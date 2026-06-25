Política

El Gobierno prepara un equipo de Cascos Blancos para enviar a Venezuela en el marco de la ayuda humanitaria

Desde Casa Rosada ultiman los detalles para asistir a los damnificados por el trágico terremoto que dejó -hasta el momento- un saldo de 164 muertos y 971 heridos

Guardar
Google icon
Cascos Blancos en Turquía

El gobierno argentino evalúa el envío de un equipo de Cascos Blancos a Venezuela como primera respuesta concreta a la catástrofe provocada por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país y dejaron, hasta el momento, un saldo oficial de 164 muertos y 971 heridos. Según supo Infobae, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está a cargo de la coordinación de la asistencia que, además, prevé la participación del Ministerio de Seguridad.

“Eso está siendo evaluado. Hemos pasado la noche trabajando en consolidar información y proponiendo cursos de acción, pero las autoridades son las que determinarán qué hacer en las próximas horas”, indicaron fuentes de Cascos Blancos a este medio. Aún no se precisó el número de agentes ni la fecha de una eventual partida.

PUBLICIDAD

Cascos Blancos es la comisión de asistencia humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Creada en 1994, intervino en más de 400 proyectos y misiones en 81 países de los cinco continentes. Está integrada por equipos voluntarios civiles —profesionales de la salud, asistentes sociales y psicólogos— que reciben capacitación anual para actuar en situaciones de emergencia. Su accionar se activa en respuesta a pedidos de países afectados por catástrofes o ante solicitudes multilaterales, y moviliza equipos médicos y logísticos, organiza el envío de insumos y gestiona donaciones.

El organismo lo dirige Eduardo Porretti, diplomático de carrera con experiencia en Bogotá, La Habana, Nueva York y Caracas, donde condujo la embajada argentina en Venezuela como encargado de negocios durante la gestión de Mauricio Macri. En enero de 2025 fue designado como encargado de temas humanitarios en Venezuela, lo que lo ubica en una posición central para la coordinación de cualquier misión en ese país.

PUBLICIDAD

La donación de Argentina partió este sábado hacia La Habana en un vuelo de la Fuerza Aérea. En la imagen de archivo el registro de otra donación de los Cascos Blancos de Argentina. EFE/Leo La Valle
La donación de Argentina partió este sábado hacia La Habana en un vuelo de la Fuerza Aérea. En la imagen de archivo el registro de otra donación de los Cascos Blancos de Argentina. EFE/Leo La Valle

No sería la primera vez que Cascos Blancos actúa en una emergencia sísmica de esta magnitud. Entre 2021 y 2023, el organismo desplegó asistencia ante los terremotos en Turquía, colaboró con personas desplazadas por la guerra en Ucrania y ejecutó proyectos sanitarios en Mozambique y Haití, muchas veces en coordinación con agencias de las Naciones Unidas (ONU), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y organismos regionales. La ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocieron su aporte mediante resoluciones de la Asamblea General.

El contexto diplomático agrega un nivel de complejidad a la operación. Argentina no cuenta con representación consular activa en Venezuela desde agosto de 2024, cuando el régimen de Nicolás Maduro forzó la salida del personal de la embajada en Caracas. Brasil asumió transitoriamente esa función, pero la abandonó en enero de 2026 por las diferencias entre los gobiernos de Javier Milei y Lula da Silva. La gestión para que Italia tomara el relevo quedó pendiente de la aprobación formal del régimen de Delcy Rodríguez, que aún no respondió. Ante ese vacío, cualquier despliegue humanitario deberá coordinarse por canales alternativos.

El presidente Milei, que viajaba hacia Madrid cuando se produjeron los sismos, emitió un comunicado oficial desde su oficina en el que extendió “su mano en solidaridad al pueblo venezolano” y anunció la disposición de Argentina a colaborar con la asistencia humanitaria “en coordinación con los organismos internacionales correspondientes”. El canciller Pablo Quirno, desde Nueva York donde participaba de actividades en la ONU, confirmó que las conversaciones entre ambos países se retomaron “a nivel de cancillerías” y que la instrucción de ponerse a disposición provino directamente del presidente.

