Política

Los gobernadores de Misiones y Corrientes pusieron la reforma política y el reclamo de obras en sus agendas

Hugo Passalacqua y Juan Pablo Valdés analizaron en Posadas la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional, con foco en la eliminación de las PASO y las colectoras

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Jun Pablo Valdés y Hugo Passalacqua
Hugo Passalacqua y Juan Pablo Valdés analizaron en Posadas la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El misionero Hugo Passalacqua recibió al correntino Juan Pablo Valdés. Entre los temas de conversación estuvo la eliminación de las PASO y las colectoras que baraja el Gobierno nacional. Hubo un nuevo reclamo por la hidrovía y el gas natural.

Con el 2027 a la vuelta de la esquina y las necesidades de la Casa Rosada de apurar la reforma electoral, la agenda política se cuela en todo cónclave de mandatarios provinciales.

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En la reunión en Posadas “se habló de todo”, confesó a Infobae una fuente con acceso directo a uno de los gobernadores. “Sobre todo de la reforma política”, agregó.

Aunque los detalles de la charla que mantuvieron en privado no trascendieron, la cuestión de la eliminación de las PASO y la posibilidad de armar colectoras a la candidatura por la reelección de Javier Milei formó parte del peloteo.

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Dos hombres con traje sentados en un salón. Uno en un sofá claro, el otro en una silla. Hay una mesa ratona, un libro, una caja, cuadros y una puerta
Misiones y Corrientes comparten problemas de caja por la baja de la recaudación y la caída de la coparticipación federal.

Las negociaciones que encabeza el ahora Jefe de Gabinete Diego Santilli tienen estos dos componentes. En Misiones los legisladores nacionales no responden a Passalacqua, sino a su ahora rival Carlos Rovira. Santilli ya cuenta con esos votos. Valdés anticipó que “está a favor de la eliminación de las primarias”. La cuestión es qué obtendrán las provincias en la negociación.

“El problema es cómo cada provincia se asegura lo que espera”, apuntó la fuente consultada por este medio.

En la danza entran “la posibilidad de que la Casa Rosada no juegue sus mejores cartas para no complicar las reelecciones de gobernadores que tienen esa chance a la eventualidad de que los armados provinciales de listas al Congreso sean subsidiarias de la propuesta de Javier Milei.” En el medio, hay que contar la necesidad permanente de las provincias de mayores recursos para la diaria y su deteriorada infraestructura.

Hombre en uniforme naval saluda a un hombre en traje azul oscuro. A la derecha, otro hombre en traje oscuro y gafas. Fondo con personas y árboles
Passalacqua y Valdés reclamaron el fortalecimiento de la hidrovía para mejorar la competitividad regional y potenciar los puertos de Misiones y Corrientes.

Passalacqua buscará otro mandato el año próximo. Valdés asumió en diciembre pasado. Es que su provincia, producto de las intervenciones federales en los ‘90, tiene el calendario corrido.

Cuál fue el contexto de la reunión

Los gobernadores de Corrientes y Misiones comparten los mismos problemas de caja por reducción de la recaudación y la caída de la coparticipación federal. Pero atraviesan el momento en distintos escenarios.

Passalacqua surfea una conflictiva situación en el frente político que lo llevó al poder. La crisis se desató luego de que el hombre fuerte del espacio, Carlos Rovira, quisiera obturar su chance de reelección.

En el entorno del mandatario de la tierra colorada dejaron trascender que la llegada del gobernador correntino fue un espaldarazo político ante esta puja.

Valdés, en cambio, navega aguas tranquilas tras suceder a su hermano Gustavo y haber dejado atrás fantasmas por el quiebre con Ricardo Colombi.

El origen radical y encabezar frentes políticos de naturaleza provincial son otros dos puntos en común. El misionero se sacó la boina blanca en 2002 para conformar con su correligionario Maurice Closs y Rovira el Frente Renovador misionero. Valdés es uno de los gobernadores que la UCR cuenta como propios. Su hermano y antecesor incluso sonó para presidir el comité nacional.

Agua y gas

Por otro lado, los gobernadores conversaron sobre prioridades como la “necesidad de avanzar en obras de infraestructura a fin de mejorar la competitividad de las economías regionales”. Entre ellas, destacaron el acceso al gas natural para el Norte Grande. En las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones viven casi 4 millones de argentinos que no tienen acceso a este servicio y deben utilizar garrafas.

Otros puntos fueron el fortalecimiento de la hidrovía y el desarrollo de la cuenca foresto industrial compartida. Por otro lado, conversaron sobre la consolidación de políticas conjuntas que potencien las capacidades productivas de Misiones y Corrientes.

“Nos unimos para trabajar juntos y reclamar a Nación deudas históricas que tiene con las provincias del norte argentino, como el gasoducto”, expresó Passalacqua.

Valdés, por su parte, destacó la necesidad de “empezar a plantear políticas en conjunto en materia de apoyo para el desarrollo de la hidrovía; nosotros tenemos un puerto que está esperando ser habilitado. Misiones ya tiene el suyo. Necesita de la hidrovía para que tenga mucho más calado y que puedan llegar barcos más importantes y tener mejores líneas disponibles con mayor frecuencia“, agregó. Así “generará más fuentes de trabajo local”, concluyó.

El cierre de la jornada fue en el Liceo Naval «Almirante Storni». Passalacqua invitó a Valdés a la entrega de uniformes a los ingresantes. Para el correntino fue un momento de emoción porque fue allí donde cursó sus estudios secundarios.

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