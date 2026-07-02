En Casa Rosada explicaron a qué se debe la suba del dólar y afirman que el crédito volverá con la baja de la inflación

Javier Milei en la conferencia del Instituto Milken. REUTERS/Mike Blake

El dólar minorista concatenó una serie de jornadas con leves subas en el último mes y llegó a $1.510, en una dinámica que también se vio en el blue, el contado con liquidación y el mayorista. En ese sentido, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya empezó a actuar por canales alternativos e intervino esta semana sin recurrir a la venta directa de reservas.

Las dos herramientas utilizadas fueron la venta de contratos de dólar futuro y la colocación de letras dollar-linked, títulos del Tesoro que ajustan por la evolución del dólar oficial. La intervención de la entidad que conduce Santiago Bausili se concentró en el contrato de futuro con vencimiento a fines de julio, aunque el monto operado en ese segmento no fue determinante.

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En el Gobierno afirman que la suba del dólar de los últimos días no es determinante y que se debe principalmente a factores exógenos. “El dólar estadounidense se fortaleció respecto a otras monedas. No es algo que pasa acá, sucede en todo el mundo y eso se siente en mercados emergentes como el de Argentina”, explicó una fuente de Casa Rosada a Infobae.

En cambio, un funcionario del Poder Ejecutivo reconoció que preocupan dos cifras clave: el nivel de recaudación y la tasa de mora en privados. El primero, por la mayor presión que eso genera con los gobernadores, dado que una caída en los ingresos del Estado afecta en la posterior redistribución de recursos coparticipables; y la segunda porque tiene efecto con vistas a las elecciones del año próximo.

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Santiago Bausili, Javier Milei y Luis Caputo

Al respecto de este último punto, un secretario de Estado marcaba a Infobae: “La vuelta al crédito fue nuestro dinamizador al comienzo del mandato de Javier (Milei). Hay mucha gente que queda comprometida y es muy probable que no vaya a poder tomar un crédito en muchísimo tiempo. Es, ante todo, una fuente de crecimiento que queremos recuperar hacia las elecciones”.

La morosidad en el crédito bancario y no bancario continuó creciendo en mayo, a pesar de que tanto el Gobierno como los bancos venían advirtiendo que la irregularidad ya había tocado su pico durante el verano. El informe de 1816 destacó que el aumento de la irregularidad tuvo especial impacto entre los jóvenes. El fenómeno afecta a 4 de cada 10 personas menores de 35 años con préstamos activos, quienes presentan al menos una obligación en mora, tanto en entidades financieras como no financieras.

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Pese a ello, desde la consultora económica-financiera marcaron que las perspectivas de crecimiento no son malas, dada la escasa incidencia del financiamiento en la actividad: “Lo ‘positivo’ es que el peso del crédito en la economía local es tan pequeño que eso no significa que el PBI no pueda continuar creciendo en los próximos 12 meses”.

Quien se refirió enfáticamente a este punto fue el vocero presidencial Adrián Ravier, quien busca trasladar los principales conceptos que tiene el Presidente sobre la economía. En una de las respuestas que brindó en su primera conferencia de prensa como portavoz esta semana, marcó: “Sé que hay preocupaciones con los niveles de consumo, con los niveles de actividad o lo que pasa con los comercios y demás. Creo que es fundamental recuperar el crédito. Nosotros creemos que el crédito va a volver cuando le ganemos la batalla a la inflación; a medida que va bajando la tasa de inflación, va bajando las tasas de interés, cuando bajan las tasas de interés, recuperamos actividad económica, inversiones, también recuperamos el consumo”.

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En ese sentido, Ravier adelantó: “Los números de inflación han sido buenos, el último dato 2,1%, seguramente el próximo dato ya se está hablando de que va a romper el 2%, a ver si podemos romper esta inercia”.

(Presidencia)

En relación a la recaudación, entre los operadores políticos del Gobierno preocupa la dinámica advertida desde comienzos de año con una baja sustancial en la recaudación tributaria nacional. Tal y como publicó Infobae, en junio de 2026, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) $6,83 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $5,44 billones girados en igual período del año anterior. La variación nominal fue del 25,7% y, al descontar la inflación del período, se tradujo en una disminución en términos reales del 5,6 por ciento.

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“La necesidad de incrementar los fondos vía coparticipación o los pedidos de mayores fondos son el principal reclamo de los gobernadores que nos vienen a ver a Rosada”, manifestó un funcionario del Gobierno. Esto no redundó en un menor apoyo político: este martes asistieron 13 jefes provinciales a la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete; pero sí pone en tensión el vínculo. Con eso en cuestión, reconocen que la posibilidad de impulsar un acuerdo fiscal entre Nación, Provincias y Municipios se debilita cada vez más.