Cascos Blancos tiene asignados $1.139 millones de pesos en el presupuesto 2026 para su programa específico, según datos publicados por el Ministerio de Economía. El organismo fue reorganizado en marzo de 2022 mediante el Decreto 143/2022, que le otorgó autonomía operativa y reconocimiento ante organismos internacionales como la ONU, la OEA y el MERCOSUR.

Temas Relacionados

VenezuelaAyuda humanitariaCaracasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Uno por uno: todos los diputados que votaron a favor de la media sanción de la ley del “Súper RIGI”

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, obtuvo 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, y quedó en condiciones de ser tratada por la Cámara alta en los próximos días

Uno por uno: todos los diputados que votaron a favor de la media sanción de la ley del “Súper RIGI”

Javier Milei acelera su política judicial: envió al Senado un nuevo paquete con 21 pliegos de jueces y fiscales

Antes de viajar a España, el Presidente firmó la selección de distintos candidatos para juzgados de diferentes puntos del país. Esta mañana se oficializaron 47 nombramientos judiciales en el Boletín Oficial

Javier Milei acelera su política judicial: envió al Senado un nuevo paquete con 21 pliegos de jueces y fiscales

Argentina ofreció ayuda a Venezuela por el trágico terremoto y retomó el diálogo político con Delcy Rodríguez

Pablo Quirno aseguró que hay comunicación “entre las cancillerías”. Por diferencias ideológicas, no hay representación diplomática directa en Caracas. El Gobierno abrió canales consulares para coordinar de manera directa la asistencia a los ciudadanos argentinos

Argentina ofreció ayuda a Venezuela por el trágico terremoto y retomó el diálogo político con Delcy Rodríguez

Protestas “a la francesa” o paro de 36 horas: la interna de la CGT se agitará hoy con un debate clave sobre el nuevo plan de lucha

En un clima de tensión interna, el Consejo Directivo cegetista discutirá, desde las 14, qué tipo de medidas de fuerza se utilizarán para embestir contra el Gobierno. Qué hay en juego detrás de las diferencias entre los dirigentes

Protestas “a la francesa” o paro de 36 horas: la interna de la CGT se agitará hoy con un debate clave sobre el nuevo plan de lucha

La jugada libertaria por Adorni exprime la relación con aliados: retrasa el tema en Diputados y tensa el clima en el Senado

Logró un primer objetivo en la Cámara baja al frenar la ofensiva por la interpelación. Pero la mayor carga crítica cayó sobre los socios y dialoguistas. Eso mismo condiciona el próximo paso legislativo, en comisión. En paralelo y entre senadores, impacta además la interna violeta

La jugada libertaria por Adorni exprime la relación con aliados: retrasa el tema en Diputados y tensa el clima en el Senado

DEPORTES

La figura europea que pasó sus vacaciones en las Cataratas del Iguazú tras ser campeón de la Premier League

La figura europea que pasó sus vacaciones en las Cataratas del Iguazú tras ser campeón de la Premier League

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

TELESHOW

Los angustiantes mensajes de la sexóloga Cecilia Ce sobre su relación de pareja: “Por suerte, pude salir”

Los angustiantes mensajes de la sexóloga Cecilia Ce sobre su relación de pareja: “Por suerte, pude salir”

Manu Urcera contó cómo empezó su historia de amor con Nicole Neumann: el detalle que lo enamoró

Conmoción de Cathy Fulop, Carlos Baute y los Montaner por el sismo en Venezuela: solidaridad y cadena de oración

Denise Dumas recuperó a su gata en una alcantarilla tras 10 días de búsqueda: el abrazo que cerró la angustia

En Gran Hermano festejaron el cumpleaños de Lionel Messi y el mensaje llegó hasta sus padres: “Ellos lo agradecen”

INFOBAE AMÉRICA

ArtHaus transmitirá las 24 horas de la “detención” de Ai Weiwei en China

ArtHaus transmitirá las 24 horas de la “detención” de Ai Weiwei en China

Winston Churchill, político inglés: “La verdad es incontrovertible; el pánico puede resentirla, la ignorancia puede burlarla, la malicia puede distorsionarla, pero ahí está”

Auxiliar contable detenido en El Salvador tras apropiarse de cheques y falsificar firmas

El tiempo de Keiko Fujimori

República Dominicana activa despliegue inmediato de rescate hacia Venezuela tras devastadores sismos