La última reunión de Milei con Adorni, desconcierto interno por el triple abrazo y los primeros pasos de Santilli

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“Empezó un nuevo gobierno”, decía un funcionario ayer por la mañana en Casa Rosada, después de la conferencia de prensa de Adrián Ravier. En el Gobierno están convencidos de que la salida de Manuel Adorni representará una verdadera oxigenación y que los cambios de lugares de figuras que ya estaban en el Gobierno -Diego Santilli, Ignacio Devitt- harán lo propio. Pero por la tarde, Milei insistió con la reivindicación de su polémico -ahora ex- jefe de Gabinete, y dejó impávido al Gabinete.

Cerca de los ministros admitieron haber quedado en ascuas cuando el Presidente escenificó un fuerte, sentido abrazo con Adorni y Santilli durante la jura en el Salón Blanco, frente a las cámaras que transmitían la publicitada ceremonia institucional a todo el país. Y a metros del Gabinete y de los gobernadores que se sumaron para mostrar conformidad con la designación de Diego Santilli y repudiaban desde hace tiempo la continuidad del ex funcionario.

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Además, el ex ministro coordinador estuvo varias horas en la sede del Gobierno, desde el mediodía hasta pasadas las 18. Durante las cuales estuvo reunido con Santilli, pero también, según confirmaron fuentes oficiales, también recibió lo recibió Milei en su despacho.

Esa reunión no había estado confirmada por la mañana (algunos incluso dudaban de que Adorni siquiera fuera a presentarse en Balcarce 50 después de su renuncia), pero fue corroborada por fuentes oficialespor la noche.

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En la Casa Rosada corrió una sensación de desconcierto. Nadie podía explicar con claridad -y menos con certeza- lo ocurrido en la jura en el Salón Blanco, donde el jefe de Estado promovió especialmente la participación de Adorni y lo abrazó durante eternos 10 segundos que incomodaron a varios de los presentes y a muchos de los que miraban la escena por TV.

Sobre todo, porque el cariñoso gesto tuvo lugar después de la difusión de los audios que le mandó Adorni al contratista del country Indio Cuá, Matías Tabar, donde se lo escucha ofrecerle “soporte” antes de que declarara ante la Justicia. Y al día siguiente de que una de las funcionarias de la Vocería, Laura Schiuma, declarara ante el fiscal Gerardo Pollicita que le había prestado su tarjeta de crédito personal a Adorni, con la que el entonces jefe de Gabinete compró un monitor gamer de alta gama por más de $2,1 millones, y que luego le devolvió el dinero en efectivo. Todo esto después de su salida del Gobierno, tan sólo dos días antes.

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“Fue insólito e inexplicable”, dijo uno de los referentes más fieles y de diálogo fluido con el Presidente. “Es irrelevante, ahora”, agregaron en Gobierno, ávidos por dejar atrás la imagen de Adorni. De hecho, el propio nuevo Vocero Presidencial, Adrián Ravier, buscó quitarle centralidad en su primera conferencia de prensa, ayer por la mañana.

Todos ellos se chocan contra la insistencia del propio Milei, que quiso sostener a Adorni mucho más allá de lo que le recomendaban y aún con el funcionario eyectado parece lamentar su salida.

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Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli

Algunos en el mundillo violeta aventuraron ayer que Milei no quiere admitir que cometió un error al defender públicamente a Adorni. Y en la oposición directamente hablan de cierta obligación de darle respaldo político para evitar que el jefe de Gabinete divulgue secretos comprometedores para el jefe de Estado y su hermana. Pero los más cercanos al Ejecutivo hablan de sentimientos. “Es cariño sincero. Milei es un tipo cálido”, dijo, convencido, un amigo del Presidente. “Fue algo personal. Javier separa lo personal de lo político”, agregaron en el entorno presidencial, a pesar de que el Presidente sumó a Adorni a un acto político por excelencia.

Adorni se fue de la Casa Rosada caída la noche, en un vehículo oficial, bastante después de que hubiera terminado la jura. Y algunos incluso temieron que Milei publicara una foto junto a él.

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Mientras, el resto del Gobierno se preparaba para la segunda jornada de la nueva gestión, y en los despachos del área de Jefatura como de Comunicación se mostraban dedicados por completo a dar vuelta la página.

Diego Santilli, en su primera actividad oficial de peso como jefe de Gabinete, después de enfocarse en dar entrevistas, prepara reuniones para los próximos días con más gobernadores. Su agenda estará centrada en negociar los apoyos para la reforma política y eliminar las PASO. Pero los detalles sobre quiénes serán y las conversaciones, dijeron en su entorno, dependerán del encuentro central del Gobierno que tendrá lugar hoy para definir prioridades legislativas.

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El nuevo ministro coordinador se sumará a la reunión que encabezará hoy Javier Milei con Karina Milei con senadores y diputados libertarios, por la mañana. Que irán al Gobierno liderados, respectivamente, por Patricia Bullrich y Martín Menem. De allí saldrá una foto destinada a mostrar fortaleza después de los obligados cambios de Gabinete y para poner fin a la crisis por Adorni. Pero también se transmitirá la estrategia para las batalla legislativa que se aproxima.

Serán las bases de una gestión desde la cual Santilli buscará hacer campaña para las elecciones por la Gobernación de la Provincia, el año que viene. Si bien pretendía trabajar en ese objetivo desde el -mucho más cómodo- ministerio del Interior, en su equipo ya buscan cómo amoldarlo al nuevo rol.

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En principio, después del rally de apariciones en TV para presentarse como líder del Gabinete, Santilli intentará evitar las alusiones electorales. Pero en su entorno aseguran que el pacto para que sea el candidato de Karina Milei para intentar suceder a Axel Kicillof está vigente.