Javier Milei viajará a Tucumán por el acto del 9 de julio y se mostrará con el gobernador Osvaldo Jaldo

Javier Milei confirmó su asistencia a los festejos por el Día de la Independencia en Tucumán

En un gesto con significado político, el presidente Javier Milei viajará a la provincia de Tucumán y se mostrará con el gobernador Osvaldo Jaldo en los festejos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

El mandatario viajará con su gabinete de ministros para estar presente en la zaga de eventos oficiales del distrito norteño, que comenzarán el 8 de julio, con una vigilia a medianoche, según pudo relevar Infobae de fuentes al tanto de la organización del evento.

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Jaldo confirmó ayer la presencia del mandatario, tras el anuncio oficial de la Secretaría General de la Presidencia sobre la asistencia de Javier Milei. Así se disipó la incertidumbre que rodeaba la presencia del jefe de Estado en torno a la fecha patria.

Al igual que el año pasado, la vicepresidenta Victoria Villarruel también se espera que asista al acto oficial.

En 2025, Milei había cancelado su participación en la tradicional Vigilia en la Casa Histórica de Tucumán por condiciones climáticas adversas. El entonces vocero presidencial Manuel Adorni había justificado la ausencia porque la neblina que afectó a Buenos Aires impidió el vuelo, aunque la decisión estuvo atravesada por el faltazo de la mayoría de los gobernadores, descontentos por la falta de envío de fondos federales y recursos.

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Según se informó, las autoridades tucumanas tienen previsto un operativo de seguridad que afectará a más de 2.000 policías. El jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, indicó que habrá controles terrestres y aéreos, además de la prohibición de venta y consumo de alcohol en la plaza Independencia y sus alrededores. Los detalles finales quedarán sujetos a definiciones de Casa Militar.

De repetirse la agenda oficial del año anterior, Milei arribaría el 8 de julio al aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo un día antes. Desde allí se trasladaría en helicóptero hacia el centro de la ciudad y, en vehículo, hasta la Casa Histórica. A la medianoche, está prevista una cadena nacional con la interpretación del Himno Nacional Argentino y la firma de actas en el Salón de Jura. Tras el acto, el presidente regresará a Olivos.

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Javier Milei con Osvaldo Jaldo, en la última celebración oficial

Aunque la invitación se extendió a todos los gobernadores, aún no se conoce la lista definitiva de asistentes. El año pasado, sólo tres gobernadores asistieron al convite. Esta vez, se espera que la foto oficial sea diferente.

El nuevo convite institucional coincide en medio de las conversaciones que impulsa el Gobierno, y que están a cargo de Diego Santilli, el novel jefe de Gabinete, para avanzar con la reforma política. Entre los objetivos del oficialismo está la chance de suspender las PASO en 2027, aunque desde los sectores dialoguistas pretenden que solo se elimine su obligatoriedad. De las negociaciones participa también el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

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Los gobernadores llegan a este momento con una abultada agenda de pedidos y reclamos vinculados a obras públicas y los recursos coparticipables, ante una política de restricción fiscal que no cesa en la administración libertaria.

Durante la gestión de Milei, Tucumán fue la escenografía elegida por los libertarios para escenificar acuerdos transversales con sectores de la oposición dialoguista. El 9 de julio de 2024, se firmó el Pacto de Mayo en el Museo Casa Histórica de la Independencia, que tuvo pocos efectos en lo práctico. Presentado como un evento fundacional para el gobierno de Milei, en ese contexto asistieron 18 gobernadores y los expresidentes Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá.

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A días del festejo patrio local, finalmente se descartó la posibilidad de que Milei viaje a Estados Unidos por el 250° aniversario de la independencia de ese país, que se celebra el 4 de julio. El presidente ya participó de la celebración en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, donde se convirtió en el primer jefe de Estado argentino en asistir a un evento de este tipo.

En ese marco, Milei estuvo acompañado por buena parte del gabinete, bailó al ritmo de Y.M.C.A., de Village People, se sacó todas las fotos que le pidieron y recibió otro respaldo explícito del gobierno de Donald Trump.

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