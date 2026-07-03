Oficializaron a Adrián Ravier como vocero presidencial y a Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Medios

Adrián Ravier y Fabián Fernández

Luego de que el Gobierno nacional presentara a Adrián Ravier como el nuevo vocero presidencial y a Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Medios, las designaciones fueron oficializadas este viernes en el Boletín Oficial. Se trata de los funcionarios que fueron seleccionados para formar parte de la nueva estructura gubernamental, tras la renuncia del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Por medio del Decreto 572/2026, el presidente Javier Milei y el nuevo ministro coordinador, Diego Santilli, nombraron a Ravier como secretario de Vocería Presidencial de la Presidencia de la Nación. Aunque su profesión está vinculada con la economía, el funcionario fue elegido con el objetivo de fortalecer la estrategia de mensajes oficiales desde Casa Rosada.

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"La llegada de Adrián como divulgador económico es una herramienta fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trascienda el debate de economistas y puedan llegar a argentinos", destacó el mandatario, quien lo presentó en sociedad durante su participación en el reciente evento celebrado por la Fundación Faro.

La decisión de haber hecho pública la noticia ante los invitados del centro de estudios que es liderado por Agustín Laje no fue arbitraria, debido a que la institución mantiene fuertes nexos con el asesor presidencial, Santiago Caputo. De hecho, el “Mago del Kremlin” estuvo presente durante la primera conferencia de prensa que brindó Ravier esta semana, lo que expuso su influencia sobre él.

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Karina Milei posó junto a sus funcionarios de confianza durante la reunión con diputados y senadores libertarios

En paralelo, en el Decreto 573/2026 se aceptó la renuncia de Fabián Fernández al cargo de Secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete, para designarlo inmediatamente como Secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, un rol que tomará nueva centralidad en el esquema de comunicación del Ejecutivo.

Sin embargo, a diferencia de Ravier, el nuevo secretario de Comunicación y Medios es uno de los funcionarios que respondem a la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei. Por este motivo, el adelanto de que sería nombrado como tal estuvo a cargo de Adorni.

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“Bienvenido Fabián Fernández, nuevo secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”, escribió el ex funcionario en una publicación que realizó desde su perfil en la red social X.

El presidente seleccionó a Ravier de la lista de los hombres de confianza de Caputo, lo que lo habría dejado afuera de la mesa política chica que lidera la secretaria General. Como parte de su misión de concentrar el poder en materia política y comunicacional, el miércoles pasado Karina Milei posó junto a varios funcionarios durante la reunión que organizó con los diputados y senadores libertarios.

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En la foto que difundió La Libertad Avanza (LLA) en redes sociales, además del secretario de Comunicación y Medios, Karina invitó a Santilli; el nuevo vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino; y la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich. Las actualizaciones que hubo en el área de comunicación del Poder Ejecutivo fueron las modificaciones más contundentes que realizó el oficialismo, luego de que se vieran acorralados por las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito que llevaron al ex jefe de Gabinete a apartarse de su cargo. PUBLICIDAD En línea con esto, Ravier anunció el comienzo de “una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina”. La nueva impronta sería por pedido del propio presidente, quien manifestó: “Queremos que todos los argentinos puedan comprender el momento histórico que estamos viviendo y puedan aprovecharlo”. Este aspecto fue uno de los remarcados por el vocero presidencial en su primera aparición ante la prensa, tras asegurar que “hay milagros que no se estaban mostrando”. Asimismo, su estilo de comunicación también tendría el objetivo de ser diametralmente opuesto al que desarrolló Adorni a lo largo de su gestión. PUBLICIDAD Compartir nota: