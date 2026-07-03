Un ex secretario de energía habló sobre la falta de gas por el frío: “El sector residencial está garantizado”

El ex secretario de Energía, Emilio Apud, analizó los problemas de abastecimiento de gas en el streaming de Infobae

La reciente ola polar puso en primer plano un tema recurrente en los inviernos de la Argentina: la falta de gas en sectores industriales y comerciales. El ex secretario de Energía de la Nación, Emilio Apud, analizó en una entrevista en la señal de streaming de Infobae los orígenes de esta problemática y las perspectivas de la infraestructura energética nacional. “Hace dieciocho años que tenemos estas medidas todos los inviernos, ¿no? Es desde el 2008, aproximadamente, se hicieron las cosas mal”, afirmó el ex funcionario. Según sus palabras, el fenómeno no es nuevo y responde a una serie de decisiones y falencias acumuladas por distintos gobiernos.

Apud explicó que “desde el 2003 en adelante, hubo que empezar a importar por falta de incentivos a la inversión, en yacimientos, en gasoductos, etcétera”. Para el ex secretario, la combinación de políticas públicas insuficientes y la falta de previsión a largo plazo generó un escenario en el que el país debe recurrir de manera sistemática a importaciones para satisfacer la demanda durante los meses más fríos. “Siempre hubo cortes de gas y siempre hubo el problema con el GNC. Hay problemas también con la electricidad, porque la electricidad en vez de recibir gas tiene que recibir gasoil y eso es más caro y aumenta la tarifa”, detalló.

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El impacto sobre los consumidores industriales y de transporte fue otro de los puntos destacados. Según Apud, “cuando falta el gas, lo primero que le van a cortar va a ser a los contratos interrumpibles, sobre todo los de GNC y muchas industrias”. El sector residencial, sostuvo, tiene prioridad: “El sector residencial está garantizado, salvo que haya algún problema, qué sé yo, que se rompa un caño”. Esta priorización responde a razones técnicas y sociales, ya que el consumo domiciliario representa cerca del 30% de la demanda, pero su impacto social en caso de interrupciones puede ser mucho mayor.

En relación a la estacionalidad de la demanda, el especialista afirmó: “Aumenta casi cinco o seis veces. Si uno se fija en la factura entre lo que paga en invierno o paga en verano es un montón, ¿no? Pero el sector residencial es el 30%, pero incide casi de ciento cincuenta millones de metros cúbicos diarios que se consumen”. La demanda en invierno, según sus estimaciones, puede llegar a “ciento setenta, ciento ochenta” millones de metros cúbicos diarios. “Al aumento de esa demanda se produce un problema físico”, puntualizó.

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Uno de los factores técnicos señalados por Apud tiene que ver con la infraestructura de transporte y la presión en los gasoductos durante las bajas temperaturas. “Cuando hay menor temperatura, baja también la presión. Hay un problema en la infraestructura que al enfriarse todos los caños baja la presión y entonces no llega el gas a destino y eso se exacerba con el aumento de la demanda”, explicó.

Consultado por las medidas para enfrentar la escasez, el ex secretario respondió: “Hasta que baje el frío. No, no es muy difícil. Los barcos ya están contratados, están llegando”. Aunque reconoció avances en obras de infraestructura, subrayó que “todavía faltan obras de infraestructura. Hoy estamos mucho mejor que el año pasado, que el anteaño, porque se terminó la primera parte del gasoducto Perito Moreno”.

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El horizonte para una solución de fondo al problema, según Apud, se ubica hacia el final de la década. “En el año 2028 se acabaron los cortes de gas y el precio va a bajar”, proyectó. Para fundamentar esa afirmación, detalló: “Tenemos el gas, la infraestructura que era necesaria para cubrir el pico de invierno no justificaba una inversión de miles de millones de dólares para ser utilizada cuatro meses al año nada más”. El desafío, entonces, radica en equilibrar las inversiones con la estacionalidad del consumo.

