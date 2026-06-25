El Gobierno enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos

El Gobierno de Javier Milei enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

El Gobierno de Javier Milei confirmó este jueves que enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos que dejaron destrozos en Caracas y La Guaira en la tarde del miércoles. Desde Cancillería están trabajando para enviar aviones de las Fuerzas Armadas en las próximas horas.

Según pudo saber Infobae, se está preparando personal militar que llegará a tierras venezolanas en las próximas horas. Viajarán brigadistas, personal de búsqueda y rescate con perros, médicos.

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El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, comunicó que el Gobierno enviará:

Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos . Ambulancia, enfermeros y auxiliares.

1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas.

2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.

Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.

Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

134 carpas y 48 kits de cocina.

Colchones, camillas y aires acondicionados.

Y añadió: “Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz“.

“En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población”, completó.

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Esto se da tras los comunicados oficiales por parte del Poder Ejecutivo. Primero, desde la Oficina del Presidente se solidarizaron con el pueblo venezolano “frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”.

“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, la República Argentina manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes”, señaló el documento firmado por el mandatario.

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Los dos terremotos dejaron desastres en Caracas y La Guaira (AP Foto/Pedro Mattey)

En esa línea, el canciller Pablo Quirno informó que se comunicó con su par venezolano, Yván Gil, para expresarle “la disposición de proveer asistencia humanitaria” del gobierno argentino. “Nuestros equipos permanecen en contacto y coordinación”, añadió en un mensaje público. Sin embargo, ningún funcionario venezolano —ni Delcy Rodríguez, presidenta encargada, ni el propio Gil— hizo referencia a esa comunicación, a diferencia de los agradecimientos públicos a otros mandatarios. Ni Argentina ni Milei figuraron entre los mencionados.

Argentina enviará brigadistas y equipos de búsqueda y escate (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

“La verdad no hay mucho más para decir porque no tenemos representación diplomática”, admitió ante Infobae un funcionario del gobierno al tanto de la situación. “Sí hay una red de cooperación consular de distintos países amigos que colaboran con la información, como Italia“, agregó, aunque aclaró que desconoce si está en evaluación la reapertura de la embajada en Caracas, un paso que dio, por ejemplo, Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro.

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Ayer se registraron dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a todo el país. El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, una zona cercana a algunos de los principales complejos de refinación del país.

Mientras se llevan a cabo trabajos en diferentes puntos entre los escombros, las autoridades locales señalaron que, por el momento, hay 188 muertos, 1.520 heridos y 157 desaparecidos.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los dos terremotos y otras importantes ciudades del país. “Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional”, afirmó en un mensaje oficial. Horas más tarde, informó que hay al menos 32 muertos y 700 heridos como resultado de los sismos.

Venezuela registra actividad sísmica de forma frecuente. Entre los terremotos más destructivos de su historia reciente figuran el de Cariaco, ocurrido en 1997 y que dejó 73 muertos, y el de Caracas de 1967, que causó 236 fallecidos.

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