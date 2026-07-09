El Salvador

Policía captura a un guatemalteco por agredir a un creador de contenido en el Centro Histórico de San Salvador

Las autoridades identificaron al sospechoso como Kevin Daniel Bautista Cabrera, de 24 años, y lo vinculan con un ataque ocurrido en el parque Libertad, tras una dinámica con el influencer Efraían Orellana

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La PNC confirmó la captura de un ciudadano guatemalteco por la agresión a un creador de contenido en el Centro Histórico de San Salvador. (Foto cortesía PNC)
La PNC confirmó la captura de un ciudadano guatemalteco por la agresión a un creador de contenido en el Centro Histórico de San Salvador. (Foto cortesía PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de un sujeto de nacionalidad guatemalteca que habría agredido físicamente a un creador de contenido en el Centro Histórico de San Salvador. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en el que el sujeto arremetió contra el creador de contenido tras un aparente disgusto durante una dinámica.

El incidente se registró en el parque Libertad, una de las zonas más concurridas del Centro Histórico de San Salvador. De acuerdo con información oficial, el agresor fue identificado como Kevin Daniel Bautista Cabrera, de 24 años, ciudadano guatemalteco. Según informes de las autoridades policiales, el joven se encontraba en el lugar vendiendo productos de forma ambulante.

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De acuerdo con versiones recabadas por las autoridades, el altercado surgió cuando el creador de contenido Efraían Orellana, conocido en redes como TNT, invitó a Bautista Cabrera a participar de manera voluntaria en una de sus dinámicas. Tras un intercambio breve, Bautista Cabrera falló en las dinámicas y habría solicitado otra oportunidad para participar, pero al recibir la respuesta de que debía esperar un nuevo turno, la situación escaló rápidamente. La secuencia quedó registrada en video, donde se observa cómo el agresor intenta golpear al creador de contenido en varias ocasiones, estas imágenes habrían sido grabadas el pasado martes en horas de la tarde.

El reto incluía un premio de $10 para el ganador, situación que podría haber complicado la situación.

Lo que comenzó como un divertido reto por dinero en la calle se transformó en un momento de tensión y violencia. Un joven reaccionó de forma inesperada, agrediendo a un participante y a nuestro camarógrafo. Vea el incidente completo y la explicación de las autoridades sobre el procedimiento a seguir.

Durante el incidente, algunas personas que presenciaron los hechos preguntaron a Bautista Cabrera si había consumido bebidas alcohólicas, debido a su violenta reacción, lo que provocó reacciones más agresivas de su parte. El equipo que acompañaba a Orellana solicitó la intervención de la Policía Nacional Civil, cuyos agentes intervinieron pocos minutos después. Bautista Cabrera manifestó ante los policías que padecía de “problemas de epilepsia” y que no se sentía bien de salud debido a que “no había dormido”. El incidente ocurrió el pasado martes, pero la PNC confirmó la detención hasta la noche del miércoles.

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Según los reportes, Bautista Cabrera se encontraba en El Salvador de forma irregular. Luego de su detención, fue remitido a la Dirección General de Migración y Extranjería para continuar el procedimiento correspondiente en este caso.

En un primer momento, los agentes de la PNC no detuvieron a Bautista Cabrera y únicamente lo retiraron del sitio donde comercializaba sus productos a una zona más alejada. Posteriormente, el creador de contenido consultó sobre el futuro del agresor, a lo que las autoridades respondieron que no podían realizar la detención formal porque no se habían producido lesiones y el delito de desorden público solo aplica si hay al menos dos personas involucradas.

La PNC confirmó la captura de un ciudadano guatemalteco por la agresión a un creador de contenido en el Centro Histórico de San Salvador. (Foto cortesía PNC)
La PNC confirmó la captura de un ciudadano guatemalteco por la agresión a un creador de contenido en el Centro Histórico de San Salvador. (Foto cortesía PNC)

En El Salvador, la legislación establece que causar lesiones a otra persona puede implicar una pena de entre dos y ocho años de cárcel, dependiendo de la gravedad del daño. Por desórdenes públicos, la ley contempla sanciones que pueden ir desde multas hasta penas de prisión que oscilan entre uno y cuatro años, según la participación y la reincidencia.

Las autoridades reiteraron a través de sus redes sociales "no permitirán que ninguna persona, incluyendo extranjeros, altere el orden y la paz en el país“, tras confirmarse la captura del agresor.

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