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El Gobierno espera la definición de los calendarios provinciales para discutir acuerdos electorales

En el oficialismo se muestran dispuestos a dialogar con los aliados, a diferencia de 2025. El equilibrio entre la agenda legislativa y el desafío electoral

Los gobernadores junto a Javier Milei en 210° aniversario del Día de la Independencia en Tucumán
Los gobernadores junto a Javier Milei en 210° aniversario del Día de la Independencia en Tucumán
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Con la mente en la reelección del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza se muestra abierta al diálogo con los gobernadores aliados para instrumentar acuerdos y avanzar en los términos que beneficien al Gobierno, pero también a los mandatarios provinciales. Sin embargo, anticipan que esperarán la definición de los calendarios electorales provinciales antes de sentarse a conversar.

“Estamos con la mejor predisposición para acordar, a la espera de que pongan las fechas de elecciones”, sostuvo a Infobae una fuente libertaria.

Hasta ahora, solo el tucumano Osvaldo Jaldo fijó las fechas de los comicios en su provincia, que se celebrarán separadas de las nacionales, el 9 de mayo de 2027, aunque se espera que el resto de las provincias replique el accionar.

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A diferencia de la estrategia que primó en las legislativas de 2025, en el oficialismo consideran necesario adaptar los acuerdos a las necesidades de cada territorio y garantizan que los diálogos se darán “provincia por provincia”. De esta forma, la Casa Rosada se dispone a acordar listas conjuntas o establecer criterios de competencia con los aliados.

“Algunos prefieren competir. Por eso, las alianzas se van a ir definiendo en función del calendario porque además muchos tienen que definir el sistema electoral. Por eso, cada provincia es un mundo”, expresó una voz del ecosistema violeta en tema.

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Javier Milei con Osvaldo Jaldo gobernador de Tucumán
Javier Milei con Osvaldo Jaldo gobernador de Tucumán

Si bien la administración en su conjunto se prepara para la disputa electoral por otros cuatro años de gestión, en Balcarce 50 evitan las grandes precisiones respecto al esquema de alianzas.

A la espera de la sanción de la reforma electoral, que por estos días parece cada vez más lejana, o al menos aferrados a la esperanza de suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en el campamento violeta aseguran que competirán con candidatos propios en las cinco provincias en las que gobierna el peronismo. Se espera entonces que presenten listas en La Pampa, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Formosa y La Rioja.

Aún con tiempo de sobra, hay quienes se muestran expectantes ante la chance de conquistar una gobernación violeta en el interior y se ilusionan con las posibilidades que ven en Tierra del Fuego, Mendoza y Salta. Incluso, algunos suman a La Pampa si se consolida un eventual acuerdo con el PRO.

En el mapa en construcción, La Libertad Avanza se prepara para repetir acuerdos en Mendoza, Chaco y, en tercer lugar, Entre Ríos. Además, advierten que en determinadas provincias, como Santa Fe y Jujuy, la amplitud de las alianzas que sostienen las gobernaciones complejiza un potencial entendimiento.

Javier Milei leandro Zdero
El presidente Javier Milei junto al gobernador de Chaco, Leandro Zdero

Otro de los cambios en el armado libertario, que lidera Karina Milei, respecto a las próximas elecciones gira en torno a la flexibilidad ante eventuales desdoblamientos de los comicios. Pese a la reticencia que hubo en el pasado, en Balcarce 50 descuentan que será una decisión que se repetirá en varias provincias. “Son sistemas electorales distintos. No afecta”, garantizaron ante este medio.

La compleja sesión del pasado jueves en la Cámara de Senadores activó las alarmas en la administración libertaria, y funcionó como argumento para recalibrar los acuerdos. En medio del rechazo social a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que diseñó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en particular al capítulo de extranjerización de la tierra, que debió ser retirado del articulado, un puñado de mandatarios provinciales tomó notoria distancia.

El primero de ellos fue Osvaldo Jaldo, de Tucumán, quien a través de un comunicado reveló que la senadora Beatriz Avila se había manifestado en contra. Horas más tarde, el neuquino Rolando Figueroa sacó un video para explicar la posición y, por su parte, la salteña Flavia Royón comunicó que Gustavo Sáenz tampoco acompañaría.

Semanas atrás, la Casa Rosada aseguraba contar con el respaldo de 13 provincias aliadas: Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chaco y San Luis. A ese grupo también sumaban a la Ciudad de Buenos Aires, distrito complejo, atravesado por la interna existente entre los primos Mauricio y Jorge Macri.

Por estas horas, el oficialismo sabe que debe ajustar la dinámica para garantizar el equilibrio necesario para avanzar con la agenda de reformas mientras se prepara para encarar las negociaciones electorales. “Tenemos que ver cómo amalgamar los intereses partidarios, la lógica legislativa que marca el segundo semestre y la política que adoptaremos en función de los aliados”, admitió un integrante de la mesa política que se reunirá nuevamente el martes a las 13.

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