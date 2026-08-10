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República Dominicana supera los 4 mil desaparecidos en últimos ocho años, uno de cada cuatro es menor de 11 años, según archivos gubernamentales

Según cifras oficiales de la Dirección Central de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas DICRIM, 3,398 personas fueron halladas con vida, 532 sin vida y 241 siguen desaparecidas

Cartel desgastado con el texto "SE BUSCA" y "DESAPARECIDO", muestra la silueta sin rostro de un niño. Está pegado a una pared de tablas de madera.
República Dominicana registró 4,171 personas desaparecidas entre 2018 y julio de 2026, según datos de la DICRIM. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El rostro de la incertidumbre y la ausencia forma parte de la vida diaria de cientos de familias dominicanas que esperan por noticias de sus seres queridos.

La sensación de no saber dónde están hijos, padres o hermanos ha marcado la rutina de quienes han denunciado más de 4,000 desapariciones en República Dominicana en los últimos ocho años.

Entre los casos que más conmocionan se encuentran más de 1,000 menores de 11 años cuyo paradero sigue sin esclarecerse. La espera interminable, la búsqueda constante y el silencio de las autoridades han alterado la vida de familias de todo el país, transformando lo cotidiano en un escenario de preocupación permanente.

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Ilustración de una mujer cabizbaja con una camiseta roja y falda oscura, y detrás de ella una sombra difusa de un hombre que la abraza por la espalda.
Las desapariciones en República Dominicana dejaron 3,398 personas encontradas con vida, 532 localizadas sin vida y 241 que siguen desaparecidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información procede de una solicitud dirigida por Listín Diario a la Dirección Central de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas (DICRIM). Las cifras oficiales, que abarcan desde 2018 hasta julio de 2026, indican que 4,171 personas han sido reportadas como desaparecidas. De esta cantidad, 3,398 han sido encontradas con vida, 532 fueron localizadas sin vida y 241 permanecen desaparecidas, lo que mantiene abierta la herida de la incertidumbre en sus familias.

Los registros muestran que los menores representan una parte considerable de los casos. De los 1,640 niños, niñas y adolescentes reportados, 201 corresponden a menores que fueron encontrados con vida por las autoridades y regresados a sus hogares. En este grupo, la mayoría logró regresar a su hogar, mientras que otros 6 continúan en la lista de búsqueda oficial. Además, la adolescencia se perfila como la etapa con mayor cantidad de reportes, especialmente entre los 13 y los 17 años, según los datos oficiales registrados por las autoridades dominicanas hasta la fecha.

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El fenómeno de las desapariciones tomó fuerza a partir de 2022, cuando los reportes de adolescentes se multiplicaron, pasando de 24 a 161 casos en un año. Esta tendencia se mantuvo con 199 casos en 2023, 214 en 2024, 481 en 2025 y 268 hasta julio de 2026. Los reportes de niños menores de 11 años también aumentaron, de 5 en 2021 a 25 en 2022.

Una mujer con ropa oscura levanta una mano con la palma hacia el frente; su otra mano cubre su rostro en un ambiente oscuro con luz sobre la mano levantada.
Los niños, niñas y adolescentes sumaron 1,640 reportes de desaparición, y 201 menores fueron encontrados con vida y regresados a sus hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La provincia Santo Domingo concentra la mayor cantidad de reportes desde 2021, según la Dirección Central de Investigación, seguida por el Distrito Nacional y Santiago. Estas tres demarcaciones encabezan los registros tanto en adultos como en menores, lo que señala la necesidad de atención especial en estas zonas.

El análisis por grupos de edad evidencia que los adolescentes entre 12 y 17 años suman el 34.5% de los reportes, constituyendo el grupo individual más afectado. Mientras los hombres adultos conforman el grupo más numeroso en términos absolutos, la presencia de menores en las cifras genera especial alarma.

La ausencia de información sobre el destino de más de mil menores de 11 años plantea preguntas sobre los mecanismos de protección y búsqueda. Las estadísticas oficiales no detallan las causas de las desapariciones, de modo que persiste la incertidumbre sobre los motivos y el desenlace de cada caso, mientras las familias mantienen la esperanza de recibir respuestas.

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