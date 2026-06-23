En plena ofensiva opositora contra Adorni y con las PASO en agenda, Santilli y “Toto” Caputo recibirán a Jalil, Sáenz y Jaldo

En un momento político especialmente delicado para el Gobierno, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, recibirán este martes, a las 14.30, en la Casa Rosada a los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), tres mandatarios con peso específico en el Congreso y con capacidad para inclinar votaciones decisivas en el Senado y en la Cámara de Diputados.

La reunión se desarrollará en una semana en la que el oficialismo enfrenta uno de los mayores desafíos políticos desde la llegada de Javier Milei al poder. En la Cámara de Diputados, el kirchnerismo y un sector de la oposición no alineada impulsan una ofensiva para avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una herramienta que nunca fue aplicada desde la reforma constitucional de 1994.

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En ese contexto, Santilli y Caputo aparecen como dos piezas centrales de la mesa política del Gobierno. El primero está a cargo de la relación con las provincias y de la negociación parlamentaria; el segundo administra los recursos y es el responsable final de las transferencias y de las respuestas financieras que reclaman las provincias.

La presencia del ministro de Economía en el encuentro es una señal del valor que la Casa Rosada le asigna a la reunión. Los gobernadores llegan con una agenda concreta de pedidos vinculados con obras públicas, fondos para infraestructura, transferencias nacionales y reclamos por los recursos coparticipables, en un escenario de fuerte restricción fiscal impulsado por la administración libertaria.

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Pero detrás de las demandas económicas también se desarrollan negociaciones políticas. Tanto Jalil como Jaldo y Sáenz mantuvieron, desde el inicio de la gestión de Milei, una relación de cooperación con la Casa Rosada, aunque preservaron autonomía y capacidad de negociación. Los tres mandatarios fueron claves para facilitar acuerdos parlamentarios y cuentan con legisladores propios que, en distintos momentos, acompañaron proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

La cita se produce, además, cuando el oficialismo busca fortalecer su posición en ambas cámaras ante la amenaza que representa la avanzada opositora contra Adorni. En la Casa Rosada consideran que una eventual moción de censura tendría un fuerte impacto institucional y político y trabajan para impedir que prospere la iniciativa promovida por el kirchnerismo y sectores dialoguistas.

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La tarea de conseguir apoyos está en manos de Santilli, quien desde hace semanas mantiene conversaciones con gobernadores y jefes parlamentarios para consolidar un esquema de respaldo al Gobierno. El ministro del Interior también encabeza otra negociación considerada estratégica por Javier Milei: la reforma electoral que impulsa el oficialismo y cuyo objetivo principal es eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La modificación del sistema electoral figura entre las prioridades políticas del Gobierno para este año y requiere construir mayorías parlamentarias que La Libertad Avanza, por sí sola, no posee. En ese esquema, el respaldo de mandatarios provinciales con influencia sobre diputados y senadores se vuelve un activo indispensable.

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Los tres gobernadores que participarán del encuentro representan perfiles diferentes dentro del peronismo. Jalil, de Catamarca, fue uno de los mandatarios que más canales de diálogo mantuvo con la administración libertaria y suele aparecer entre los gobernadores más proclives a alcanzar acuerdos con la Nación.

La última reunión de la mesa política. No estuvo Toto Caputo, pero sí Santilli

Jaldo, en Tucumán, consolidó una posición de autonomía respecto del kirchnerismo y construyó un vínculo pragmático con el Gobierno nacional, al tiempo que preserva un importante volumen de representación legislativa y una estructura territorial con peso propio en el norte del país.

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Sáenz, por su parte, gobierna Salta desde una identidad provincial y con un esquema de alianzas amplio. Aunque mantiene reclamos permanentes por recursos e infraestructura, también se convirtió en uno de los interlocutores frecuentes de la Casa Rosada y en un actor relevante dentro del bloque de gobernadores dialoguistas.

La reunión de este martes será observada con atención tanto por el oficialismo como por la oposición. En el Gobierno entienden que la estabilidad parlamentaria de los próximos meses dependerá en buena medida de la relación con los gobernadores y de la capacidad para sostener acuerdos en un Congreso fragmentado.

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Con la presión opositora sobre Adorni, las discusiones sobre la reforma electoral y las demandas financieras de las provincias sobre la mesa, Santilli y Caputo buscarán reforzar una alianza política que se volvió indispensable para la gobernabilidad y para sostener la agenda legislativa de Javier Milei en una etapa de creciente tensión en el Congreso.