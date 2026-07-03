América Latina

El Senado de Bolivia crea comisión por el caso Rodríguez Zapatero sobre presunto tráfico de influencias

La comisión investigará las presuntas gestiones de influencia ejercidas en Bolivia por el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero con el Gobierno de Luis Arce para favorecer a una empresa cementera

Guardar
Google icon
Imagen XW7EDP7ULRCF7GQ2DB3TJU5RRE

La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó la creación de una Comisión Especial de Investigación para indagar la presunta injerencia del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) en un litigio multimillonario entre dos empresas cementeras durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025).

La comisión estará conformada por seis senadores, con representación de las distintas fuerzas políticas que integran el Senado y tendrá un plazo de tres meses para presentar un informe final al pleno.

PUBLICIDAD

La investigación surge a raíz de los hallazgos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España que sugiere indicios de influencia del expresidente español sobre un fallo que favoreció a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), que pertenece al Grupo Gloria, y que debía pagar 107 millones de dólares a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) por un litigio de competencia desleal.

Según el informe de UDEF, Rodríguez Zapatero habría recibido 200 mil euros a cambio de mediar con autoridades bolivianas para favorecer al Grupo Gloria con el fallo judicial que lo eximió del pago.

PUBLICIDAD

Rodriguez Zapatero y Bolivia
Fancesa, la empresa cementera boliviana que habría sido perjudicada por un fallo judicial que vincula presuntamente al expresidente de españa, José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuentes del entorno del exmandatario rechazaron las acusaciones y sostuvieron que el pago realizado correspondía a una consultoría legal, mientras el caso continúa en investigación y no existe una resolución judicial definitiva.

En tanto en Bolivia, el caso salpicó al expresidente Luis Arce, a la exembajadora en España, Carmen Almendras, y a varios ministros del Gabinete.

Tras casi dos décadas de relación con Bolivia, Rodríguez Zapatero visitó por última vez el país en septiembre de 2024 para participar en actos de conmemoración del Bicentenario en la ciudad de Sucre, capital del país, junto al secretario general de la Organización Mundial del Turismo. En esa visita, que luego sería uno de los indicios de la investigación que lo acusa de tráfico de influencias, sostuvo un encuentro con Arce en La Paz.

El exmandatario boliviano reveló en un comunicado reciente que en aquel encuentro se dio “en el marco de los esfuerzos del Grupo de Puebla para mediar en la crisis” del Movimiento Al Socialismo (MAS) y detalló que abordaron temas de coyuntura política, la disputa con Evo Morales y los planteamientos de “unidad del movimiento popular”.

Rodriguez Zapatero y Bolivia
El entonces presidente Luis Arce con el exmandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero, durante una visita a La Paz el año 2022.

Asimismo, señaló que la relación entre ambos siempre fue “institucional y política” y descartó nexos con el caso que se investiga en España. En tanto, en un contacto breve con el medio Brújula Digital, la exembajadora Almendras se declaró “ajena a los hechos que se investigan”.

<b>Un giro en el caso judicial</b>

En medio del escándalo que involucra a los expresidentes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró infundado el recurso de casación y ratificó la sentencia que obliga a realizar el pago a favor de Fancesa.

Soboce rechazó esa determinación y anunció que agotará todas las vías legales para impugnar la resolución. En un comunicado, la firma con capitales peruanos expresó su “formal y profunda disconformidad” con los alcances del fallo, al considerar que fue dictado “bajo un clima de amedrentamiento” y que incumple la tutela concedida anteriormente por una Sala Constitucional.

Como parte de su trabajo, la comisión legislativa podrá convocar a exautoridades, solicitar documentación e incorporar información proveniente de la investigación que desarrolla la justicia española. Aunque sus conclusiones no tendrán efectos judiciales directos, podrían derivar en recomendaciones para promover procesos administrativos o penales en Bolivia.

