Política

Dura crítica de Martín Menem a Axel Kicillof: “Tendría que estar inhabilitado para ocupar cargos públicos”

El presidente de la Cámara de Diputados lo calificó como “el peor ministro de Economía de la historia” por implementar las restricciones cambiarias. “Argentina puso el cepo con este tipo”, fustigó

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Declaraciones de Martín Menem acerca de la idoneidad de Axel Kicillof para cargos públicos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó con dureza al gobernador Axel Kicillof al afirmar que “debería estar inhabilitado para ocupar cargos públicos”, al evaluar negativamente su gestión como ministro de Economía durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Lo hizo en la antesala del próximo año electoral, en el que se espera que el mandatario sea el candidato presidencial por el peronismo.

En una entrevista, el dirigente riojano dio esa definición al responder un comentario crítico de Kicillof sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei. “No dijo nada, en realidad. Tendría que estar inhabilitado para ejercer cargos públicos. Fue el peor ministro de Economía de la historia. Argentina puso el cepo con este tipo”, dijo en el canal TN.

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Menem defendió la gestión de Milei y consideró que el expresidente Carlos Menem “estaría orgulloso del gobierno actual”. El dirigente oficialista también destacó la reciente designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, a quien definió como “un jugadorazo, un político de raza. Trabajamos palmo a palmo desde el momento que asumió como ministro del Interior”.

Consultado sobre la cruda interna dentro del oficialismo, en la que estuvo involucrado Manuel Adorni, Menem negó su importancia: “Pensar distinto en una mesa de cinco o seis no es interna, es normal. Intercambiamos opiniones, avanzamos, el gobierno avanza”, sostuvo.

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El mensaje de Martín Menem hacia Diego Santilli, tras ser designado jefe de Gabinete
El mensaje de Martín Menem hacia Diego Santilli, tras ser designado jefe de Gabinete

La campaña presidencial y la proyección hacia 2027

El titular de la Cámara Baja sostuvo que La Libertad Avanza apostará por la gestión como eje central de la próxima campaña electoral, sin importar quién sea el adversario político. “Nosotros vamos a mostrar gestión, no importa quién esté enfrente”, puntualizó. “El panorama es muy bueno y muy alentador. En 2023 la gente tampoco llegaba a fin de mes y el dólar volaba, no había materias primas ni se podía exportar”, continuó.

Sobre la situación económica, Menem pronosticó que el próximo índice de inflación se ubicará por debajo del 2% y expresó confianza en la continuidad de la tendencia a la baja. “Va a seguir bajando, está todo dado”, aseguró. Además, planteó que la recuperación dependerá de que “la política no joda como hizo el año pasado”, y consideró que si ese escenario se cumple “toda la economía va a mejorar”.

“La inflación va a seguir bajando, está todo dado. Tenés superávit desde el día 1, con 27 meses de superávit primario y 25 meses de superávit financiero. El riesgo país estaba en tres mil, está en 400 puntos. Las reservas del Banco Central este año ya compraron 11 mil millones de dólares, la meta era 10 mil y va a seguir comprando. Toda la deuda en pesos está con tasas más bajas y previsibles. El programa económico ya tiene solucionados todos los vencimientos en dólares”, describió.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - La palabra de Karina Milei
Menem minimizó las diferencias internas en La Libertad Avanza (Luis ROBAYO / AFP)

Sin embargo, el dirigente libertario, alineado en la interna con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, admitió que existen sectores que aún no perciben la mejoría económica. “Empatizamos absolutamente con todas las personas que por ahí les va a llegar un poquito más adelante. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, va a llegar más temprano que tarde. Si la política no jode como jodió a partir de mayo del 2025, toda la economía va a mejorar”, manifestó, y precisó que “hay sectores que arrancaron antes que otros, pero el panorama es muy alentador”.

Martín Menem también se refirió al asesinato de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, ocurrido el 6 de junio, general de GENTECH y socio cercano del titular de la Cámara baja. Osorio Peñaloza fue hallado sin vida en su departamento ubicado sobre la avenida Díaz Vélez, en el barrio porteño de Caballito, ante el presunto ataque de una viuda negra. “La verdad era una persona que trabajaba conmigo, casi como un hermano de la vida. Era el jugador más importante a nivel laboral y fue víctima de un caso típico de viuda negra”, planteó.

la Argentina que recibió Milei es como la Venezuela que se está recuperando del terremoto”, dijo Martín Menem (REUTERS/Mariana Nedelcu)
la Argentina que recibió Milei es como la Venezuela que se está recuperando del terremoto”, dijo Martín Menem (REUTERS/Mariana Nedelcu)

En esa causa, se dictó el procesamiento y la prisión preventiva de Anabela Sabrina Olmedo (33), la principal sospechosa imputada por la muerte. “Hay una persona procesada y detenida. Está la justicia en el tema. Muy triste para mí, no me quiero acordar”, agregó.

Menem planteó que el gobierno de Javier Milei está “reconstruyendo a la Argentina de cero”, y lo comparó con la situación recibida con la de “la Venezuela que se está recuperando del terremoto”, ya que el kirchnerismo fue “una catástrofe”. “Es muy grave la situación en la que recibe el presidente. Estamos reconstruyendo de cero, desde los cimientos”, dijo, y confió: “Argentina prendió todos los motores para que la economía crezca”.

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