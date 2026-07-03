Política

Denunciaron a un diputado de Catamarca por peculado y pidieron su desafuero

La presentación está relacionada con una iniciativa impulsada por el legislador para facilitar el acceso a ciertos medicamentos

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Abrieron una investigación contra el diputado del MID (Foto: elesquiu)
Abrieron una investigación contra el diputado del MID (Foto: elesquiu)

Un diputado provincial del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) fue denunciado penalmente por el Colegio Médico de Catamarca debido a la puesta en marcha de un programa al que denominó “Banco de Medicamentos”. A su vez, la Justicia solicitó el desafuero con el fin de avanzar en la investigación por el presunto delito de peculado.

La denuncia quedó radicada en la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 3 a cargo de Jorge Palacios, y se relaciona con el proyecto lanzado por el legislador para facilitar el acceso a medicamentos a personas que no pueden costearlos, según informó El Esquiú.

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La polémica comenzó cuando el Colegio Médico decidió avanzar judicialmente contra el legislador, luego de haberlo convocado previamente a una reunión para dialogar sobre la iniciativa. El expediente judicial se abrió esta semana y el legislador Javier Galán, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “Hoy tomé conocimiento de una actuación judicial vinculada al debate que se generó por la iniciativa solidaria sobre el acceso a los medicamentos”, escribió en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la publicación compartida por el portal El Ancasti, Galán sostuvo que va a “respetar el funcionamiento de la Justicia” y ejercer su derecho a defensa. “No tengo nada que ocultar. Actuaré con total transparencia y dentro del marco de la ley”, afirmó el diputado.

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Hombre de camiseta negra sentado en escritorio de madera con micrófono. Gafas rojas y termo rojo sobre el escritorio. Varias personas en el fondo
Javier Galan enfrenta también otras denuncias en su contra

Respecto a la iniciativa por la cual se desató la polémica en su contra, explicó: “Nada de esto cambia la realidad de miles de catamarqueños que todos los días tienen dificultades para acceder a los medicamentos que necesitan. Esa realidad existía antes de esta denuncia y seguirá existiendo mientras no encontremos soluciones de fondo”.

A mediados de la semana, Galán fue notificado formalmente de la denuncia y manifestó preocupación ante la posibilidad de que la investigación derive en un allanamiento de la sede donde funciona el Banco de Medicamentos, según constató El Esquiú. El mismo día, la Justicia solicitó el retiro de sus fueros parlamentarios para poder avanzar con la causa.

La investigación penal se enfoca en determinar si la iniciativa impulsada por Galán cumple con la legislación vigente y si existen irregularidades en la entrega de medicamentos a través del programa. La organización fundamentó la denuncia en la necesidad de controlar el acceso y la distribución de fármacos, argumentando que tales acciones deben estar reguladas para garantizar la seguridad sanitaria.

El expediente se tramita actualmente en la Fiscalía Penal Nº 3 y por el momento, no se registraron allanamientos ni medidas restrictivas adicionales, aunque la causa sigue en curso.

En esta misma línea, y según amplió El Ancasti, el Juzgado de Garantías de Cuarta Nominación envió a la Presidencia de la Cámara de Diputados el pedido formal para retirarle al legislador la protección especial que le otorga su cargo, conocida como “fuero parlamentario”. La solicitud busca habilitar el avance del proceso penal, donde Galán está siendo investigado por una serie de delitos.

La decisión del juzgado, encabezado por el juez Marcelo Sago, respondió al pedido del Fiscal de Instrucción Nº 4, Ricardo Córdoba Andreatta, quien interviene en el expediente. Además, el mismo medio informó que en ese juzgado se tramitan otras tres denuncias contra el diputado, las cuales permanecen abiertas y sujetas a los plazos y resoluciones que determine el tribunal ante los planteos realizados por la defensa de Galán.

El empresario asumió su banca en diciembre de 2025 y desde entonces se desempeña como legislador por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

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