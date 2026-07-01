Política

Finalmente, Javier Milei no viajará a Estados Unidos por el Día de la Independencia

Si bien figuraba en los planes del Presidente, los cambios en el cronograma oficial y los compromisos locales complejizaron la visita. Anoche, el mandatario argentino había participado de la conmemoración por el 250° Aniversario por el 4 de julio en la Embajada de EEUU

Guardar
Google icon
ARCHIVO - El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)
ARCHIVO - El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

Tras varias idas y vueltas, todo parece indicar que el presidente Javier Milei no viajará a Estados Unidos para participar de los festejos por el Día de la Independencia, el próximo 4 de julio, según confirmaron tres fuentes a Infobae. Aunque se trató de una posibilidad durante los últimos días, en la Casa Rosada aseguran que el viaje no figura en la agenda. “Nunca estuvo programado”, precisó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
Anoche, Javier Milei participó de la celebración por el Día de la Independencia en la Embajada de EEUU y recibió otro respaldo del gobierno de Trump (Jaime Olivos=

Si bien el viaje estuvo entre las opciones que evaluó el libertario, originalmente contemplaba partir el viernes por la noche y regresar el 7 de julio, finalmente, no está prevista una nueva visita a Nueva York. Según especificó una fuente oficial, uno de los motivos que complicó los planes fue el cambio de fecha del encuentro para multimillonarios y líderes de negocios, una especie de “campamento”, que se realizará en Sun Valley.

PUBLICIDAD

La postergación del evento se superpone con la agenda local debido a que el mandatario participará de la vigilia que se realiza en Tucumán la noche del 8 de julio para recibir el Día de la Independencia. Al día siguiente participará del Te Deum que se celebra en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Asimismo, en Balcarce 50 aclaran que la decisión responde solo a una cuestión de agenda, y subrayan que el vínculo con Estados Unidos es una de las claves de la administración. Además, sostienen que habrá nuevas oportunidades para concretar un encuentro entre ambos líderes.

PUBLICIDAD

El presidente Javier Milei firmó en Davos la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Board of Peace, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump
El presidente Javier Milei firmó en Davos la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Board of Peace, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump (Presidencia)

Las versiones sobre el 18° viaje a Estados Unidos desde el comienzo de la gestión parecen contrapuestas. Mientras fuentes diplomáticas sostienen que el viaje “nunca estuvo en agenda”, en Presidencia reconocen que Milei recibió la invitación, aunque nunca confirmó su asistencia.

El pasado lunes, Milei canceló su participación en la Cumbre del Mercosur, que concluyó al día siguiente en Asunción, Paraguay. En su lugar, recibió a su exjefe de Gabinete Manuel Adorni y participó de la jura de Diego Santilli.

Con los cambios en el Gabinete, el mandatario prioriza por estas horas la agenda local. Por eso, no tiene previsto participar de la celebración de la fecha patria de Estados Unidos. En ese contexto, quien podría viajar es el canciller, Pablo Quirno, quien prevé estar presente durante el arribo de la Fragata Libertad a Nueva York. “El 4 de julio puedo llegar a estar en Estados Unidos porque va a estar llegando nuestra Fragata también”, precisó el funcionario ante la prensa acreditada.

El viaje de instrucción del navío coincide con el Día de la Independencia de Estados Unidos, una fecha central para Donald Trump. Este año se conmemora el 250° aniversario de la Declaración de Independencia de 1776, la cual marcó la separación formal del Imperio Británico. Como parte de las celebraciones, la Casa Blanca elaboró una propuesta para lanzar un billete de 250 dólares con el retrato del actual presidente.

4 de julio Estados Unidos
El asesor presidencial, Santiago Caputo, junto al embajador Peter Lamelas en la Embajada de EEUU en Argentina

En ese marco, el pasado martes, el libertario y gran parte de su Gabinete participaron de los festejos que organizó la Embajada de Estados Unidos en el Palacio Bosch, sede de la residencia del embajador Peter Lamelas. Allí, Lamelas planteó que Trump lo envió como “una misión clara” para intensificar el vínculo entre las dos naciones y destacó el “coraje” del libertario. “Es ahora el momento de confiar en la Argentina. Es ahora el momento de abrir puertas y cerrar acuerdos, generar empleos y construir juntos”, afirmó el diplomático.

Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
Javier Milei y Peter Lamelas anoche en la Embajada de Estados Unidos (Jaime Olivos) Jaime Olivos

Tras la asunción de Trump, el Gobierno realizó numerosos gestos a la administración republicana para intensificar el alineamiento irrestricto con la potencia. En ese marco, en la Casa Rosada incluso evalúan asumir un rol de facilitador en la tensión que atraviesan Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuyo vínculo pasa por un momento complejo. "Cuando dos amigos se pelean hay que ayudar a acercar partes", sintetizó un integrante de la administración.

