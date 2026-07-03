Sociedad

Tardó dos años y usó casi un millón de emojis para crear un retrato de Lionel Messi: ahora sueña con entregárselo

La artista argentina Mercedes Moréteau recreó el instante en que Lionel Messi levanta la Copa del Mundo con una obra compuesta por emojis colocados uno por uno

Guardar
Google icon
Mercedes Moréteau eligió emojis vinculados a Messi, con cabritas en el cabello, pelotas de fútbol en los ojos y corazones en el tatuaje

Casi un millón de emojis le dieron forma al retrato con el que Mercedes Moréteau homenajeó a Lionel Messi en el instante en que levanta la Copa del Mundo en Catar. La artista contó que trabajó durante dos años en la pieza y que su deseo es que una de las copias llegue a manos del futbolista.

Según Moréteau, utilizó una fotografía de base y colocó minuciosamente los emojis uno por uno. “Casi un millón de emojis, acomodados uno por uno durante un periodo de dos años”, detalló la artista en Infobae en Vivo A las Nueve. El proceso requirió paciencia y precisión para lograr el efecto deseado. La pieza puede apreciarse a simple vista como una imagen, pero al hacer zoom se distinguen los emojis individuales.

PUBLICIDAD

Moréteau explicó que eligió este momento por su valor histórico y colectivo, así como por la inspiración personal que siente hacia el futbolista.

Mercedes Moréteau creó un retrato de Lionel Messi con casi un millón de emojis y trabajó dos años en la obra (Captura de video)
Mercedes Moréteau creó un retrato de Lionel Messi con casi un millón de emojis y trabajó dos años en la obra (Captura de video)

Técnica y composición: cómo se creó la obra

Cada detalle del retrato responde a una elección cuidadosa de emojis relacionados con la figura de Messi. El cabello utiliza el emoji de cabrita, los brillos de los ojos se forman con pelotas de fútbol y el tatuaje visible incluye numerosos corazones. “La elección de los emojis tiene mucho que ver con el personaje que estoy retratando”, afirmó Moréteau.

PUBLICIDAD

En la camiseta, la artista empleó huevos para representar la parte blanca y seleccionó otros emojis según la paleta de colores requerida. “No es que sean puntitos redondos de colores. Es el emoji exacto, el mismo que usamos todos los días en WhatsApp”, describió. La obra combina elementos representativos de Messi y recursos visuales para lograr un retrato reconocible a distancia y detallado en la proximidad.

Moréteau enfatizó la dedicación que implicó el proyecto, que combinó con su trabajo como maquilladora. Explicó que organizó sus tiempos para avanzar en la obra y cumplir con los plazos de exhibición internacional.

La artista argentina recreó el momento en que Messi levanta la Copa del Mundo en Catar a partir de una fotografía de base (Instagram)
La artista argentina recreó el momento en que Messi levanta la Copa del Mundo en Catar a partir de una fotografía de base (Instagram)

Inspiración y significado del retrato de Messi

La artista eligió inmortalizar el momento en que Messi levanta la Copa del Mundo. Consideró que esta imagen sintetiza la constancia y el esfuerzo del futbolista. “Messi nos dio tanta alegría, yo no le puedo hacer un retrato así nomás”, expresó Moréteau. El proceso fue, según sus palabras, un compromiso auténtico con el personaje.

Moréteau comparó el trabajo minucioso de la obra con la trayectoria de Messi. Señaló que la constancia y el esfuerzo cotidiano del futbolista la motivaron a dedicarle una pieza tan detallada. La artista también valoró el carácter colectivo del logro, que, en su visión, trasciende fronteras y genera un sentimiento compartido.

La elección de la imagen respondió, además, a la singularidad del momento. “El momento en donde finalmente cuánto habrá soñado Messi con ese momento, el momento en donde levanta la copa. Y no solamente Messi, porque es una cuestión muy colectiva lo que sucedió”, explicó Moréteau.

El retrato de Lionel Messi se ve como una imagen completa a simple vista y revela los emojis individuales al hacer zoom (Instagram)
El retrato de Lionel Messi se ve como una imagen completa a simple vista y revela los emojis individuales al hacer zoom (Instagram)

Exhibición internacional y deseo de llegar a Messi

La obra se exhibió en Catar y cuenta con copias limitadas a la venta. Moréteau expresó su intención de que una de esas copias llegue a manos de Lionel Messi. “Fue una obra concebida en Argentina, exhibida en Catar y la realidad es que sería hermoso que el viaje se complete llegando, con la copia número diez, a las manos de Leo. Eso creo que completaría el sueño”, declaró la autora.

Las copias se imprimen en papeles de archivo que, según Moréteau, garantizan una durabilidad mínima de cien años sin alteración de color. Cada copia incluye un enmarcado profesional y un certificado de autenticidad. La artista señaló que el público puede adquirir las reproducciones, que mantienen los estándares técnicos especificados.

Moréteau relató que realizó gestiones para que el retrato llegue a Messi, aunque no detalló resultados concretos. Considera que completar el ciclo de la obra requiere que el futbolista la reciba de manera directa.

