Javier Milei puso la Casa Rosada a disposición de la Selección y prometió no estar presente el día que la visiten

Javier Milei ofreció la Casa Rosada al plantel de la Selección Argentina para un eventual festejo una vez finalizado el Mundial, pero con una condición: él no va a estar. “Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío”, dijo el presidente este miércoles en radio El Observador, en diálogo con los periodistas Luis Majul y Luis Gasulla, al día siguiente del triunfo argentino ante Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.

La declaración llegó acompañada de una aclaración que el propio Milei subrayó con énfasis: “No tengo nada que hacer en esa foto. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y los argentinos”.

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La Casa Rosada para el plantel, sin políticos adentro

Milei fue más allá en su gesto y anticipó que haría lo posible para que el edificio quedara completamente libre de presencia oficial. “Me quedaría en Olivos. Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar”, dijo entre risas, en referencia a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, conocida por su presencia constante en la sede del Ejecutivo.

El presidente descartó cualquier lectura política del ofrecimiento. Para él, la lógica es simple: “No soy digno de estar en esa foto porque yo no tengo nada que ver”.

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La propuesta tiene un antecedente: en 2022, los campeones del mundo rechazaron una propuesta para festejar el título en la Casa Rosada. Si bien no hubo una explicación pública, se cree que quisieron evitar un uso político de la conquista deportiva por el entonces presidente argentino Alberto Fernández.

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La nueva carta orgánica del Banco Central, diseñada con tres expresidentes de la institución

Mientras la Selección festejaba el pase a cuartos de final, Milei trabajaba. Reveló que la noche del partido la dedicó a diseñar la nueva carta orgánica del Banco Central junto a Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili —tres personas que ocuparon o ocupan la presidencia de esa institución—.

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“No me va a decir que no es un lujo el privilegio de poder estar frente a tres banqueros centrales diseñando la nueva carta orgánica que va a extirpar definitivamente el cáncer de la inflación en Argentina”, afirmó.

La reforma se apoya en un mecanismo que el Gobierno denomina inocencia fiscal mejorada, pensado para que los ciudadanos saquen sus ahorros del colchón y los vuelquen al sistema financiero. El nuevo régimen impondría condiciones mucho más estrictas que las actuales para el uso de esos dólares dentro del sistema. “Como si fuera un Basilea recontra re plus ridoudi”, graficó Milei, apelando a una comparación con los estándares internacionales de regulación bancaria.

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El ente, además, deberá ser autónomo de los gobiernos de turno. “Si no, lo cambia y es un chiste”, sentenció.

Reforma del mercado de capitales y desarrollo del mercado de seguros

La agenda financiera no se agota en el Banco Central. Milei detalló que el Gobierno trabaja en paralelo en una reforma del mercado de capitales y en el desarrollo del mercado de seguros, dos pilares que considera necesarios para completar el ecosistema de inversión.

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El mercado de seguros, explicó, permitiría que los ahorristas se cubran con instrumentos de cobertura a futuro: contratos de futuros, opciones y derivados. “Eso lo que permite es que usted pueda cubrirse en posiciones a futuro”, dijo.

El financiamiento de empresas vía acciones y bonos también forma parte del esquema. Milei señaló que esos títulos pueden servir además para refinanciar vencimientos de capital de la deuda pública, ya que los vencimientos de intereses, aclaró, se están pagando.

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“Usted está trabajando tanto por el lado del ahorro —inocencia fiscal, para que la gente saque la plata del colchón— y la creación de instrumentos para canalizar ese ahorro. La contracara de eso va a ser que va a tener más inversión”, sintetizó.

El plan financiero y la cobertura hasta fin del mandato

Mientras la Selección festejaba el pase a cuartos de final, Milei trabajaba. Reveló que la noche del partido la dedicó a diseñar la nueva carta orgánica del Banco Central junto a Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili —tres personas que ocuparon o ocupan la presidencia de esa institución—.

