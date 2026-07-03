Tardó dos años y usó casi un millón de emojis para crear un retrato de Lionel Messi: ahora sueña con entregárselo

Mercedes Moréteau eligió emojis vinculados a Messi, con cabritas en el cabello, pelotas de fútbol en los ojos y corazones en el tatuaje

Casi un millón de emojis le dieron forma al retrato con el que Mercedes Moréteau homenajeó a Lionel Messi en el instante en que levanta la Copa del Mundo en Catar. La artista contó que trabajó durante dos años en la pieza y que su deseo es que una de las copias llegue a manos del futbolista.

Según Moréteau, utilizó una fotografía de base y colocó minuciosamente los emojis uno por uno. “Casi un millón de emojis, acomodados uno por uno durante un periodo de dos años”, detalló la artista en Infobae en Vivo A las Nueve. El proceso requirió paciencia y precisión para lograr el efecto deseado. La pieza puede apreciarse a simple vista como una imagen, pero al hacer zoom se distinguen los emojis individuales.

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Moréteau explicó que eligió este momento por su valor histórico y colectivo, así como por la inspiración personal que siente hacia el futbolista.

Mercedes Moréteau creó un retrato de Lionel Messi con casi un millón de emojis y trabajó dos años en la obra (Captura de video)

Técnica y composición: cómo se creó la obra

Cada detalle del retrato responde a una elección cuidadosa de emojis relacionados con la figura de Messi. El cabello utiliza el emoji de cabrita, los brillos de los ojos se forman con pelotas de fútbol y el tatuaje visible incluye numerosos corazones. “La elección de los emojis tiene mucho que ver con el personaje que estoy retratando”, afirmó Moréteau.

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En la camiseta, la artista empleó huevos para representar la parte blanca y seleccionó otros emojis según la paleta de colores requerida. “No es que sean puntitos redondos de colores. Es el emoji exacto, el mismo que usamos todos los días en WhatsApp”, describió. La obra combina elementos representativos de Messi y recursos visuales para lograr un retrato reconocible a distancia y detallado en la proximidad.

Moréteau enfatizó la dedicación que implicó el proyecto, que combinó con su trabajo como maquilladora. Explicó que organizó sus tiempos para avanzar en la obra y cumplir con los plazos de exhibición internacional.

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La artista argentina recreó el momento en que Messi levanta la Copa del Mundo en Catar a partir de una fotografía de base (Instagram)

Inspiración y significado del retrato de Messi

La artista eligió inmortalizar el momento en que Messi levanta la Copa del Mundo. Consideró que esta imagen sintetiza la constancia y el esfuerzo del futbolista. “Messi nos dio tanta alegría, yo no le puedo hacer un retrato así nomás”, expresó Moréteau. El proceso fue, según sus palabras, un compromiso auténtico con el personaje.

Moréteau comparó el trabajo minucioso de la obra con la trayectoria de Messi. Señaló que la constancia y el esfuerzo cotidiano del futbolista la motivaron a dedicarle una pieza tan detallada. La artista también valoró el carácter colectivo del logro, que, en su visión, trasciende fronteras y genera un sentimiento compartido.

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La elección de la imagen respondió, además, a la singularidad del momento. “El momento en donde finalmente cuánto habrá soñado Messi con ese momento, el momento en donde levanta la copa. Y no solamente Messi, porque es una cuestión muy colectiva lo que sucedió”, explicó Moréteau.

El retrato de Lionel Messi se ve como una imagen completa a simple vista y revela los emojis individuales al hacer zoom (Instagram)

Exhibición internacional y deseo de llegar a Messi

La obra se exhibió en Catar y cuenta con copias limitadas a la venta. Moréteau expresó su intención de que una de esas copias llegue a manos de Lionel Messi. “Fue una obra concebida en Argentina, exhibida en Catar y la realidad es que sería hermoso que el viaje se complete llegando, con la copia número diez, a las manos de Leo. Eso creo que completaría el sueño”, declaró la autora.

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Las copias se imprimen en papeles de archivo que, según Moréteau, garantizan una durabilidad mínima de cien años sin alteración de color. Cada copia incluye un enmarcado profesional y un certificado de autenticidad. La artista señaló que el público puede adquirir las reproducciones, que mantienen los estándares técnicos especificados.

Moréteau relató que realizó gestiones para que el retrato llegue a Messi, aunque no detalló resultados concretos. Considera que completar el ciclo de la obra requiere que el futbolista la reciba de manera directa.

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Mercedes Moréteau eligió emojis vinculados a Messi, con cabritas en el cabello, pelotas de fútbol en los ojos y corazones en el tatuaje (Instagram)

Detalles técnicos y simbología en el mural digital

El retrato mide aproximadamente 1,21 de alto por 96 centímetros de ancho. Moréteau utilizó herramientas digitales para colocar los emojis, cada uno en formato PNG, sobre la imagen base. La artista destacó el uso de emojis específicos, como cabritas para el cabello y corazones para el tatuaje, además de huevos y pelotas de fútbol en otras secciones.

En el cielo del retrato aparecen tres estrellas, un detalle vinculado al momento exacto en que Argentina ganó la Copa del Mundo. Moréteau investigó cómo estaba el cielo la noche de la final de Catar 2022 y señaló que tres estrellas brillaban con mayor intensidad en ese instante. Según la artista, representó ese fenómeno en la obra para reforzar el simbolismo del momento.

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