El Gobierno contactó a las autoridades de Colombia y evalúa enviar asistencia tras el terremoto

El presidente Javier Milei junto con su par de Colombia, Abelardo de la Espriella

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A días del viaje exprés del presidente Javier Milei, Colombia sufrió un fuerte sismo de magnitud 7,4 y de gran duración, que se sintió en gran parte del país vecino y dejó al menos 111 muertos, decenas de heridos ´por el colapso de casas y edificios. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el gobierno libertario tomó contacto con la administración a cargo de Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el pasado viernes, y no descarta el envío de ayuda humanitaria si así lo requieren.

“Estamos en contacto con las autoridades colombianas para ponernos a disposición y evaluar enviar asistencia en función de sus necesidades”, precisó un importante funcionario a este medio.

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La comunicación se dio a través de la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, para conocer de primera mano el estado de situación y, sobre la base de ese relevamiento, determinar el eventual envío de recursos o personal para colaborar con las tareas que definan como necesarias.

El temblor dio lugar a derrumbes, edificios dañados y dejó el saldo de, al menos, 111 muertos, además de un elevado número de heridos y personas atrapadas, según informó en conferencia de prensa el presidente Abelardo De La Espriella.

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Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

A través de su cuenta de X, Quirno expresó su solidaridad con el pueblo y las autoridades de Colombia, y reveló que el Ejecutivo está a disposición para brindar asistencia. Además, garantizó que -hasta el momento- no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas. “Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento. Datos de contacto para ciudadanos argentinos en Colombia: teléfono: +57 601 288 0900. Celular de emergencia: +57 316 875 9292. Correo electrónico: consulares_ecolo@cancilleria.gov.ar”, concluyó.

En sus primeros días al frente del Gobierno, De la Espriella, que venció en los comicios a Iván Cepeda, se vio obligado a declarar el estado de emergencia por desastre nacional y sigue de cerca el impacto de la catástrofe desde San José del Palmar, Chocó, donde se ubicó el epicentro del sismo registrado a las 7:34. La declaratoria implica que la administración podrá acceder con mayor celeridad a los fondos para atender a la población damnificada y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas.

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A finales de junio, un terremoto de características similares tuvo lugar en Venezuela, con fuerte impacto en Caracas y La Guaira. Ante el complejo escenario, la Cancillería argentina envió aviones de las Fuerzas Armadas y personal militar, médicos y carpas, colchones y kits de cocina, por lo que no se descarta que el Gobierno replique ese esquema de asistencia.

La primera referente del oficialismo que se había expedido púbicamente sobre el tema fue la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, quien respondió el mensaje en redes del mandatario colombiano. “Presidente, lo acompañamos a usted y al pueblo de Colombia en este difícil momento. Mi solidaridad con aquellos que sufrieron pérdidas ante el fuerte terremoto que golpeó al país. Con su nuevo gobierno, vamos a seguir fortaleciendo los lazos y la ayuda entre nuestros países”, precisó por el mismo canal.

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El terremoto se produjo apenas días después de la visita de Milei a Cali, donde participó de la posesión del referente del espacio Defensores de la Patria como presidente número 61 de Colombia, en un viaje que tuvo como objetivo encauzar el vínculo diplomático luego de años de tensión durante el gobierno de Gustavo Petro.

El mensaje en X de la senadora Patricia Bullrich tras el sismo

El libertario aprovechó la ceremonia para reunirse con su par en un encuentro bilateral, mientras el Gobierno argentino aspira a intensificar la relación con el objetivo de liderar un bloque regional de derecha. Durante su paso por el país vecino, Milei reveló que la Argentina aportará su experiencia en materia de Seguridad, dado que la actual ministra de la cartera, Alejandra Monteoliva, trabajó muchos años en Colombia.

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Asimismo, destacó la relación entre las naciones y reafirmó el alineamiento con Estados Unidos. “Tenemos una excelente relación y hemos logrado demostrar que aquellos mandatarios, cuando tienen muy buena sintonía, pueden avanzar profundamente en hacer reformas que beneficien a los dos países y en eso estamos trabajando fuertemente”, expresó ante la prensa.

A su turno, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, informó a través de su cuenta de X que el presidente Donald Trump monitorea de cerca las consecuencias del terremoto y su administración “está lista para apoyar al pueblo de Colombia y al presidente de la Espriella”.

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