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Milei recordó que días atrás el ministro Luis Caputo, junto a Federico Furiase y José Luis Daza —funcionarios del Ministerio de Economía—, presentaron el plan financiero para 2025 y 2026. Según el presidente, esa presentación demostró que el Gobierno ya tiene cobertura financiera para lo que resta del mandato.

El Presidente trabaja en la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Inflación de junio: expectativa de mercado en torno al 2%

Consultado sobre el dato de inflación de junio, que se conocerá la semana próxima, Milei prefirió no dar un número propio pero sí encuadrar las expectativas. “El relevamiento de expectativa del mercado pone ese número en dos o ligeramente debajo de dos, lo cual sería una excelente noticia”, dijo.

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Aprovechó para reiterar su diagnóstico de fondo: la inflación se mata dejando de emitir. Reconoció que el proceso sufrió un retraso por lo que definió como “un ataque de la política tratando de romper el programa económico”, que derivó en una caída de la demanda de dinero, aceleración inflacionaria, suba de tasas y caída de la actividad. “Ese proceso pareciera que tocó su peor momento en el mes de marzo y a partir de ahí los indicadores empezaron a mejorar”, afirmó.

Privatizaciones: AYSA y una diferencia de entre 500 y 1.000 millones de dólares a favor del Estado

Sobre la nueva ola de privatizaciones, Milei señaló que el ministro Caputo ya mencionó algunos casos en su presentación. El que consideró más emblemático fue AYSA. Según detalló, los números relevados muestran una diferencia a favor del Estado de entre 500 y 1.000 millones de dólares en los casos mencionados. “Estamos muy tranquilos con eso”, dijo.

Riesgo país a punto de perforar los 400 puntos

Milei anticipó durante la entrevista que el riesgo país estaba a punto de perforar los 400 puntos básicos, tras haber cerrado la jornada anterior en 405. “Hoy creo que va a ser la noticia”, adelantó.

Explicó el mecanismo de transmisión para quienes no siguen los mercados de cerca: un riesgo país más bajo implica tasas de interés más bajas, lo que impulsa la inversión, que a su vez genera más puestos de trabajo y salarios más altos. “Ese es el punto en el cual opera una economía virtuosamente”, dijo.

El PBI creció 2,3% y la economía viaja al 3% anualizado

Milei salió al cruce de quienes hablan de estancamiento o estanflación con datos del primer trimestre. El PBI creció 2,3% frente al mismo período del año anterior. En términos desestacionalizados, el avance fue de 0,7% trimestral, lo que equivale a un ritmo anualizado del 3%.

Destacó además récords históricos en tres variables simultáneas: PBI, consumo privado y exportaciones. Estas últimas, dijo, crecen a una velocidad cinco veces mayor que el PBI.

El único flanco débil fue la inversión, que cayó. Milei lo atribuyó directamente a los “ataques desde la política”: los intentos de juicio político, las leyes que buscaban romper el equilibrio fiscal, las movilizaciones callejeras y las maniobras en el mercado cambiario. “En ese contexto, obviamente la inversión se desplomó”, reconoció.

Proyectó que, sin esa caída de la inversión, el crecimiento del PBI hubiera trepado al 4% en un escenario conservador, al 5% si la inversión se hubiera comportado como el promedio del siglo XXI, y al 7% si hubiera seguido el ritmo registrado durante su propio gobierno.

Pobreza, indigencia y salarios reales

Milei repasó los números sociales para responder a la pregunta de cuándo llega el crecimiento al bolsillo. La pobreza bajó del 57% al 29%, la indigencia del 20% al 6% y la pobreza infantil del 70% al 42%. Los salarios reales y las jubilaciones en términos reales, dijo, también suben.

“No podés remediar cien años de hacer las cosas mal en dos años y medio. Es un proceso que demanda tiempo”, advirtió. Recurrió a una analogía para ilustrarlo: un médico tarda seis años en graduarse, y si alguien le regala el título como atajo, “cada vez que atiende un paciente lo mata”.

Fue más lejos con otra comparación: “Querés ser multimillonario, hay una forma rápida: podés ir y robar ese dinero. ¿Cómo te va a ir? Mal. En un país normal, mal. Y si robás y no te va mal, es porque ese país funciona mal. Y se va a terminar derrumbando. Es el caso de Sodoma”.

