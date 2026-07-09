Más de 5,800 detenidos en operativo internacional de Interpol contra el fraude; Costa Rica y Honduras figuran entre los países participantes

La operación internacional coordinada por Interpol reunió a 97 países y territorios contra el fraude y el blanqueo de capitales. (Foto: INTERPOL)

Países como Costa Rica y Honduras participaron activamente en una operación internacional de gran alcance contra el fraude y el blanqueo de capitales, bajo la coordinación de Interpol. El despliegue, que reunió a fuerzas de seguridad de 97 países y territorios, se extendió entre el 15 de enero y el 30 de abril, y permitió la detención de 5,811 personas y el bloqueo de USD 293 millones en activos ilícitos.

La acción policial tuvo como eje principal la lucha contra las estafas de ingeniería social, según informó la agencia EFE. Esta modalidad criminal en expansión incluye fraudes por suplantación de identidad, falsas inversiones, romances en línea, extorsión sexual y fraudes empresariales mediante el correo electrónico. Estas formas de engaño se han multiplicado a nivel global, exigiendo estrategias coordinadas entre distintos países.

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Durante la operación se identificó a más de 142,000 víctimas en todo el mundo. Además, se analizaron 152,808 casos, se resolvieron 23,715 investigaciones, se bloquearon 31,014 cuentas bancarias y se identificaron 15,606 sospechosos vinculados a actividades delictivas.

Avances contra redes internacionales de fraude

El operativo entre enero y abril dejó 5,811 detenidos y bloqueó USD 293 millones en activos ilícitos vinculados a fraude. (Foto: INTERPOL)

Entre los casos más notorios del operativo destaca lo sucedido en Esuatini (Brasil), donde la policía desmanteló una red dedicada al juego ilegal, al blanqueo de dinero y a estafas por suplantación de identidad. Los delincuentes empleaban una falsa comisaría de la Policía Federal, con uniformes y equipos simulados, para convencer a las víctimas de transferir fondos bajo el pretexto de proteger su dinero. El procedimiento terminó con un total de 82 detenidos en ese país.

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En Tailandia, las autoridades lograron desarticular una organización criminal que blanqueaba grandes sumas de dinero obtenidas mediante estafas románticas, utilizando criptomonedas para dificultar el rastreo de los fondos. Uno de los principales sospechosos, de solo 20 años, gestionó más de USD 122.5 millones en diez meses, según la información difundida por Interpol y recogida por EFE.

Las estafas de ingeniería social incluyeron suplantación de identidad, falsas inversiones, romances en línea, extorsión sexual y fraude por correo electrónico. (Foto: INTERPOL)

Las fuerzas de seguridad de Singapur y Omán bloquearon una transferencia fraudulenta de USD 6.6 millones relacionada con una sofisticada estafa de suplantación de correo electrónico empresarial. En Palaos, 22 personas fueron deportadas por su vinculación con dos centros de estafas que operaban desde hoteles, lo que revela la diversidad de métodos utilizados por las redes criminales internacionales.

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Cooperación internacional y advertencia de Interpol

La operación contó con la participación activa de países latinoamericanos como Costa Rica y Honduras, junto a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y España. Esta cooperación permitió golpear de manera simultánea múltiples focos de fraude y blanqueo en diferentes regiones, fortaleciendo el intercambio de información y la coordinación policial a escala global.

La operación internacional coordinada por Interpol permitió detener a miles de personas involucradas en fraudes y proteger activos por centenares de millones. Se identificó a decenas de miles de víctimas y se desarticularon redes criminales complejas que operaban a través de fronteras y múltiples jurisdicciones.

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Interpol informó que la operación identificó a más de 142,000 víctimas, analizó 152,808 casos y bloqueó 31,014 cuentas bancarias. (Foto: INTERPOL)

El director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol, Tomonobu Kaya, alertó que “las estafas de ingeniería social siguen representando una amenaza significativa y ningún país puede hacerles frente por sí solo”. Kaya sostuvo la necesidad de una respuesta coordinada y global para enfrentar el desafío de las redes de delincuencia financiera.