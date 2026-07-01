Política

Javier Milei quiere modificar la Carta Orgánica del Banco Central e impulsará la reforma política y cambios en Inocencia Fiscal

El Presidente recibió en Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza para marcar los próximos objetivos del gobierno nacional

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El presidente Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza
Karina Milei habla ante la atenta mirada de Diego Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich (Foto: Presidencia)

Los bloquea de diputados y senadores de La Libertad Avanza se reunió este miércoles con el presidente Javier Milei, quien marcó los proyectos que pretende impulsar el oficialismo en el Congreso de la Nación.

En ese marco, el mandatario anunció ante los legisladores que trabaja con equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado en una propuesta para modificar la Carta Orgánica del BCRA.

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La reunión fue convocada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, con ese objetivo legislativo. Allí también definió los próximos tres grandes proyectos del oficialismo y presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión. Además, agradeció a diputados y senadores de La Libertad Avanza por el trabajo realizado para impulsar las iniciativas del Gobierno nacional.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA

Fuentes oficiales comentaron a Infobae que la modificación que está elaborando Milei junto al equipo de Federico Sturzenegger tiene basamentos similares a los que el Presidente indicó en un discurso realizado la semana pasada en la Fundación Faro.

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Allí se sostuvo que “el Banco Central nació de una estafa” y que, a lo largo de su historia, ha sido utilizado como herramienta de rescate para sectores poderosos y para financiar al Estado, lo que derivó en una inflación crónica y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

El mandatario criticó que la carta orgánica actual permite que el Banco Central emita dinero “por cualquier motivo”, y que reformas recientes, como la impulsada por Mercedes Marcó del Pont, transformaron a la institución en un “instrumento de política económica” con “cinco objetivos”, lo que considera inviable: “Casi que si uno lee la Carta Orgánica actual, por cualquier motivo puede emitir dinero. Así estábamos, nos dejaron plantado una hiper”.

Javier Milei habla en el evento "Ideas para una sociedad libre"
Javier Milei habla en el evento "Ideas para una sociedad libre"

Su propuesta consiste en volver al espíritu original de la carta, donde el artículo 3 establecía que la “misión fundamental del Banco Central de la República Argentina [era] defender el valor de la moneda”. Milei subraya que esa función se perdió, y como resultado “le sacamos 13 ceros a la moneda, le podríamos sacar tres más”. Además, enfatizó la necesidad de restringir severamente la capacidad del Banco Central para emitir dinero y limitar su rol exclusivamente a la preservación del valor de la moneda argentina.

En el oficialismo vinculan la reforma de la carta orgánica con un marco más general de reducción del intervencionismo estatal y la devolución de poder a la sociedad: “En otras palabras, le estamos devolviendo a la sociedad un poder arrebatado mediante la coerción estatal”.

Las prioridades legislativas del oficialismo

Durante la apertura del encuentro, Karina Milei señaló que los próximos tres grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. En el encuentro también participaron el jefe de Gabinete Diego Santilli; el vocero presidencial Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem; y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza Patricia Bullrich.

A ellos se sumaron el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia Eduardo Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo Ariel Ferrentino.

La reforma electoral propuesta por el gobierno de Javier Milei elimina las elecciones primarias obligatorias (PASO), incorpora el criterio de “Ficha Limpia” para prohibir la candidatura de personas con condena confirmada en segunda instancia, desregula el financiamiento de campañas al eliminar los aportes del Estado y los límites de gastos, y aumenta significativamente el tope de aportes privados. Además, el proyecto suprime el debate presidencial obligatorio, introduce cambios en la boleta única y flexibiliza las restricciones para la difusión de encuestas durante la veda electoral, buscando así transformar de manera integral el sistema de selección y financiamiento de candidatos.

El proyecto de ley de zona fría impulsado por el Gobierno propone restringir los subsidios al gas que la Ley 27.637 había ampliado en 2021 a distintas provincias del país, como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza y otras. De aprobarse, el beneficio automático quedará limitado a la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que en las zonas incorporadas en 2021 sólo accederán al descuento los hogares que acrediten vulnerabilidad económica, según un nuevo régimen focalizado. El subsidio se calculará exclusivamente sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa, y se prorroga el régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045.

El presidente Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza
Los diputados y senadores escuchan al presidente Javier Milei

El Ministerio de Economía presentó semanas atrás un anteproyecto de ley que modifica la Ley N° 27.799 de Inocencia Fiscal y la Ley N° 11.683 de Procedimiento Fiscal, con el objetivo de ampliar y perfeccionar el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.

Entre los principales cambios, se elimina el tope de ingresos y patrimonio para acceder al régimen, permitiendo la adhesión de cualquier persona humana o sucesión indivisa residente en el país, y se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, estableciendo límites mínimos para su aplicación y asignando a ARCA la carga exclusiva de la prueba, basada únicamente en información declarada por el propio contribuyente o disponible en sus sistemas. Además, los Grandes Contribuyentes Nacionales podrán adherir solo para el pago en término, sin acceder a los beneficios plenos del régimen.

El anteproyecto también introduce medidas para facilitar la formalización financiera de los contribuyentes, obligando a canalizar sus operaciones a través del sistema financiero formal y otorgando valor probatorio a la constancia de adhesión ante bancos, escribanos y sujetos obligados bajo normas de prevención del lavado de activos. Las modificaciones, con vigencia retroactiva al 1° de enero de 2025, buscan incentivar la adhesión al régimen y promover la formalización de activos, en un contexto en el que la adhesión inicial resultó menor a la esperada.

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