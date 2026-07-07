Milei habló eufórico tras la remontada de Argentina en el Mundial: “Lloré, me emocioné hasta las pelotas”

El presidente Javier Milei habló minutos después de la histórica remontada de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, y se mostró exultante, con la voz quebrada y la emoción a flor de piel tras el emotivo encuentro. “Lloré, me emocioné hasta las pelotas Gabriel, dale, ni me lo preguntes, es obvio”, le respondió al periodista Gabriel Anello, de Radio Mitre, con quien mantuvo un breve diálogo luego del partido.

El jefe de Estado contó que vivió el partido en la Quinta de Olivos, junto a su hermana Karina Milei, la secretaria general de la presidencia.

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“Nosotros ni te cuento, vimos el partido aquí con mi hermana en Olivos. Qué forma de sufrir”, dijo el Presidente, antes de deshacerse en elogios hacia el equipo argentino. “Demostraron que no nos tienen que dar por muertos nunca”, agregó.

Milei, quien buscó ser futbolista profesional - fue arquero en las divisiones menores de Chacarita - hizo una breve lectura del partido. “Era injusto el resultado y estábamos controlando el partido nos encontramos con dos contras que nos vacunaron. No nos van a dar por muertos nunca. Hicimos una remontada histórica”.

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Sobre el seleccionado que dirige a Lionel Scaloni y tiene a Leo Messi como capitán y símbolo, volvió a abundar en palabras de afecto. “Este grupo no se dio por vencido en ningún momento, siguió peleando, buscando, resurgimos, renacimos y hemos podido revertir esta situación”, dijo y fiel a su estilo completó la frase: “La reputa madre por qué tuvimos que sufrir así”.

Milei vio el partido en la Quinta de Olivos. REUTERS/David 'Dee' Delgado

Más adelante, tuvo un párrafo para Messi, de quién se reconoce constantemente como ferviente admirador. “La realidad es que todo el mundo sabe que soy termo de Messi, la paso muy mal cuando está desencontrado, cuando pasan cosas como la de hoy en el penal”, dijo, pero más adelante analizó: “El penal lo pateó fuerte pero el arquero de Egipto tuvo una actuación extraordinaria”, dijo. El capitán argentino tuvo la posibilidad de empatar el partido a los 20 minutos del primer tiempo, cuando ejecutó un penal fuerte y cruzado pero el arquero egipcio logró contener.

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“Argentina estaba jugando bien y de contra se come el segundo gol. Estos jugadores son dignos de admiración. Mostraron que nunca hay que rendirse. Nunca se dio una remontada de tres goles faltando diez minutos”, abundó el presidente.

La remontada desató la locura en las calles de argentinas (Jaime Olivos)

La selección argentina de fútbol logró una remontada épica este martes 7 de julio en los octavos de final del Mundial 2026. A falta de 10 minutos para que termine el partido, el equipo liderado en la cancha por Lionel Messi perdía 2 a 0 y parecía que se quedaba afuera de la Copa del Mundo. Sin embargo, nunca dejó de buscar el descuento y logró revertir un partido dificilísimo frente al conjunto africano.

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Enzo Fernández fue el autor del gol del triunfo ante Egipto (Reuters/Brett Davis)

Primero, Cristian “Cuti” Romero descontó de cabeza y le dio vida al equipo. Con ese envión, Argentina siguió yendo en busca del empate y tan sólo tres minutos después, a puro empuje, Gonzalo Montiel pudo bajar un centro dentro del área y ahí se agigantó la figura de Lionel Messi, que sacó un zapatazo de volea, exquisito, para romperle la resistencia a los egipcios.

Leo Messi tuvo una tarde difícil frente a Egipto y aún así anotó un golazo para empatar el partido (Reuters/Brett Davis)

Pero faltaba el desahogo final. En el segundo minuto de tiempo adicionado, Lautaro Martínez corrió con la tranquilidad de los jugadores de alta jerarquía una pelota cerca del banderín del corner, soportó la marca de los defensores egipcios y sacó un centro espectacular que encontró con precisión la cabeza de Enzo Fernández, para que el volante del Chelsea la acomode a contrapié del arquero y desate la locura en el estadio de Dallas y en toda la Argentina. Desahogo descomunal y emoción descontrolada de los hinchas argentinos.

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“Los felicito, los amo, estoy como loco de felicidad, les agradezco”, cerró el presidente Milei.