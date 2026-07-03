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Los 11 titulares que pondría Scaloni para el partido clave de esta tarde ante Cabo Verde

Juan José Ciceri informó desde Miami que la selección argentina tiene diez nombres definidos para el duelo de esta noche, con una incógnita en el lateral izquierdo entre Facundo Medina y Nicolás Tagliafico

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Juan José Ciceri, enviado especial de Infobae al Mundial 2026, anticipó desde Miami la probable alineación de la selección argentina para el partido de esta noche ante Cabo Verde. El periodista habló en Infobae al Amanecer sobre la única duda que le queda a Lionel Scaloni antes del debut en la fase de eliminación directa.

Argentina ya tiene casi todo definido para el partido de esta noche ante Cabo Verde. Juan José Ciceri, enviado especial de Infobae al Mundial 2026, anticipó desde Miami la probable formación de la Scaloneta en una conexión en vivo con Infobae al Amanecer, donde solo una posición sigue sin resolverse

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El periodista dialogó con Maru Duffard, quien condujo el programa en reemplazo de Nacho Girón, y desgranó los detalles del equipo que presentará Lionel Scaloni esta tarde en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que enfrenta a la selección campeona del mundo con la selección africana.

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El once casi confirmado y la única duda de Scaloni

Ciceri fue preciso al describir la alineación que tiene prácticamente cerrada el cuerpo técnico argentino. “El equipo está prácticamente confirmado, tiene yo creo que diez titulares asegurados y solamente una duda”, afirmó.

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En el arco irá Emiliano “Dibu” Martínez. La línea defensiva la completan Nahuel Molina por derecha, Cristian “Cuti” Romero —que regresa después de haber descansado ante Jordania por una molestia en la rodilla derecha— y Lisandro Martínez como centrales. El interrogante pasa por el lateral izquierdo.

“La única duda hasta el momento es o Facundo Medina, que fue titular en los primeros dos partidos, o Nicolás Tagliafico, que es el histórico titular de este ciclo y que volvió a ser titular contra los jordanos después de una microlesión que tuvo”, explicó Ciceri. “Ahí está la duda que tiene que resolver Scaloni.”

El mediocampo y el ataque no tienen variantes: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada en la mitad de la cancha; Lionel Messi y Lautaro Martínez arriba. “De atrás para adelante es Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez, que va a seguir siendo el nueve de esta selección”, precisó.

Ante la consulta de Duffard sobre cuál de los dos laterales elegiría, Ciceri analizó las virtudes de ambos: “Tagliafico es una garantía como futbolista, aparte una persona muy inteligente que se adecua muy bien a los momentos del partido. Y yo creo que Facu Medina sorprendió para bien, con un puñado de partidos en la selección en este ciclo. Teniendo en cuenta el escenario en el cual está jugando, que es una Copa del Mundo, su primera Copa del Mundo, la verdad que lo hizo muy bien los primeros dos partidos”.

Cuándo llega Argentina al estadio y cómo se confirmará el equipo

La confirmación oficial del once titular llegará cuando la delegación argentina arribe al Hard Rock Stadium. Ciceri precisó los tiempos: “Por una cuestión oficial de FIFA, tienen que estar aproximadamente entre una hora cuarenta y una hora veinte antes del comienzo del partido. Yo estimo que Argentina va a empezar a llegar a eso de las cinco y media, hora argentina. A partir de ahí ya seguramente van a ver las imágenes aéreas del micro llegando al estadio. Y por supuesto, después de eso, poquito tiempo después, ya tendremos la confirmación oficial de los once titulares.”

El periodista también mencionó las condiciones operativas para la cobertura. “La policía de Miami es bastante estricta con los controles previos, sobre todo por cómo cierran las adyacencias del estadio. Así que vamos a intentar estar tres horas antes”, contó.

Sobre el precio de las entradas que aún podrían conseguirse en la reventa, estimó que los valores rondarían “alrededor de dos mil quinientos, tres mil dólares” para las ubicaciones más accesibles, aunque advirtió que la dinámica del mercado informal puede empujar los precios en cualquier dirección cerca del pitazo inicial.

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