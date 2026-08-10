El PJ presentó un proyecto para frenar el sobreendeudamiento de quienes cobran asignaciones por billeteras digitales

El proyecto fue presentado por Victoria Tolosa Paz y el bloque del peronismo federal

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En medio de un crecimiento del endeudamiento familiar, la oposición sigue presentando proyectos de ley que buscan encontrar una salida a una situación que abarca al 17,8% de los créditos pero que sube casi al 30% de aquellos que utilizan billeteras virtuales.

En este contexto, desde el sector del peronismo federal, junto a otros bloques, impulsan una ley contra el sobreendeudamiento de quienes cobran por ANSES mediante billeteras digitales.

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El proyecto, presentado por Victoria Tolosa Paz junto a otros 26 legisladores, busca garantizar condiciones justas de acceso al crédito con límites a las tasas, regulación de algoritmos y protección de los ingresos de carácter alimentario.

La iniciativa señala que es un universo que percibe prestaciones de ANSES y que cuenta con ingresos regulares, previsibles y verificables, pero en muchos casos enfrenta condiciones de financiamiento más costosas y termina recurriendo a créditos que pueden profundizar su situación de vulnerabilidad.

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Aunque desde el gobierno, en voz del Presidente Javier Milei, y desde el Banco Central con Santiago Bausili a la cabeza niegan que vayan a propiciar cualquier tipo de intervención para dar una solución a la problemática, el proyecto encomienda al propio Banco Central “la adopción de medidas para que la regularidad y previsibilidad de estos ingresos sean consideradas positivamente al evaluar el riesgo crediticio y, al mismo tiempo, establece criterios para prevenir el sobreendeudamiento, transparentar el costo real de los préstamos y evitar prácticas discriminatorias basadas en la condición socioeconómica o el carácter asistencial de los ingresos”.

La iniciativa busca reducir las cargas de deuda sobre beneficiarios de ayuda social (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El problema no es que las personas accedan a una billetera virtual. La inclusión financiera es algo positivo. El problema aparece cuando ese mismo sistema que recibe todos los meses un ingreso garantizado por el Estado utiliza esa previsibilidad para ofrecerle crédito a una persona vulnerable a tasas que pueden superar el 700% de Costo Financiero Total”, señaló Tolosa Paz.

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Uno de los ejes centrales del proyecto está puesto en los sistemas automatizados y algoritmos que utilizan las entidades financieras y fintech para evaluar a los solicitantes. La iniciativa propone evitar que variables vinculadas con la condición socioeconómica funcionen por sí solas como factores negativos al determinar el acceso y el costo del financiamiento.

Por eso, el proyecto establece que las decisiones adoptadas total o parcialmente mediante sistemas automatizados deben contar con mecanismos de revisión humana y que los datos utilizados para evaluar la capacidad de pago deben estar sujetos a reglas de protección. La iniciativa busca evitar que la incorporación de tecnología al sistema financiero termine reproduciendo o profundizando desigualdades preexistentes.

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Además, establece como límite para la tasa de interés compensatorio el promedio de las tasas del sistema financiero para préstamos personales publicado por el Banco Central y dispone que ese límite no pueda ser eludido mediante comisiones, seguros, cargos u otros conceptos. También exige que el Costo Financiero Total sea informado antes de la contratación de manera visible, clara y comprensible.

La propuesta incorpora, a su vez, una protección específica para las prestaciones de carácter alimentario, como la AUH, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 días. Los fondos provenientes de estas prestaciones no podrán ser afectados mediante débitos automáticos ni mecanismos de cobro recurrente destinados a cancelar préstamos, preservando siempre la posibilidad de que el titular realice un pago voluntario y expreso.

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“Si el Estado habilitó y promovió que millones de personas cobren sus prestaciones a través de billeteras digitales, también tiene que garantizar que esos recursos no se conviertan en una fuente de financiamiento a tasas abusivas. Las billeteras hicieron su parte ampliando el acceso a los servicios financieros. Ahora les corresponde al Gobierno, al Banco Central y al Congreso hacer la suya: garantizar que la inclusión financiera sea también inclusión crediticia”, concluyó Tolosa Paz.

Acompañaron el proyecto: Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Germán Martínez, Natalia de la Sota, Esteban Paulón, Guillermo Snopek, Pablo Yedlin, Ernesto Ali, Emir Félix, Marianela Marclay, Juan Pablo Luque, Moira Lanesan Sancho, Santiago Cafiero, Cristian Andino, Jorge Araujo Hernández, Hilda Aguirre, Nancy Sand, Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Juan Carlos Molina, Gabriela Pedrali, Pablo Todero, Martín Aveiro, Claudia Palladino, Graciela de la Rosa y Ana María Ianni.

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