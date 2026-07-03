República Dominicana

Dominicano que le arrojó ácido corrosivo a su expareja enfrentará juicio

Oscar Eduardo Franco Alcántara está acusado por actos de tortura y barbarie por el ataque del 22 de junio en Cristo Rey, Distrito Nacional

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Caricatura de un hombre con pelo oscuro y camiseta clara, esposado, con la cabeza baja, frente a un fondo borroso con luces rectangulares.
Un hombre de República Dominicana aparece esposado en una caricatura que ilustra su detención por arrojar ácido a su expareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jueza Rosalmy Guerrero abrió juicio contra Oscar Eduardo F. A., acusado de arrojar ácido corrosivo a su expareja el 22 de junio de 2025 en Cristo Rey, en el Distrito Nacional de República Dominicana. Según la acusación, el ataque le causó quemaduras de primer, segundo y tercer grado en 24% del cuerpo y la mantuvo hospitalizada cerca de dos meses.

El Ministerio Público informó el 2 de julio que la decisión fue adoptada por el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras acoger la acusación por actos de tortura y barbarie. La agresión ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana en la avenida Nicolás de Ovando esquina 41, cuando la víctima caminaba por la vía pública.

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De acuerdo con el expediente, Oscar Eduardo interceptó a la mujer y le arrojó un líquido corrosivo conocido como plomerito o ácido del diablo en todo el cuerpo. Después, la víctima pidió ayuda a transeúntes, que llamaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

La internación y la acusación formal

La mujer fue trasladada en ambulancia a la Unidad de Quemados del Hospital Ney Arias Lora, donde permaneció ingresada alrededor de dos meses. El reporte médico incorporado al caso documentó las quemaduras de primer, segundo y tercer grado.

Mazo de madera sobre base, balanza dorada, bandera de República Dominicana, escudo nacional, mobiliario de sala de audiencias, ventanas.
Un mazo judicial reposa sobre una mesa en una sala de audiencias de República Dominicana, indicando el entorno legal del país y sus símbolos de justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscal investigadora Johanna Taveras otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 303 y 303-4, numerales 7 y 10, del Código Penal Dominicano. También incluyó el artículo 75, párrafo I, de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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La fiscal litigante Rut Esther Hicks representó al Ministerio Público en la audiencia en la que se dictó el auto de apertura a juicio. Esa resolución implica que el proceso pasará a una fase de juicio de fondo, con la acusación ya admitida por el tribunal de instrucción.

Las pruebas y los antecedentes del caso

El expediente sostiene que, antes del ataque, el imputado había enviado mensajes de amenaza a la víctima desde su teléfono móvil. La investigación también estableció que realizó llamadas a la mujer horas antes de la agresión.

Según la acusación, el Ministerio Público reunió pruebas testimoniales, médicas y documentales. A ese conjunto se sumaron videos, fotografías y una memoria USB con grabaciones que muestran tanto el momento de la agresión como la huida del acusado.

Juicio por ataque con ácido en Cristo Rey abre una jueza y deja una pregunta clave sobre lo que viene. (Foto cortesía Ministerio Público)
Juicio por ataque con ácido en Cristo Rey abre una jueza y deja una pregunta clave sobre lo que viene. (Foto cortesía Ministerio Público)

El arresto y los heridos

Oscar Eduardo fue arrestado el 11 de julio de 2025 en cumplimiento de la Orden Judicial de Arresto núm. 2025-AJ0040387, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Al momento de su detención portaba un arma de fabricación casera tipo chilena, municiones de distintos calibres y un teléfono celular.

Durante el arresto, el imputado se resistió e hizo disparos contra los agentes. En ese enfrentamiento resultó herido de bala en la pierna derecha.

También resultó herido el sargento de la Policía Nacional Jhonatan Rafael Paula Montero. El diagnóstico médico del Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina estableció que sufrió una fractura cerrada de tibia y peroné derecho.

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