Mercedes Moréteau eligió emojis vinculados a Messi, con cabritas en el cabello, pelotas de fútbol en los ojos y corazones en el tatuaje (Instagram)
Mercedes Moréteau eligió emojis vinculados a Messi, con cabritas en el cabello, pelotas de fútbol en los ojos y corazones en el tatuaje (Instagram)

Detalles técnicos y simbología en el mural digital

El retrato mide aproximadamente 1,21 de alto por 96 centímetros de ancho. Moréteau utilizó herramientas digitales para colocar los emojis, cada uno en formato PNG, sobre la imagen base. La artista destacó el uso de emojis específicos, como cabritas para el cabello y corazones para el tatuaje, además de huevos y pelotas de fútbol en otras secciones.

En el cielo del retrato aparecen tres estrellas, un detalle vinculado al momento exacto en que Argentina ganó la Copa del Mundo. Moréteau investigó cómo estaba el cielo la noche de la final de Catar 2022 y señaló que tres estrellas brillaban con mayor intensidad en ese instante. Según la artista, representó ese fenómeno en la obra para reforzar el simbolismo del momento.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Lionel MessiCatarArte DigitalCopa del MundoInfobae en VivoInfobae A las Nueve

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Es de Argentina, vive hace siete años en Cabo Verde y contó cómo se vive la previa del partido en el país africano: “Tienen la misma intensidad que los argentinos”

Fernando Rodríguez, chef argentino radicado en el archipiélago africano, describió cómo la pasión por el fútbol transforma la rutina de Cabo Verde durante los días de partido

Es de Argentina, vive hace siete años en Cabo Verde y contó cómo se vive la previa del partido en el país africano: “Tienen la misma intensidad que los argentinos”

Horror en Quilmes: asesinaron a una mujer delante de su hija para robarle la bicicleta y dos celulares

El episodio ocurrió en una vivienda de la localidad de Ezpeleta. La víctima sufrió un fatal disparo en la axila izquierda

Horror en Quilmes: asesinaron a una mujer delante de su hija para robarle la bicicleta y dos celulares

El video de un brutal crimen narco en La Matanza: mataron a una chica de 14 años y balearon a su abuela

El hecho ocurrió ayer jueves a plena luz del día en Villa Dorrego. Las víctimas quedaron en el medio de un tiroteo entre bandas. El fiscal Claudio Fornaro ordenó una ola de allanamientos. Un triple crimen ocurrió la semana pasada en la jurisdicción

El video de un brutal crimen narco en La Matanza: mataron a una chica de 14 años y balearon a su abuela

Violento intento de robo en La Matanza: le apuntó con un arma a una mujer que detuvo su auto en un semáforo

Ocurrió en la esquina de Blanco Encalada y el Camino de la Virgen, en la colectora de la autopista Riccheri. Una cámara instalada dentro del vehículo captó los dramáticos gritos de la víctima y el rostro del delincuente. El video

Violento intento de robo en La Matanza: le apuntó con un arma a una mujer que detuvo su auto en un semáforo

El día más frío del año arrancó con temperaturas bajo cero en CABA

A las 8, el termómetro marcó -0,2°. Hay alertas amarillas en casi todo el país, 21 provincias, incluida Buenos Aires en donde rige la alerta naranja en varias localidades

El día más frío del año arrancó con temperaturas bajo cero en CABA

DEPORTES

Los 11 titulares que pondría Scaloni para el partido clave de esta tarde ante Cabo Verde

Los 11 titulares que pondría Scaloni para el partido clave de esta tarde ante Cabo Verde

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Antes de la clasificación a la Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone

“Es nuestra luz en el Mundial”: el conmovedor homenaje de Cristiano Ronaldo y Portugal a Diogo Jota tras eliminar a Croacia en el Mundial

TELESHOW

Abel Pintos destacó la versión cumbiera de Suave de Gabriel Lobo: “El fantasma de Luis Miguel encontró la forma de colarse”

Abel Pintos destacó la versión cumbiera de Suave de Gabriel Lobo: “El fantasma de Luis Miguel encontró la forma de colarse”

Pincoya se mostró entre lágrimas y reclamos: el impacto de la visita familiar en Gran Hermano

Murió la actriz Susana Freyre en Brasil a los 97 años, seis décadas de cine, teatro y televisión

El contraataque de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años”

Mónica Ayos y Diego Olivera visitaron a Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: “La mejor pareja de actores argentinos”

INFOBAE AMÉRICA

El Senado de Bolivia crea comisión por el caso Rodríguez Zapatero sobre presunto tráfico de influencias

El Senado de Bolivia crea comisión por el caso Rodríguez Zapatero sobre presunto tráfico de influencias

Mano dura en las fronteras: Costa Rica ejecuta la deportación y expulsión de 28 extranjeros por cometer delitos graves

Estados Unidos destaca relación “muy positiva” con El Salvador en vísperas de su 250° aniversario de independencia

Dominicano que le arrojó ácido corrosivo a su expareja enfrentará juicio

Ciberacoso, acecho y chantaje con material íntimo: cómo están tipificadas estas conductas en Centroamérica y el Caribe