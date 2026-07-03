Sociedad

Es de Argentina, vive hace siete años en Cabo Verde y contó cómo se vive la previa del partido en el país africano: “Tienen la misma intensidad que los argentinos”

Fernando Rodríguez, chef argentino radicado en el archipiélago africano, describió cómo la pasión por el fútbol transforma la rutina de Cabo Verde durante los días de partido

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Fernando Rodríguez, chef argentino radicado hace siete años en Cabo Verde, contó que la previa del partido se vive con una intensidad similar a la de Argentina

Fernando Rodríguez es chef argentino y vive hace siete años en Cabo Verde. En diálogo con Infobae en Vivo contó cómo vive la previa del partido en el país africano. La comunidad, contó, se prepara con entusiasmo, las calles se llenan de camisetas y los festejos por el fútbol se mezclan con las costumbres locales.

La cocina me ha llevado a recorrer varias partes del mundo y llegué a Cabo Verde hace siete años”, relató el chef, quien se instaló en el país insular para trabajar en una cadena hotelera. El archipiélago, compuesto por diez islas frente a Senegal, destaca por su variedad geográfica y cultural. “La capital es Santiago Praia y cada isla tiene su particularidad”, afirmó.

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Rodríguez observó que la pasión caboverdiana por el fútbol se asemeja a la argentina. “Tienen la misma intensidad que los argentinos”, aseguró. Recordó que la clasificación al Mundial no fue sencilla: “Hace un año estábamos hablando de clasificaciones, que ha sido muy duro para ellos”. La liga nacional enfrenta obstáculos logísticos, ya que los equipos deben viajar en avión entre islas para disputar los partidos.

Durante el torneo, el país detiene su actividad para seguir a la selección. “En el último partido, después del mediodía, se paralizó todo el país y ya todos retornaban para su punto de reunión”, detalló Rodríguez. El fútbol transforma la rutina y se convierte en un evento social central.

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La pasión por el fútbol en Cabo Verde llena las calles de camisetas y mezcla los festejos por la selección con costumbres locales (Captura de video)
La pasión por el fútbol en Cabo Verde llena las calles de camisetas y mezcla los festejos por la selección con costumbres locales (Captura de video)

Vida argentina en Cabo Verde

La historia personal de Rodríguez refleja el recorrido migrante. Después de trabajar en el Hilton de Argelia, aceptó un puesto en la misma cadena en Cabo Verde. “Siempre mi vida ha sido la cocina y eso hace que sea ameno hacer lo que te gusta”, explicó. En el país africano, fusiona platos argentinos con productos locales, adaptando recetas tradicionales a los ingredientes de la región.

Rodríguez estimó que en Cabo Verde viven entre cuatro y cinco argentinos. Conoce a dos, quienes desarrollaron un parque y una cancha de golf en la isla de Sal. “Han creado un oasis en la isla, que es una isla desértica, y ahora han hecho una cancha de golf”, contó.

El chef prefiere ver los partidos en soledad, aunque reconoce la diferencia que implica alentar a Argentina en el extranjero. “Prefiero estar solo”, dijo, y recordó que en los últimos tres mundiales vivió fuera del país.

Playa de Chaves (Boa Vista)
La clasificación al Mundial resultó difícil para Cabo Verde y la liga nacional enfrenta viajes en avión entre islas para disputar los partidos

Gastronomía local y cruces culinarios

La cachupa es el plato nacional de Cabo Verde. Rodríguez la comparó con el locro argentino: “Es un guisado de maíz y poroto. Tiene varias versiones”, explicó. El arroz y los productos frescos, especialmente el atún de aleta amarilla, ocupan un lugar central en la dieta caboverdiana. Este tipo de atún puede pesar entre seis y ochenta kilogramos y es uno de los ingredientes más valorados.

En el ámbito profesional, Rodríguez prepara tanto cocina internacional como local. Fusiona recetas argentinas con ingredientes de Cabo Verde y viceversa. “Hacemos empanadas de atún fresco o, como la barbacoa que se hace en Argentina, hacemos pescados grillados con salsa criolla y ananá”, detalló. La combinación de tradiciones culinarias permite integrar sabores y crear nuevos platos.

Comunidad y perspectivas personales

La integración en Cabo Verde, según Rodríguez, depende de la afinidad con la propia actividad y el entorno. “No hace falta cuál es el lugar, sino estar bien con uno mismo y en lo que le gusta, el resto es un complemento”, afirmó. La rutina diaria y la adaptación a la vida en el país africano reflejan una experiencia de migración basada en la búsqueda profesional y el intercambio cultural.

Rodríguez contó que planea regresar a Argentina de vacaciones tras el Mundial. Expresó el deseo de que la selección alcance una nueva final y anticipó que la posibilidad de ver el partido decisivo en su país natal sería especial.

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