Temas Relacionados

Javier MileiDonald TrumpEstados UnidosDía de la IndependeciaÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lo que no se vio de la cumbre en Casa Rosada: el nuevo equipo de fieles que responderá a Karina y el mensaje de Milei por las internas

La secretaria general de la Presidencia reunió a diputados y senadores nacionales en Casa Rosada. Bajó línea sobre las próximas reformas que se impulsarán en los próximos meses. El Presidente dio un discurso

Lo que no se vio de la cumbre en Casa Rosada: el nuevo equipo de fieles que responderá a Karina y el mensaje de Milei por las internas

El Gobierno designó nuevo titular del Servicio Meteorológico Nacional y prepara un plan de inversión para modernizarlo

El ministro de Defensa, Carlos Presti, decidió reemplazar con el científico Pedro Di Nezio al anterior titular (Antonio Mauad), que estuvo a cargo de la reorganización del ente oficial

El Gobierno designó nuevo titular del Servicio Meteorológico Nacional y prepara un plan de inversión para modernizarlo

La discusión por la Educación Sexual Integral: qué muestran las estadísticas y qué responden los especialistas

Tras los cuestionamientos de la vicejefa de Gobierno porteña, Clara Muzzio, una especialista defendió la Educación Sexual Integral y aseguró que contribuyó a fortalecer el acceso a información sobre salud sexual

La discusión por la Educación Sexual Integral: qué muestran las estadísticas y qué responden los especialistas

Javier Milei quiere modificar la Carta Orgánica del Banco Central e impulsará la reforma política y cambios en Inocencia Fiscal

El Presidente recibió en Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza para marcar los próximos objetivos del gobierno nacional

Javier Milei quiere modificar la Carta Orgánica del Banco Central e impulsará la reforma política y cambios en Inocencia Fiscal

Tragedia en Venezuela: arribó un segundo contingente militar con ayuda humanitaria y al menos cuatro argentinos siguen desaparecidos

Médicos, enfermeros, perros de rescate y una planta potabilizadora de agua refuerzan las tareas del primer escalón desplegado por el Ministerio de Defensa. El último reporte de los funcionarios consulares que actúan en el terreno

Tragedia en Venezuela: arribó un segundo contingente militar con ayuda humanitaria y al menos cuatro argentinos siguen desaparecidos

DEPORTES

“Por favor, cuídala”: nuevos detalles de los chats que complican a la estrella de Italia en la causa por prostitución de menores

“Por favor, cuídala”: nuevos detalles de los chats que complican a la estrella de Italia en la causa por prostitución de menores

Las lapidarias críticas de un campeón del mundo con Alemania a su selección tras la eliminación ante Paraguay: “Somos mediocres”

“Le dedico esto a él”, declaró Julio Enciso entre lágrimas tras el histórico triunfo de Paraguay ante Alemania en el Mundial

Un video reveló el llamativo apodo que el plantel de Francia le puso a Kylian Mbappé

Solana Sierra quedó a un paso de la hazaña en Wimbledon: despedida al borde de las lágrimas y elogios de Coco Gauff

TELESHOW

Desde la casa de Gran Hermano, Mariela le pasó factura al Turco García: “Lo único que sabés hacer es jugar a la pelota”

Desde la casa de Gran Hermano, Mariela le pasó factura al Turco García: “Lo único que sabés hacer es jugar a la pelota”

Silvina, la mamá de Alexis Mac Allister, habló de cómo es su relación con Ailén Cova: “La conozco de hace muchos años”

Magui Bravi habló de su separación con Octavio Cattaneo: “Nos tomó un año entero”

El tierno mensaje de Pilar Gamboa por los 4 años de su hija Ana: “Compañerita de todo”

José María Muscari enfrentó los rumores con relación a la muerte de Ernestina Pais: “Recién a las 20:50 nos enteramos por su hijo”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos detuvo a un cubano acusado de operar para una organización ligada al espionaje de la dictadura comunista

Estados Unidos detuvo a un cubano acusado de operar para una organización ligada al espionaje de la dictadura comunista

Irán y Qatar acordaron un canal de comunicación para seguir la implementación del acuerdo con Estados Unidos

Ana Paola Hall asume como embajadora de Honduras en España

Estados Unidos declaró organización terrorista a la banda criminal ecuatoriana Chone Killers

Panamá espera respuesta del régimen chino para abordar el aumento de las inspecciones a buques