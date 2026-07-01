Finalmente, Javier Milei no viajará a Estados Unidos por el Día de la Independencia

ARCHIVO - El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

Tras varias idas y vueltas, todo parece indicar que el presidente Javier Milei no viajará a Estados Unidos para participar de los festejos por el Día de la Independencia, el próximo 4 de julio, según confirmaron tres fuentes a Infobae. Aunque se trató de una posibilidad durante los últimos días, en la Casa Rosada aseguran que el viaje no figura en la agenda. “Nunca estuvo programado”, precisó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Anoche, Javier Milei participó de la celebración por el Día de la Independencia en la Embajada de EEUU y recibió otro respaldo del gobierno de Trump (Jaime Olivos=

Si bien el viaje estuvo entre las opciones que evaluó el libertario, originalmente contemplaba partir el viernes por la noche y regresar el 7 de julio, finalmente, no está prevista una nueva visita a Nueva York. Según especificó una fuente oficial, uno de los motivos que complicó los planes fue el cambio de fecha del encuentro para multimillonarios y líderes de negocios, una especie de “campamento”, que se realizará en Sun Valley.

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La postergación del evento se superpone con la agenda local debido a que el mandatario participará de la vigilia que se realiza en Tucumán la noche del 8 de julio para recibir el Día de la Independencia. Al día siguiente participará del Te Deum que se celebra en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Asimismo, en Balcarce 50 aclaran que la decisión responde solo a una cuestión de agenda, y subrayan que el vínculo con Estados Unidos es una de las claves de la administración. Además, sostienen que habrá nuevas oportunidades para concretar un encuentro entre ambos líderes.

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El presidente Javier Milei firmó en Davos la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Board of Peace, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump (Presidencia)

Las versiones sobre el 18° viaje a Estados Unidos desde el comienzo de la gestión parecen contrapuestas. Mientras fuentes diplomáticas sostienen que el viaje “nunca estuvo en agenda”, en Presidencia reconocen que Milei recibió la invitación, aunque nunca confirmó su asistencia.

El pasado lunes, Milei canceló su participación en la Cumbre del Mercosur, que concluyó al día siguiente en Asunción, Paraguay. En su lugar, recibió a su exjefe de Gabinete Manuel Adorni y participó de la jura de Diego Santilli.

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Con los cambios en el Gabinete, el mandatario prioriza por estas horas la agenda local. Por eso, no tiene previsto participar de la celebración de la fecha patria de Estados Unidos. En ese contexto, quien podría viajar es el canciller, Pablo Quirno, quien prevé estar presente durante el arribo de la Fragata Libertad a Nueva York. “El 4 de julio puedo llegar a estar en Estados Unidos porque va a estar llegando nuestra Fragata también”, precisó el funcionario ante la prensa acreditada.

El viaje de instrucción del navío coincide con el Día de la Independencia de Estados Unidos, una fecha central para Donald Trump. Este año se conmemora el 250° aniversario de la Declaración de Independencia de 1776, la cual marcó la separación formal del Imperio Británico. Como parte de las celebraciones, la Casa Blanca elaboró una propuesta para lanzar un billete de 250 dólares con el retrato del actual presidente.

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El asesor presidencial, Santiago Caputo, junto al embajador Peter Lamelas en la Embajada de EEUU en Argentina

En ese marco, el pasado martes, el libertario y gran parte de su Gabinete participaron de los festejos que organizó la Embajada de Estados Unidos en el Palacio Bosch, sede de la residencia del embajador Peter Lamelas. Allí, Lamelas planteó que Trump lo envió como “una misión clara” para intensificar el vínculo entre las dos naciones y destacó el “coraje” del libertario. “Es ahora el momento de confiar en la Argentina. Es ahora el momento de abrir puertas y cerrar acuerdos, generar empleos y construir juntos”, afirmó el diplomático.

Javier Milei y Peter Lamelas anoche en la Embajada de Estados Unidos (Jaime Olivos) Jaime Olivos

Tras la asunción de Trump, el Gobierno realizó numerosos gestos a la administración republicana para intensificar el alineamiento irrestricto con la potencia. En ese marco, en la Casa Rosada incluso evalúan asumir un rol de facilitador en la tensión que atraviesan Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuyo vínculo pasa por un momento complejo. "Cuando dos amigos se pelean hay que ayudar a acercar partes", sintetizó un integrante de la administración.

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