“Es nuestra luz en el Mundial”: el conmovedor homenaje de Cristiano Ronaldo y Portugal a Diogo Jota tras eliminar a Croacia en el Mundial

EMOCIÓN TOTAL TRAS LA CLASIFICACIÓN: Cristiano Ronaldo, la camiseta de Diogo Jota y el respeto eterno con la hinchada de Portugal.



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El pase de Portugal a los octavos de final del Mundial 2026 quedó marcado por una escena que fue mucho más allá del resultado deportivo. El equipo dirigido por Roberto Martínez recordó a Diogo Jota, quien murió el 3 de julio de 2025 en un accidente vial en Zamora, España, justo cuando se cumplía el primer aniversario de su fallecimiento. La plantilla y el cuerpo técnico dedicaron el triunfo ante Croacia a la memoria de quien fue una de las figuras más queridas dentro y fuera del vestuario.

Antes del inicio del encuentro disputado en Toronto, la organización proyectó imágenes de Jota en las pantallas del estadio. Los futbolistas portugueses lucieron brazaletes negros y detalles conmemorativos en alusión al delantero. Entre los aficionados se vieron pancartas con su nombre y el dorsal 21, que también lleva en la actualidad Ruben Neves como muestra de respeto y recuerdo hacia su amigo.

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Durante el himno nacional, la emoción fue evidente. Cristiano Ronaldo, capitán y referente del seleccionado, mostró signos de congoja. Varios compañeros evidenciaron la carga emocional que implicó disputar el partido en una fecha tan especial. El propio entrenador, Roberto Martínez, reconoció tras el partido que “el año en que homenajeamos a Diogo Jota y a André Silva, pero también al padre de Ricardo Carvalho, estamos guiados por la luz que nos dejaron quienes ya no están”.

El desarrollo del encuentro ante Croacia tuvo momentos de tensión y fue definido en el tramo final. Tras el silbatazo, la escena se trasladó nuevamente al homenaje: Cristiano Ronaldo vistió una camiseta especial de Jota y el plantel completo se reunió en el centro del campo, donde se escucharon aplausos en memoria del atacante. Este gesto fue replicado por los hinchas lusos presentes en el estadio, quienes acompañaron el momento con cánticos y banderas.

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¡DIOGO JOTA SIEMPRE ESTUVO PRESENTE! 🙏👼



🇵🇹 Cristiano Ronaldo explicó en zona mixta el homenaje al jugador portugués a casi un año de su fallecimiento.



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“Jugamos contra Croacia, el último equipo contra el que Diogo Jota marcó con la selección nacional, y obtenemos una victoria por 2-1, que fue el gol número 21 de Diogo Jota. Hay muchas señales hermosas de la fuerza y la energía que Diogo aportó a la selección nacional, un foco de confianza y una responsabilidad de seguir mostrando los valores del equipo que teníamos. Él es nuestra luz guía en la Copa del Mundo”, expresó Martínez.

CR7, por su parte, también lo recordó en la zona mixta. “Queríamos homenajearlo de la mejor manera. Fue justo hace un año que nos dejó. Queríamos ganar también por él y él ha estado con nosotros”, esbozó.

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El recuerdo de Jota está presente en la dinámica diaria del plantel. El delantero del Liverpool había sido clave en los últimos ciclos de la selección y esperaba disputar su primer Mundial, luego de no haber jugado en Qatar 2022 por una lesión de pantorrilla. Su muerte generó un vacío en el grupo y en el fútbol portugués, que se ha esforzado en mantener vivo su legado.

El homenaje de Portugal a Jota (REUTERS/Jeenah Moon)

La figura de Diogo Jota fue integrada simbólicamente en la preparación y en cada paso del equipo en este torneo. El entrenador remarcó: “Mostramos mucho corazón y diferentes enfoques, pero hay una emoción especial en este torneo. Nos sentimos impulsados por la energía de quienes ya no están, especialmente por Diogo”.

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El homenaje incluyó gestos personales. Durante la celebración del gol de la victoria, algunos jugadores señalaron al cielo. En el vestuario, según revelaron miembros del cuerpo técnico, se mantiene una camiseta de Jota junto al resto de los uniformes. El propio Cristiano Ronaldo resaltó en una charla íntima con el plantel que el legado de su compañero “nos inspira y nos obliga a dar lo mejor”.

Cristiano Ronaldo lució la camiseta 21 de Portugal de Diogo Jota (REUTERS/Mike Segar)

La victoria ante Croacia se dio en un contexto de alta exigencia y emotividad. El equipo portugués revirtió un marcador adverso y consiguió el pase a la siguiente ronda, donde enfrentará a España. “La capacidad para darle la vuelta al marcador después de ir perdiendo, junto a la calidad de la primera parte, nos hizo superiores. Sueño con que podamos alcanzar el objetivo y sé que Diogo está con nosotros”, afirmó Martínez.

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Al cierre del partido, Ruben Neves explicó que portar el dorsal 21 es “un compromiso y un honor”, y que la memoria de su amigo representa una motivación constante para el grupo. “Él soñaba con este Mundial. Cada partido es por él”, sintetizó.

El homenaje a Diogo Jota se ha convertido en uno de los ejes emocionales de la campaña de Portugal en el Mundial 2026, proyectando una imagen de unidad y resiliencia en medio de la máxima competencia internacional.

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