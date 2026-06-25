El vacío diplomático puede complicar la ayuda de Argentina a Venezuela: los gestos que grafican una relación rota

Foto de archivo de la embajada en Caracas, cuando aún flameaba la bandera argentina (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Cuando los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela el miércoles y dejaron -hasta el momento más de 180 muertos y 900 heridos, el gobierno de Javier Milei se encontró ante un escenario complejo: la necesidad de coordinar asistencia humanitaria hacia un país con el que no tiene representación diplomática activa desde hace casi dos años.

La solidaridad argentina llegó a través de dos comunicados oficiales, primero de la Oficina del Presidente y luego de Cancillería. Justamente, en la mañana del jueves Pablo Quirno informó que se comunicó con su par venezolano, Yván Gil, para expresarle “la disposición de proveer asistencia humanitaria” del gobierno argentino. “Nuestros equipos permanecen en contacto y coordinación”, añadió en un mensaje público. Sin embargo, ningún funcionario venezolano —ni Delcy Rodríguez, presidenta encargada, ni el propio Gil— hizo referencia a esa comunicación, a diferencia de los agradecimientos públicos a otros mandatarios. Ni Argentina ni Milei figuraron entre los mencionados.

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“La verdad no hay mucho más para decir porque no tenemos representación diplomática”, admitió ante Infobae un funcionario del gobierno al tanto de la situación. “Sí hay una red de cooperación consular de distintos países amigos que colaboran con la información, como Italia“, agregó, aunque aclaró que desconoce si está en evaluación la reapertura de la embajada en Caracas, un paso que dio, por ejemplo, Donald Trump tras las captura de Nicolás Maduro.

El frente del edificio de la embajada argentina en Caracas

La ruptura diplomática es el resultado de una escalada sostenida. En agosto de 2024, el régimen de Nicolás Maduro forzó la salida del personal diplomático argentino de la sede en Caracas, en el marco de una crisis que incluyó el asilo de seis dirigentes opositores venezolanos en ese edificio. Cinco de ellos fueron rescatados por Estados Unidos a mediados de ese año; el sexto se entregó y falleció posteriormente. Desde entonces, Argentina no tiene funcionarios en su embajada.

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La historia de tensiones entre ambos países se remonta, en su etapa más aguda, al inicio de la gestión de Milei. El presidente argentino fue uno de los primeros líderes regionales en desconocer el triunfo electoral de Maduro en las elecciones de julio de 2024, cuyo resultado fue cuestionado por buena parte de la comunidad internacional.

Además, la Argentina reclamó de manera pública y en foros multilaterales la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela por un paso fronterizo con Colombia, y del abogado Germán Giuliani, también retenido por el régimen. El primero fue liberado, pero el segundo aún permanece incomunicado, sin asistencia consular ni legal. En últimas horas, la hermana del abogado, Vanesa Giuliani, relató de manera dramática la situación que atraviesan los detenidos políticos en Caracas.

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“Que dejen a los secuestrados políticos comunicarse con sus familias”, sostuvo y le habló de manera directa a Delcy Rodríguez: “Libérenlos para que puedan ayudar, ¿o esperamos que las réplicas los sepulten? Que castigo por Dios!!“.

Tras la salida del personal argentino, Brasil aceptó asumir la representación de los intereses de Argentina en Venezuela. Ese vínculo también se cortó en enero de 2026, cuando el gobierno de Lula da Silva abandonó esa función por las diferencias diplomáticas con la administración Milei. Fue entonces que Argentina solicitó a Italia —amparada en la estrecha relación entre Milei y la primera ministra Giorgia Meloni— que tomara a su cargo esa representación. El trámite quedó pendiente de la aprobación del régimen de Rodríguez, que nunca respondió de manera oficial.

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Fotografía que muestra edificios colapsados por los terremotos, este jueves durante las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela). EFE/ Boris Vergara

“De eso ni se habla, ni ha salido nada oficial, ninguna resolución. Para mí quedó como frezado, salvo que haya algo medio informal”, señaló a Infobae un funcionario argentino al tanto de la actividad diplomática con Italia. El mismo funcionario apuntó una señal elocuente: “De hecho debería flamear la bandera italiana en la embajada, y eso claramente no está ocurriendo”.

Ante ese vacío, los caminos para que Argentina canalice asistencia son acotados. Según otro funcionario consultado por Infobae, una vía posible es aguardar un pedido expreso del gobierno venezolano —como ocurrió con México, que recibió una solicitud directa—, actuar en bloque con otros países o coordinar a través de la Organización de Estados Americanos (OEA). Quirno, desde Nueva York donde participaba de actividades en las Naciones Unidas (ONU), confirmó que las conversaciones se retomaron a nivel de cancillerías y que la instrucción de ponerse a disposición provino directamente del presidente. “Dejamos todo de lado y estamos hablando directamente con la Cancillería, algo que a nivel político no se producía con la frecuencia que se debe”, afirmó.

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La Cancillería argentina, mientras tanto, habilitó canales de contacto directo para los ciudadanos argentinos afectados por los sismos: los correos diare@mrecic.gov.ar y consular_evene@mrecic.gov.ar, y dos líneas telefónicas —+5491150615903 (solo WhatsApp) y +5491150407243 (solo mensaje de voz)—, disponibles de forma exclusiva para argentinos residentes en Venezuela.

A su vez, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, coordinó durante la noche del miércoles con equipos de seguridad y la Cancillería los posibles cursos de acción, entre los que figura el envío de rescatistas de Cascos Blancos, el cuerpo de asistencia humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores que intervino en más de 400 misiones en 81 países desde su creación en 1994.

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Mientras tanto, la respuesta internacional avanzó por otros carriles. Erik Høeg, embajador de la Unión Europea (UE) en Argentina, informó que el bloque activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil, con coordinación de equipos de rescate y apoyo satelital para asistir al pueblo venezolano. “Sigo con tristeza lo ocurrido en Venezuela, país que conocí en funciones anteriores. Mi solidaridad con las familias afectadas”, escribió el diplomático.

Desde el ámbito religioso, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) también expresó su solidaridad. A través de una carta dirigida a monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Valencia y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, la CEA hizo llegar “la cercanía fraterna y la solidaridad para con el pueblo de Venezuela ante los terremotos acontecidos”, según el comunicado difundido por el organismo.

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La decisión sobre si Argentina reabrirá o no su embajada en Caracas no está sobre la mesa, al menos de manera formal. “Desconozco si está incluso en evaluación”, reconoció el funcionario gubernamental. En este marco, cualquier despliegue de ayuda deberá abrirse paso por vías no convencionales, en un vínculo bilateral que acumula años de fracturas y que el régimen venezolano prefirió no reconocer públicamente, al menos en las primeras horas tras la tragedia.