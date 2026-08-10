Antes de armar las listas, Karina Milei planifica las propuestas de campaña: hoy habrá una reunión clave en Casa Rosada por PBA

Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en un evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires

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En su rol de titular de La Libertad Avanza, Karina Milei recibirá este lunes en la Casa Rosada a los legisladores de su espacio en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de comenzar a planificar las propuestas de campaña y fortalecer al partido en el distrito más importante del país a nivel electoral.

Mucho antes de comenzar a definir a los candidatos y sus lugares en las listas, la también secretaria general de la Presidencia quiere conseguir que el sello recupere el protagonismo en la discusión política de cara a los comicios del año que viene.

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Es por esta razón que comenzó a tener una serie de encuentros con los referentes libertarios de distintos lugares de la Argentina, para conocer los proyectos que están llevando adelante y las estrategias de comunicación para que la sociedad los conozca.

En este marco, la funcionaria se reunirá en su oficina primero con el bloque de senadores, a las 15:00, y dos horas más tarde lo hará con el de diputados.

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Los legisladores irán a la Casa Rosada (REUTERS/Agustin Marcarian)

El primer grupo estará encabezado por Carlos “Charly” Curestis, un dirigente de la tercera sección, la más populosa de toda la provincia.

En tanto, la segunda tanda estará liderada por Agustín Romo, una persona cercana al asesor Santiago Caputo, que sigue al frente de la bancada tras un fallido intento de las autoridades partidarias de que intercambiara lugares con el vicepresidente de la Cámara, Juan Osaba.

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En ambos casos estará presente el titular de La Libertad Avanza bonaerense, el diputado nacional Sebastián Pareja, hombre de confianza de Karina Milei.

La idea es que los legisladores le entreguen a la secretaria general un informe que elaboraron en el último tiempo, en el que se detalla “cómo se viene trabajando en lo parlamentario y lo político, y qué estrategia se está planteando”.

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Según pudo saber Infobae, si bien no estaba todavía completamente confirmado, también podría asistir a la reunión el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que hoy aparece como el candidato más probable del oficialismo nacional a gobernador bonaerense.

Santilli y Pareja participarían del encuentro

Desde que llegaron a la Casa Rosada, los hermanos Milei tienen como una de las metas más importantes el arrebatarle Buenos Aires, en particular, a Axel Kicillof -actual referente máximo de la oposición- y, en general, al peronismo.

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Como ya anticipó este medio, una de las propuestas que se intentará instalar es la de, en caso de ganar los comicios, eliminar el Senado local para que la Legislatura pase a ser unicameral, como en la mayoría de las provincias.

Para vencer al PJ en 2027 toma especial relevancia la tarea de Curestis, que es el armador en la sección que integran, por ejemplo, los partidos de La Matanza, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Avellaneda, Lanús y Quilmes, y donde viven cerca de 5 millones de personas, por lo que suele definir las elecciones.

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En diálogo con este medio, el senador bonaerense aseguró que los preparativos para la campaña en la provincia vienen avanzando y que, en su caso, está intentando “construir una alternativa fuerte que esté a la altura del desafío”.

“Durante años, el kirchnerismo hizo de la Tercera su bastión político, mientras los bonaerenses sufren inseguridad y abandono“, sostuvo.

Por otra parte, remarcó que “sería apresurado ahora hablar de candidaturas o nombres propios“, por lo que consideró que en la reunión con Karina Milei no se va a discutir eso.

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Curestis, jefe del bloque de LLA en el Senado bonaerense

“Lo más importante es seguir fortaleciendo un espacio comprometido con las ideas de la libertad, que logre transformar la realidad de Buenos Aires”, agregó.

Lo que sí está descartado es la participación en este proceso de Daniel Scioli, a pesar de los rumores que lo señalaban como aspirante a intendente de General Pueyrredón, donde se encuentra Mar del Plata.

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“No tiene ningún tipo de intenciones de competir en el 2027 por ese cargo. No tiene domicilio en esa ciudad y tampoco piensa mudarse allá. Es completamente falso”, juró una persona que tiene diálogo fluido con el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Asimismo, hasta el momento el funcionario tampoco está involucrado en el armado en la provincia que supo gobernar durante 8 años, porque “hasta el momento nadie de La Libertad Avanza le pidió ayuda”.

De todas formas, la hermana del Presidente todavía no se sentó a pensar en los nombres para las listas, ni en esta ni en otra zona del país, porque prefiere esperar a tener claro el panorama del escenario en el que va a competir.

Además de la incógnita sobre el futuro de las PASO, que la Casa Rosada quiere eliminar, también resta saber para cuándo van a fijar la fecha de las elecciones la mayoría de los distritos.

El Gobierno quiere eliminar las PASO (EFE/ Nina Osorio)

De hecho, uno de los aliados del oficialismo, Osvaldo Jaldo, ya anunció que en Tucumán van a desdoblar los comicios y en las oficinas de Balcarce 50 están convencidos de que esto mismo ocurrirá en otros lugares.

Todo también podría modificar los eventuales acuerdos alcanzados y por cerrar de las autoridades nacionales con algunos mandatarios locales, como en Mendoza, con Alfredo Cornejo; en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio, o en Chaco, con Leandro Zdero, entre otros.

Así las cosas, Karina Milei optó por concentrarse primero en fortalecer el sello, teniendo propuestas claras de gobierno en cada territorio, independientemente de lo que suceda con el resto de las variables.

Recientemente, la funcionaria recibió también en su despacho a los legisladores porteños, encabezados por Pilar Ramírez, otra de sus más cercanas colaboradoras.

En esa oportunidad tampoco se habló de candidaturas, sino que se analizaron los proyectos que tenían en mente presentar, bajo la consigna de “Una ciudad más libre”, que se presentó como posible eslogan de campaña.

Karina Milei con legisladores porteños de La Libertad Avanza

Además, durante el encuentro se confirmaron los equipos técnicos y se definieron a los responsables de cada área, que tendrán que presentar periódicamente propuestas para CABA.

El domingo, Pilar Ramírez tuvo una nueva reunión, esta vez privada, con Karina Milei, a la que también fue invitada la diputada nacional Lilia Lemoine. “Habrá novedades”, comentó esta última en su cuenta de X, junto a una foto de las tres.

Algo similar sucedió cuando la secretaria general de la Presidencia visitó Chaco y se reunió con los referentes libertarios de esa provincia para interiorizarse en distintos temas.

“No se discutió de listas, sino de crecer y de los sectores que estamos abordando en este momento en todo el territorio”, reveló uno de los dirigentes invitados a ese evento.

Entre otros puntos, la funcionaria les pidió esa vez “preparar a dirigentes en las localidades del interior” y también “apuntar a que se sumen los sectores productivos y sus miembros para implementar las mismas transformaciones que se lograron a nivel nacional”.