Acuerdos políticos y reelección: “No creo que la gente decida suicidarse”

Ante la pregunta de hasta dónde está dispuesto a ceder para sumar apoyos de cara a su reelección, Milei trazó una distinción conceptual. “Consenso no es hablar por hablar ni hablar con cualquiera. Es hablar con aquellos que comparten la idea que nosotros tenemos de país”, dijo.

Planteó que Argentina apuntó durante noventa años hacia la izquierda y que su gobierno decidió cambiar el rumbo ciento ochenta grados. Sobre esa base, los acuerdos posibles son solo con quienes compartan ese nuevo rumbo.

Para ilustrar el límite del consenso, usó un ejemplo extremo: “¿Estamos a favor de defender la vida? ¿Estamos en contra de matar personas? La solución de consenso no es algo intermedio, porque la tortura no está bien”.

Descartó además el riesgo de un retorno al modelo anterior con una afirmación tajante: “Inexorablemente las cosas van a salir bien y esto la gente lo va a valorar, porque yo no creo que la gente decida suicidarse, volver al modelo del pasado”.

Sobre la gestión cotidiana del armado político, fue directo: “Quiere hablar de la política, hable con mi hermana”. Aclaró que él se concentra en la gestión y la batalla cultural, y que la política electoral la manejan Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.

Presos por emisión: Massa, Kicillof, Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Uno de los momentos de mayor impacto de la entrevista llegó cuando Gasulla le preguntó si, en el país ideal que imagina —con un Banco Central reformado—, quienes emitieron descontroladamente estarían presos.

La respuesta de Milei fue sin rodeos: “Presos”. Y amplió la lista más allá de los nombres mencionados por el periodista. “No solo estarían presos Massa y Kicillof. Estaría preso Alberto Fernández, estaría presa Cristina Fernández de Kirchner y estarían presos diputados y senadores que aprobaron esos presupuestos con emisión de dinero descontrolada”.

El caso Insaurralde: “No me voy a meter”

Ante la consulta sobre el video del ropero de Martín Insaurralde, Milei cerró el tema en una sola oración: “No me voy a meter en el tema porque podría ser interpretado como una interferencia en la justicia y yo respeto la división de poderes”.

Para Milei, Massa y Kicillof deberían estar presos por la emisión monetaria

Scaloni, Messi y el liderazgo: “Podría dar clases en las mejores universidades del mundo”

La entrevista arrancó con el clima del triunfo argentino ante Egipto, que la Selección remontó de 0-2 a 3-2. Milei había calculado que la probabilidad de revertir ese marcador a los 78 minutos era del 0,16%. “¿Cómo no lo vamos a intentar? Es una inmoralidad no intentarlo”, dijo.

Sobre Lionel Scaloni, el presidente fue categórico: “Después de esta experiencia como director técnico de la Selección Argentina, él podría dar clases en las mejores universidades del mundo, en las escuelas de negocios, podría dar clases de liderazgo”.

El análisis se extendió a Lionel Messi. Milei presentó un cálculo propio: el rendimiento de Messi se ubica a seis desvíos y medio de la media respecto a los grandes jugadores de la historia, que en general se encuentran entre dos y tres desvíos. “No existe. O sea, no existe. Es algo. Usted toma cualquiera de los grandes jugadores, son entre dos y tres desvíos. Este hombre son seis desvíos y medio”, enfatizó.

Trazó un paralelo entre la humildad de Messi y la figura bíblica de Moisés frente al faraón. “La traducción de faraón en hebreo es altivo, soberbio. Y la figura de contraposición era Moisés, que era la humildad. Fíjese lo que usted ve en Scaloni: trabajo, persistencia, capacidad y sobre todas las cosas humildad”, dijo.

Cerró con una observación sobre el capitán de la Selección: “Tiene todo para subirse al poni y sin embargo sigue manteniéndose humilde. Eso lo hace seguir trabajando como el primer día y lo hace liderar a un grupo de una manera extraordinaria”.