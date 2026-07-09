Un adolescente recibió una descarga eléctrica mientras jugaba en la computadora tras el impacto de un rayo en su casa

Un adolescente de 13 años resultó herido en Cypress, Texas, después de que un rayo impactara su vivienda mientras usaba una computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un adolescente de 13 años resultó herido el martes 7 de julio de 2026 después de que un rayo impactara su vivienda en Cypress, Texas, mientras utilizaba una computadora. El incidente, que generó daños materiales y requirió la intervención de servicios de emergencia, fue confirmado por autoridades locales y estatales.

De acuerdo con información proporcionada por la Oficina del Alguacil del Precinto 4 del Condado de Harris y difundida por ABC News, la descarga eléctrica, generada por el impacto del rayo, se transmitió a través del sistema eléctrico de la casa y alcanzó al menor, quien se encontraba jugando videojuegos en su dormitorio. El suceso también provocó un incendio menor en el ático y daños en el sistema de tuberías y electrodomésticos.

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El caso se produjo en un contexto de condiciones meteorológicas adversas en la región de Houston, donde el pronóstico había anticipado tormentas eléctricas y chubascos aislados, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional. El episodio evidencia los riesgos asociados al uso de dispositivos conectados a la red eléctrica durante tormentas.

¿Cómo fue la descarga eléctrica que afectó al adolescente en Cypress, Texas?

Según la Oficina del Alguacil del Precinto 4 del Condado de Harris, el adolescente, identificado como Vladyslav Skuridin, se encontraba en su habitación utilizando una computadora cuando la vivienda fue alcanzada por un rayo. El impacto se produjo en medio de una tormenta eléctrica registrada en Cypress, un suburbio al noroeste de Houston.

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El rayo originó una corriente eléctrica que se propagó por el cableado del inmueble, alcanzando una pieza metálica del escritorio que estaba en contacto directo con el menor. “Sentí una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo y vi una luz blanca muy brillante. De repente, reaccioné de golpe y me sentí muy mareado y confundido”, relató Skuridin en una declaración recogida por ABC News.

El padre del adolescente contactó inmediatamente a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar junto con el Departamento de Bomberos de Cypress Creek. Los equipos evaluaron al menor en la vivienda y descartaron la necesidad de traslado hospitalario, de acuerdo con el reporte oficial de la Oficina del Alguacil del Precinto 4.

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La descarga eléctrica del rayo se transmitió por el sistema eléctrico de la casa y alcanzó a Vladyslav Skuridin en su dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué daños causó el rayo en la vivienda y cuáles fueron las acciones de los equipos de emergencia?

El impacto del rayo ocasionó un incendio de pequeña magnitud en el ático de la casa y provocó daños en la estructura del tejado, así como en el sistema de tuberías y varios electrodomésticos, según confirmó la madre del adolescente, Yuliia Skuridina, en declaraciones recogidas por ABC News.

El Departamento de Bomberos de Cypress Creek controló el fuego en pocos minutos y verificó que no existía riesgo adicional para los ocupantes. La revisión de daños identificó una rotura en la tubería de gas, que fue asegurada por los equipos técnicos.

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La familia informó que el adolescente presentó una marca visible en el pecho tras la descarga, aunque se encuentra bajo observación médica preventiva. Los daños materiales están en proceso de evaluación para su reparación, de acuerdo con reportes oficiales citados por ABC News y el New York Post.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades tras el incidente del rayo en Texas?

Tras el incidente, el agente Mark Herman, titular de la Oficina del Alguacil del Precinto 4, emitió una advertencia sobre los riesgos de utilizar dispositivos electrónicos conectados a la red eléctrica durante tormentas. “Durante las tormentas eléctricas, evite usar aparatos electrónicos con cable y manténgase alejado del cableado eléctrico y las tuberías, ya que los rayos pueden viajar a través del sistema eléctrico de una vivienda”, señaló Herman en un comunicado institucional reproducido por ABC News y medios locales como el New York Post.

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El Servicio Meteorológico Nacional también recomienda, ante la presencia de tormentas eléctricas, permanecer en lugares cerrados, desconectar equipos electrónicos y evitar el contacto con instalaciones de agua o gas, ya que los rayos pueden desplazarse por estos sistemas.

El impacto del rayo causó un incendio menor en el ático y daños en el tejado, las tuberías y varios electrodomésticos de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos existen al usar computadoras y dispositivos electrónicos durante tormentas eléctricas?

El caso de Vladyslav Skuridin ilustra los peligros de utilizar computadoras u otros dispositivos electrónicos conectados a la red eléctrica durante tormentas. Los rayos pueden ingresar a las viviendas a través del sistema eléctrico o de las tuberías, produciendo descargas que afectan a personas en contacto con aparatos metálicos o conectados.

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De acuerdo con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos (NFPA), los rayos pueden viajar por cables eléctricos, líneas telefónicas, tuberías de plomería y otras vías conductoras. La NFPA recomienda desconectar computadoras, televisores y otros equipos electrónicos durante tormentas eléctricas para evitar daños y lesiones.

¿Cuántos incidentes similares se registran en Estados Unidos y cuál es el contexto meteorológico en Houston?

Según estadísticas del Centro Nacional de Datos Climáticos, los impactos de rayos provocan cada año entre 20 y 30 muertes y cientos de lesiones en Estados Unidos. Aunque la mayoría de los incidentes ocurre en actividades al aire libre, los casos de descargas en interiores no son infrecuentes, especialmente cuando se utilizan dispositivos conectados a la electricidad.

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El Servicio Meteorológico Nacional informó que la región de Houston experimentó el 7 de julio un frente de tormentas eléctricas con precipitaciones aisladas y actividad eléctrica frecuente. Las autoridades locales reiteran la importancia de atender las recomendaciones, ya que las tormentas eléctricas pueden producir daños estructurales y cortes de energía.

Las autoridades del condado de Harris advirtieron que no se deben usar dispositivos electrónicos conectados a la red eléctrica durante tormentas eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué debe hacer la población de Texas ante el pronóstico de nuevas tormentas eléctricas?

Las autoridades del condado de Harris y el Departamento de Bomberos de Cypress Creek recordaron que la mejor protección ante una tormenta eléctrica es permanecer en el interior de edificios seguros, alejarse de ventanas y desconectar aparatos electrónicos. Además, se recomienda evitar el contacto con tuberías de agua o gas y no utilizar teléfonos fijos conectados por cable.

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El pronóstico meteorológico para los días siguientes en la región de Houston mantiene la probabilidad de tormentas aisladas. Ante este panorama, los organismos de emergencia insisten en la adopción de medidas preventivas sencillas para reducir el riesgo de accidentes eléctricos.

¿Cómo impacta este incidente a la comunidad y qué acciones se esperan?

El incidente en Cypress ha motivado a las autoridades locales y estatales a intensificar la comunicación sobre la prevención de accidentes eléctricos durante tormentas. Los servicios de emergencia han reforzado la vigilancia y la difusión de recomendaciones, mientras la familia afectada permanece en observación médica y técnica.

El departamento de policía y los bomberos continúan recabando información sobre la secuencia de eventos, en tanto que la comunidad ha respondido con interés a los comunicados oficiales. El caso sirve como recordatorio sobre la importancia de adoptar medidas de seguridad básicas en el hogar, especialmente durante fenómenos meteorológicos adversos.