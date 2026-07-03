Estados Unidos destaca relación “muy positiva” con El Salvador en vísperas de su 250° aniversario de independencia

Estados Unidos destaca nuevas oportunidades de inversión en su relación con El Salvador (Captura de pantalla de la transmisión del evento)

La Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, celebró el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos y destacó que el país norteamericano continúa siendo “una inspiración a nivel global” en materia de democracia y autogobierno. Durante el acto conmemorativo, Fellows subrayó que Estados Unidos sirvió de ejemplo para otras naciones en la búsqueda de sistemas de gobierno más justos y participativos.

Según detalló la diplomática, la conmemoración representa “un orgullo tremendo” para los estadounidenses, al recordar cómo la fundación del país motivó a otros pueblos a reflexionar sobre la forma en que podían gobernarse y definir qué constituye una democracia. “Para nosotros es un orgullo seguir siendo una inspiración a nivel global, como lo hicimos hace doscientos cincuenta años”, afirmó Fellows durante su intervención, según reportó la prensa local.

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Consultada sobre el estado de las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador, la funcionaria indicó que los lazos bilaterales atraviesan un momento “muy positivo”. Agregó que la coyuntura actual ofrece “una oportunidad realmente para ver cómo podemos celebrar la seguridad que existe aquí, trayendo nuevos proyectos de inversión, trayendo nuevas oportunidades económicas para nuestros dos pueblos”.

Naomi Fellows señaló que la relación entre ambos países se mantiene sólida a pesar de los cambios políticos o las noticias en el plano internacional. “A cierto nivel la relación siempre ha existido. No importa qué es lo que está pasando a nivel así de alto plano, siempre ha existido una relación entre los dos países, no solo la relación personal entre los salvadoreños y los ciudadanos de los Estados Unidos, también por los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, pero también una relación económica”, explicó la diplomática.

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En el aniversario 250 de la independencia, la jefa interina en la legación en San Salvador dejó una señal sobre proyectos por venir, mientras defendía la solidez del nexo entre ambas naciones (Captura de pantalla de la transmisión del evento)

La funcionaria recordó que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) permanece vigente desde hace casi quince años, lo que ha permitido que el vínculo económico no se detenga. “Ha existido una relación económica que nunca ha parado, irrespectivo de qué es lo más que está pasando en las noticias y, y a alto nivel, siempre ha habido una relación que continúa”, sostuvo Fellows.

El acto contó con la participación de representantes diplomáticos, funcionarios salvadoreños y miembros de la comunidad internacional radicada en San Salvador. La Encargada de Negocios reiteró su mensaje de compromiso con el fortalecimiento de la cooperación y las oportunidades de inversión para ambos países, en el marco de la conmemoración del aniversario de la independencia estadounidense.

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Este miércoles, estadounidenses y salvadoreños se unieron en una de las celebraciones en la Plaza Universitaria del Centro Histórico de San Salvador de los 250 años de independencia de Estados Unidos durante una actividad organizada por la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, que incluyó la transmisión del partido entre las selecciones de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el marco del Mundial de fútbol 2026. Según informó la embajada, la actividad reunió a ciudadanos de Estados Unidos y El Salvador en un espacio de encuentro por el aniversario.