Temas Relacionados

BoliviaRodríguez ZapateroJosé Luis Rodríguez ZapateroLuis ArceCarmen AlmendrasSoboceFancesaGrupo GloriaSenadocomisión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mano dura en las fronteras: Costa Rica ejecuta la deportación y expulsión de 28 extranjeros por cometer delitos graves

La Policía Profesional de Migración de Costa Rica ejecutó este jueves un fuerte operativo fronterizo que resultó en la expulsión y deportación de 28 extranjeros en condición irregular

Mano dura en las fronteras: Costa Rica ejecuta la deportación y expulsión de 28 extranjeros por cometer delitos graves

Estados Unidos destaca relación “muy positiva” con El Salvador en vísperas de su 250° aniversario de independencia

Ante delegaciones extranjeras y autoridades locales, la representante estadounidense insistió en un momento favorable y explicó por qué el comercio y la diáspora sostienen el acercamiento incluso cuando cambia el clima político

Estados Unidos destaca relación “muy positiva” con El Salvador en vísperas de su 250° aniversario de independencia

Dominicano que le arrojó ácido corrosivo a su expareja enfrentará juicio

Oscar Eduardo Franco Alcántara está acusado por actos de tortura y barbarie por el ataque del 22 de junio en Cristo Rey, Distrito Nacional

Dominicano que le arrojó ácido corrosivo a su expareja enfrentará juicio

Ciberacoso, acecho y chantaje con material íntimo: cómo están tipificadas estas conductas en Centroamérica y el Caribe

El reporte compara países, enumera prácticas que ya tienen sanción y deja una pregunta abierta sobre el enfoque que se usa cuando la agresión está dirigida a mujeres y adolescentes mediante tecnologías

Ciberacoso, acecho y chantaje con material íntimo: cómo están tipificadas estas conductas en Centroamérica y el Caribe

El dengue no cede en Panamá: la tasa de casos alcanza su nivel más alto de 2026

En una semana se confirmaron 122 nuevos casos y la incidencia nacional volvió a aumentar. El país acumula 10 fallecidos, aunque las hospitalizaciones siguen 24% por debajo de las registradas en el mismo período de 2025.

El dengue no cede en Panamá: la tasa de casos alcanza su nivel más alto de 2026
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

Causa $LIBRA: el juez apartó a las querellas a pedido del acusado Mauricio Novelli

Cuánto cuesta llenar el tanque: qué lugar ocupa Argentina en el ranking de precios de nafta de Latinoamérica

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 3 de julio

Cómo hacer una tarta San Marcos: la receta del bizcocho de nata y yema tostada que es un clásico de la repostería española

INFOBAE AMÉRICA

Mano dura en las fronteras: Costa Rica ejecuta la deportación y expulsión de 28 extranjeros por cometer delitos graves

Mano dura en las fronteras: Costa Rica ejecuta la deportación y expulsión de 28 extranjeros por cometer delitos graves

Estados Unidos destaca relación “muy positiva” con El Salvador en vísperas de su 250° aniversario de independencia

Dominicano que le arrojó ácido corrosivo a su expareja enfrentará juicio

Ciberacoso, acecho y chantaje con material íntimo: cómo están tipificadas estas conductas en Centroamérica y el Caribe

El dengue no cede en Panamá: la tasa de casos alcanza su nivel más alto de 2026

ENTRETENIMIENTO

La Hermana Verónica, la anfitriona inesperada de elGourmet que cocina, cuenta historias y rompe estereotipos

La Hermana Verónica, la anfitriona inesperada de elGourmet que cocina, cuenta historias y rompe estereotipos

La rutina de Keanu Reeves para encarnar a John Wick prioriza resistencia y agilidad sobre el volumen muscular

“Nada se le escapa”: Zendaya reveló que Tom Holland es clave en las decisiones creativas en Spider-Man

Un adolescente, un DeLorean personalizado y un doctor que logró lo impensado: el legado de 4 décadas de Volver al Futuro

Seth Rogen habló del impacto emocional de las críticas: “Si supieran lo mucho que duele, lo pensarían dos veces antes de escribir”