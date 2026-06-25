Política

Argentina ofreció ayuda a Venezuela por el trágico terremoto y retomó el diálogo político con Delcy Rodríguez

Pablo Quirno aseguró que hay comunicación “entre las cancillerías”. Por diferencias ideológicas, no hay representación diplomática directa en Caracas. El Gobierno abrió canales consulares para coordinar de manera directa la asistencia a los ciudadanos argentinos

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Varias personas reciben atención médica en un hospital de campaña tras los terremotos, en La Guaira, Venezuela. 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceño
Varias personas reciben atención médica en un hospital de campaña tras los terremotos, en La Guaira, Venezuela. 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceño

El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno pusieron en marcha una respuesta humanitaria hacia Venezuela tras los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron ese país el miércoles 24 de junio, con un saldo -hasta el momento- de 164 muertos y 971 heridos según el balance oficial de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La iniciativa implicó, además, la reanudación del contacto político directo entre las cancillerías de ambos países, interrumpido durante años por las profundas diferencias entre los dos gobiernos.

Desde la Oficina del Presidente se emitió un comunicado oficial en el que Milei extendió “su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”. El texto reconoció explícitamente las diferencias entre ambos gobiernos, pero las subordinó a la emergencia: “Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, la República Argentina manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes”, señaló el documento firmado por el mandatario.

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Quirno, desde Nueva York (Estados Unidos) para actividades en la sede de las Naciones Unidas (ONU), confirmó que la instrucción de ofrecer apoyo provino directamente del presidente. “Hablamos anoche y estamos en contacto permanente dándole información al presidente. El presidente me dio la instrucción de que evaluemos y nos pongamos a disposición del pueblo venezolano para ver dónde podemos ayudar”, afirmó el canciller. Quirno subrayó además la dimensión política del gesto: “Dejamos todo de lado y estamos hablando directamente con la Cancillería, algo que a nivel político no se producía con la frecuencia que se debe”.

El canciller Pablo Quirno está en Nueva York para participar de la reunión anual del Comité de Desconolización de la ONU
El canciller Pablo Quirno está en Nueva York para participar de la reunión anual del Comité de Desconolización de la ONU

La Cancillería argentina también emitió su propio comunicado, en el que expresó que “la República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela”. El texto recomendó a los ciudadanos argentinos residentes en ese país seguir las indicaciones de los organismos locales en materia de resguardo, seguridad y evacuación.

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La gestión de la emergencia se realiza en el contexto de la ausencia de presencia diplomática argentina en Caracas. Desde agosto de 2024, Argentina no cuenta con funcionarios en su embajada, luego de que el régimen de Maduro forzara la salida del personal diplomático. Brasil asumió transitoriamente esa representación, pero la abandonó en enero de 2026 por las diferencias entre los gobiernos de Milei y Lula da Silva. Desde entonces, Argentina tramitó que Italia tomara a su cargo esa función, aunque el régimen de Rodríguez aún no otorgó el beneplácito formal, lo que dejó la atención consular para los argentinos en Venezuela sin intermediarios.

Ante ese vacío, la Cancillería habilitó canales de contacto directos para los compatriotas afectados por los sismos: los correos electrónicos diare@mrecic.gov.ar y consular_evene@mrecic.gov.ar, y dos líneas telefónicas —+5491150615903 (solo WhatsApp) y +5491150407243 (solo mensaje de voz)— disponibles de forma exclusiva para argentinos residentes en Venezuela.

La situación en el país caribeño sigue siendo grave. Rodríguez declaró el estado de emergencia y describió a La Guaira, ciudad costera al norte de Caracas, como una “zona de desastre”. El aeropuerto internacional de Maiquetía permaneció cerrado este jueves, lo que llevó a la aerolínea española Iberia a cancelar su vuelo Madrid-Caracas. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó al menos diez réplicas durante la madrugada del jueves, con intensidades de entre 2,4 y 4,5.

Entre los argentinos afectados figura el defensor Lucas Trejo, futbolista del Club Sport Marítimo de La Guaira, cuya familia permanece desaparecida tras el derrumbe del edificio en el que residía en Playa Grande. El jugador publicó un llamado de auxilio en sus redes sociales pidiendo información sobre el paradero de su esposa y sus dos hijos. El balance de víctimas, según advirtió el propio Quirno, continuará evolucionando a medida que los equipos de rescate avancen en las zonas más afectadas.

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