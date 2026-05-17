La Libertad Avanza refuerza su presencia en la Provincia y prepara un “Cabildo Abierto” con la mira en 2027

Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires

Desde hace varias semanas, La Libertad Avanza intensifica su despliegue territorial en la provincia de Buenos Aires con la mira puesta en las elecciones de 2027 y el objetivo de disputarle el poder al gobernador Axel Kicillof. Para eso, el titular de la regional bonaerense, el diputado Sebastián Pareja, convocará a un “Cabildo Abierto” que se celebrará el próximo lunes 25 de mayo con la idea de acercarse a los vecinos y potenciar el sello en los 135 municipios que componen la provincia.

Según confirmaron fuentes de la organización a Infobae, la intención es que concejales y legisladores puedan, a través del contacto con los bonaerenses, relevar las problemáticas locales y diseñar una agenda conjunta en función de la realidad de cada distrito. Los puntos de encuentro funcionarán de manera simultánea y estarán orientados a la escucha directa de los vecinos. A partir de ese intercambio, el espacio buscará sistematizar las principales problemáticas de cada distrito.

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Si bien la actividad estaba pensada desde principios de mes, coincide con la reaparición del expresidente Mauricio Macri en el conurbano bonaerense. El pasado viernes, el exmandatario encabezó un acto en el Club Centro Galicia de Olivos, Vicente López, donde expresó el apoyo de su partido al Gobierno y cuestionó el rumbo de Kicillof.

“Donde gestionamos los intendentes del PRO, la gente vive mejor. Que sea el PRO de la Provincia de Buenos Aires el que lidere el cambio, para que esta provincia pueda salir definitivamente del kirchnerismo”, deslizó durante la actividad en la que estuvo acompañado por la intendenta local, Soledad Martínez, y el jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo.

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El expresidente Mauricio Macri en una actividad de Vicente López

Desde el espacio que lidera formalmente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, interpretaron la irrupción en escena del expresidente como una maniobra orientada a fortalecer la posición del PRO de cara a una eventual negociación electoral. “Mauricio está apretando porque está complicado electoralmente. Está haciendo su juego. Es entendible, pero no tenemos preocupación en esto”, sostuvo una voz del parejismo.

Con la mente en la pelea por la gobernación, hay grandes posibilidades de que el ministro del Interior, Diego Santilli, uno de los nombres que suena con mayor fuerza para competir contra el peronismo en 2027, pueda sumarse a la iniciativa con la que los libertarios buscan “recuperar el espíritu fundacional”.

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“Así como aquel 25 de mayo fue el punto de partida de una decisión colectiva, buscamos que esa voz vuelva a tener protagonismo en la provincia”, argumentaron desde la organización al tiempo que aclararon que la actividad se realizará el feriado patrio para “no interferir en las responsabilidades institucionales de los funcionarios”.

En paralelo al armado territorial, el partido también profundiza su presencia en el ámbito universitario. Para eso, legisladores bonaerenses recibieron al cierre de semana a un grupo de más de 50 estudiantes universitarios para debatir en torno a la dinámica en las facultades de la Universidad de La Plata (UNLP).

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Estudiantes universitarios en la Legislatura bonaerense discuten situaciones de violencia en las facultades de la UNLP

Los militantes de La Libertad Avanza detectaron “una ola de persecución y hechos de violencia” contra el espacio que fundó el presidente Javier Milei. A principios de mes, se registró una situación de tensión en la Facultad de Psicología de la UNLP, cuando militantes libertarios intentaron instalar una mesa partidaria, situación que derivó en gritos y empujones.

El encuentro del pasado viernes nucleó a estudiantes de distintas agrupaciones liberales que asisten a 13 facultades de la alta casa de estudios, quienes responsabilizaron al kirchnerismo y la izquierda por los ataques.

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“Los legisladores y referentes de la juventud de LLA se comprometieron a dialogar con las autoridades para erradicar la violencia política en los claustros y adelantaron que la semana próxima presentarán un proyecto de repudio por la seguidilla de hechos”, sostuvieron a este medio.

Por su parte, el coordinador de la juventud del espacio, Sebastián Acuña, presente en el intercambio, pidió redoblar los esfuerzos al sostener que la universidad debe ser “un faro de libertad y debate y no un aguantadero de violentos”. También participó la coordinadora nacional de juventud de LLA, Rocío Gómez.

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Con el calendario electoral aún por definirse, el armado bonaerense multiplica su presencia en la provincia y apuesta a consolidar una estructura propia con la mira puesta en 2027. En La Libertad Avanza entienden que la disputa con el peronismo excede el plano electoral, por lo que trabaja para ampliar su base de representación en sectores donde históricamente tuvo escasa inserción.