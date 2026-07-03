Continúa la crisis en Alemania: anunciaron la salida de Nagelsmann y buscarán sacar del retiro a un DT para reemplazarlo

Alemania confirmó la salida de Julian Nagelsmann como entrenador (Reuters/Amanda Perobelli)

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) comunicó este viernes la salida de Julian Nagelsmann como seleccionador nacional, pocos días después de la eliminación de Alemania ante Paraguay en el Mundial 2026. En el mismo comunicado, la entidad confirmó que iniciará conversaciones con Jürgen Klopp con la intención de que asuma el cargo para la próxima etapa. El anuncio oficial de la DFB marca un punto de inflexión para el fútbol alemán tras un ciclo que terminó bajo fuertes cuestionamientos internos y externos.

De acuerdo al texto, la decisión se tomó de común acuerdo con Nagelsmann, quien había asumido el cargo en septiembre de 2023. El presidente de la federación, Bernd Neuendorf, agradeció el trabajo del técnico y subrayó la necesidad de abrir una nueva etapa: “Agradecemos a Julian por su compromiso y profesionalismo. Ahora nos enfocamos en encontrar el mejor perfil para afrontar los próximos desafíos internacionales”.

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La DFB informó: “Julian Nagelsmann deja la selección nacional con efecto inmediato. Tras intensas conversaciones, ambas partes coincidieron en que un cambio en la dirección técnica es necesario para el desarrollo del equipo nacional”.

La salida de Nagelsmann se produjo en un contexto de crisis deportiva. Alemania quedó fuera del Mundial en 16avos de final tras caer por penales frente a Paraguay, resultado que provocó una ola de críticas y autocrítica en el entorno del seleccionado. Según la información publicada en el sitio oficial de la federación, la DFB comenzará de inmediato el proceso de búsqueda de un nuevo seleccionador, y el principal candidato es Jürgen Klopp, quien tras dejar su cargo en Liverpool a mediados de 2024 había anunciado su “retiro” como entrenador. Actualmente es el Director Global de Fútbol de Red Bull

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En el comunicado, Neuendorf expresó: “La eliminación dolorosa en el Mundial nos obliga a replantear nuestra estrategia en todos los niveles. Estamos convencidos de que la selección necesita un liderazgo renovado y una visión clara para recuperar su lugar en la élite internacional”.

Nagelsmann, que condujo al equipo durante menos de tres años, se despidió agradeciendo la oportunidad: “He reflexionado mucho desde nuestra eliminación y he consultado con personas de confianza, tanto a nivel personal como dentro de la federación. La decisión no fue nada fácil. Mi máxima prioridad siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, merecen la oportunidad de empezar de cero. Quiero agradecer a mi cuerpo técnico, al equipo de apoyo y a todos en la federación que nos apoyaron, especialmente a los jugadores con los que tuve el privilegio de trabajar. Un agradecimiento especial también a la afición. Nos apoyaron, confiaron en nosotros, nos dieron energía, incluso en los momentos difíciles. Me duele profundamente haberlos decepcionado y no haber podido brindarles más noches memorables de fútbol en este Mundial. ¡Se merecían mucho más!“.

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Dentro del anunció, la DFB advirtió que “durante la reunión de hoy de los representantes de los accionistas y el consejo de supervisión, el director deportivo Andreas Rettig anunció que no renovará su contrato, que expira a finales de año, por motivos personales. Ya había informado de ello al presidente de la DFB antes del inicio de la actual Copa Mundial de la FIFA”.

Jurgen Klopp, el principal candidato para ser el nuevo entrenador de Alemania (REUTERS/Hannah Mckay)

Uno de los puntos centrales del comunicado es la confirmación de que la federación buscará entablar negociaciones formales con Jürgen Klopp. El entrenador alemán, de 59 años, es considerado por la DFB como el perfil ideal para liderar una reconstrucción profunda. Fuentes de la federación aseguraron que el objetivo es cerrar un acuerdo en las próximas semanas, de modo que el nuevo seleccionador disponga del mayor tiempo posible para preparar el ciclo que desembocará en la Eurocopa 2028.

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La salida de Nagelsmann no solo responde a los resultados deportivos, sino también a una serie de conflictos internos que salieron a la luz tras la eliminación. La gestión del entrenador generó una fractura dentro del vestuario, con cuestionamientos a su estilo de liderazgo, su comunicación con los jugadores y la falta de una identidad táctica definida. Un informe de Sky Sport reveló que “Nagelsmann fracasó estrepitosamente en su intento de desarrollar el estilo de juego del equipo” y que hubo malestar por el manejo de las convocatorias, la ausencia de roles claros y la falta de cercanía con el plantel.

Uno de los puntos más controvertidos fue la política de acceso de familiares al cuartel general de la selección. El ex capitán Lothar Matthäus cuestionó la presencia de esposas y familiares durante la concentración, lo que habría alterado la armonía y el enfoque del grupo. El portal alemán Bild detalló que “algunos futbolistas pudieron recibir a sus madres en vuelos privados, mientras que otros solo contaron con autorización para que viajen sus esposas e hijos”, generando diferencias y resentimientos dentro del grupo.

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El comunicado concluyó con un mensaje dirigido a los aficionados: “Agradecemos el apoyo incondicional de todos quienes acompañan a la selección. Trabajaremos para devolver la ilusión y la confianza en nuestro fútbol”.