Apud proyectó cambios en el mercado y una baja de precios para el año 2028

La entrevista abordó también el futuro de la exportación de gas argentino. Apud destacó que “como ahora se está empezando a apuntar al mercado de exportación a través de estos barcos de licuefacción, que es al revés de lo que veníamos haciendo”. El país, que en años anteriores importó gas líquido para regasificarlo, se prepara para enviar gas de Vaca Muerta en estado gaseoso, licuarlo y exportarlo. “Ahora vamos a tener los barcos para el gas que viene de Vaca Muerta en estado gaseoso, lo ponemos en líquido y lo exportamos. Entonces, toda la producción que va a tener Vaca Muerta y la infraestructura que no se use fuera del pico de invierno, se exporta”, sostuvo.

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El impacto sobre los precios internos también fue tema de consulta. “A partir del año 28, va a haber gas en exceso y a un precio mucho más barato, porque encima hay un subsidio y un precio mayor que se le paga a las productoras de petróleo desde hace años para que produzcan, que termina en el 28”, anticipó Apud. Según el ex funcionario, una vez que se eliminen esos subsidios, “ahí van a ir directamente los precios de mercado. ¿Y los precios de mercado cuáles van a ser? Van a ser los precios con los que se puede exportar y ahí no entra la mano de ningún funcionario, va a ser directamente un precio que es mucho más bajo que el de ahora”.

Durante la conversación, Apud remarcó la diferencia entre los tipos de contratos y la prioridad de suministro. “Cuando falta el gas, lo primero que le van a cortar va a ser a los contratos interrumpibles, sobre todo los de GNC y muchas industrias”, insistió. Los usuarios residenciales mantienen prioridad, salvo incidencias excepcionales en la red de distribución.

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El fenómeno de la falta de gas en Argentina, lejos de ser un hecho aislado, se repite cada invierno desde hace casi dos décadas. “Hace dieciocho años que tenemos estas medidas todos los inviernos, ¿no? Es desde el 2008, aproximadamente, se hicieron las cosas mal”, reiteró Apud. El ex funcionario atribuyó el problema a una serie de decisiones políticas que, según su visión, no incentivaron la inversión en producción ni en transporte.

El futuro de la infraestructura aparece vinculado a la finalización y ampliación de los gasoductos clave. “Hoy estamos mucho mejor que el año pasado, que el anteaño, porque se terminó la primera parte del gasoducto Perito Moreno”, resaltó Apud. A pesar de los avances, el especialista consideró que la estructura instalada todavía no alcanza para cubrir los picos de consumo invernales sin recurrir a importaciones o cortes en sectores industriales.

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En el tramo final de la entrevista, el ex secretario de Energía ofreció una mirada sobre los desafíos y oportunidades de la industria. “La infraestructura que era necesaria para cubrir el pico este que estaba comentando de invierno no justificaba una inversión de miles de millones de dólares para ser utilizada cuatro meses al año nada más”, argumentó. El desarrollo de la exportación a través de barcos de licuefacción se presenta como una oportunidad para aprovechar la capacidad excedente fuera del invierno.

La transición hacia una mayor exportación de gas desde Vaca Muerta aparece en el centro de las proyecciones oficiales y empresarias. “Eso va a empezar a ocurrir recién a partir del año que viene”, adelantó Apud. La expectativa es que el mercado internacional absorba la producción excedente y contribuya a estabilizar los precios internos, una vez superado el esquema de subsidios vigente.

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El diálogo dejó en claro que la problemática de la falta de gas en los inviernos argentinos tiene raíces estructurales y requiere una combinación de inversión, planificación y reformas regulatorias. Mientras tanto, la prioridad en el suministro residencial y la dependencia de importaciones durante los picos de demanda siguen como constantes del sistema energético nacional, de acuerdo a lo expresado por el ex secretario en la entrevista.

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