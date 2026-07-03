Política

Este lunes se conocerá la pena que pedirá la Fiscalía paraguaya para Edgardo Kueider por ingresar USD 200 mil sin declarar

El fiscal Ysrael Villalba presentará el lunes 6 su alegato de clausura y pedirá una condena en el proceso que se sigue en Paraguay

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Kueider a juicio por contrabando en Paraguay
Kueider y Guinsel volvieron a negarse a declarar y solo les quedará la instancia de las últimas palabras antes de la deliberación de la sentencia

La Sala 9 de los Tribunales de Asunción, ubicada en el sexto piso del Palacio de Justicia, fue el escenario de la última audiencia de presentación de prueba en el juicio que se le sigue al exlegislador nacional entrerriano. Él y su pareja y exsecretaria están acusados de contrabando en grado de tentativa. La pena en expectativa es de dos años y medio.

Los últimos elementos probatorios fueron provistos por Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, los abogados de Kueider y Guinsel. El Tribunal especializado en delitos económicos cerró la jornada indicando que el próximo lunes 6, a partir de las 10 de la mañana, el fiscal Ysrael Villalba deberá realizar su alegato de clausura. En esta instancia, la acusación pública tendrá que hacer una lectura de la prueba según su teoría del caso y solicitar la condena.

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Cómo sigue el juicio

El Tribunal que juzga a Kueider está integrado por Elsa García (presidenta); Adriana Planás y Matías Garcete Piris. Según adelantaron a Infobae fuentes con acceso al proceso, tanto Kueider como Guinsel volvieron a negarse a declarar. Por el momento en el que se encuentra el juicio, ahora solo les quedará la instancia de las últimas palabras antes de que los jueces se retiren a deliberar la sentencia.

Si el lunes hay tiempo podría darse paso a que la defensa realice su alegato. En esta etapa, los abogados de los imputados intentarán rebatir los argumentos de la acusación pública. Además, será su chance para hacer una relectura de la prueba y plantar su propia hipótesis de qué ocurrió en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 cuando el exsenador nacional y su pareja fueron detenidos intentando ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar.

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Al momento en que la defensa concluya, el fiscal Villalba podrá pedir una réplica al Tribunal y rebatir algunos puntos de lo que plantearon. La misma instancia, llamada dúplica, le corresponderá a los abogados de Kueider y Guinsel luego de que la Fiscalía cierre su respuesta.

El juicio contra Kueider comenzó el 9 de junio después de tres postergaciones y ambos llegaron a esta etapa con arresto domiciliario en Asunción.
El juicio contra Kueider comenzó el 9 de junio después de tres postergaciones y ambos llegaron a esta etapa con arresto domiciliario en Asunción.

Será el último paso y llegará el desenlace. Los jueces fijarán en ese momento el día en el que darán a conocer el veredicto y se retirarán a debatir el fallo.

Cómo llegó Kueider al juicio

Las audiencias contra el exsenador nacional por Entre Ríos y su pareja comenzaron el 9 de junio pasado. Antes hubo tres postergaciones que dilataron el inicio desde noviembre del año 2025 a mitad del período en curso.

Kueider y Guinsel llegaron a esta instancia con arresto domiciliario. Quedaron detenidos horas después de ser encontrados in fraganti en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad. Intentó ingresar a Ciudad del Este con una mochila con 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.

Por ese hecho fueron acusados de contrabando en grado de tentativa. Que el ilícito no se haya concretado redujo la pena en expectativa de 5 años a dos y medio. En caso de ser condenados, el año y seis meses que llevan detenidos en distintos departamentos de lujo de Asunción será sopesado.

Cuando este juicio entraba en la recta final, Kueider y Guinsel recibieron dos malas noticias.

Por un lado, la Justicia paraguaya decidió imputarlos por lavado de activos. Entendió que para adquirir departamentos y cocheras en la capital del vecino país utilizaron fondos ilícitos. Los inmuebles quedaron embargados.

Luego, se conoció que la Cámara Federal de San Martín había rechazado un pedido de eximición de prisión. Esto significa que, en cuanto ponga un pie en territorio argentino, quedará detenido de inmediato.

Kueider está bajo investigación de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por presunto lavado de activos. La magistrada pidió su extradición al Paraguay. La fiscalía del país vecino dio luz verde. Pero antes deberá terminar de rendir cuentas frente a los tribunales locales.

Arroyo Salgado no es la única que investiga a Kueider por este delito. Hay otra causa en paralelo en la Justicia entrerriana. La cuestión de competencia se está tramitando ante la Corte Suprema.

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