Costa Rica

Primera cineasta de Costa Rica en entrar en la selección oficial del Festival de Cannes: “Me siento muy honrada y con responsabilidad”

El cine costarricense logra una presencia inédita en el festival con la inclusión de la película 'Siempre soy tu animal materno', dirigida por una representante de una nueva generación de realizadoras

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Valentina Maurel convierte a Costa Rica en protagonista al ser la primera directora del país seleccionada oficialmente en el Festival de Cannes. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Valentina Maurel convierte a Costa Rica en protagonista al ser la primera directora del país seleccionada oficialmente en el Festival de Cannes. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El paso de Valentina Maurel por el Festival de Cannes representa un logro nunca antes alcanzado por el cine de Costa Rica. Por primera vez, una directora del país forma parte de la selección oficial, y Maurel asume ese lugar consciente de que carga también la voz de una generación de cineastas, casi todas mujeres, que buscan crear “una industria que no existe”.

Al hablar de su participación, Maurel reconoce: “Me siento muy honrada y me siento con responsabilidad de hablar de mis colegas cineastas costarricenses, porque somos una nueva generación de cineastas que somos casi todas mujeres”. Su segundo largometraje, ‘Siempre Soy Tu Animal Materno’, fue seleccionado en la sección ‘Una cierta mirada’, y la directora insiste en que si hoy está en Cannes es también gracias a sus compañeras y al esfuerzo conjunto por construir una industria cinematográfica en su país.

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Según informó EFE, el título de la película proviene de un verso escrito por su madre, pero la idea surgió de manera espontánea durante una entrevista. Después, Maurel comenzó a escribir el guion con libertad, en paralelo a su experiencia personal de convertirse en madre. No se atrevió a cambiar el título, que quedó tal cual.

La nueva generación de cineastas costarricenses, integrada mayoritariamente por mujeres, busca consolidar una industria cinematográfica nacional. (REUTERS/Manon Cruz)
La nueva generación de cineastas costarricenses, integrada mayoritariamente por mujeres, busca consolidar una industria cinematográfica nacional. (REUTERS/Manon Cruz)

La película cuenta la historia de Elsa (Daniela Marín Navarro), una joven un tanto perdida que, tras estudiar en Europa, regresa a Costa Rica. Allí encuentra a su hermana menor, Amalia (Mariangel Villegas), sola en la casa familiar, rodeada de compañías extrañas y cada vez más inmersa en creencias esotéricas. Elsa intenta advertir a sus padres sobre la situación, pero el padre (Reinaldo Amién) está ocupado con sus conquistas amorosas y la madre, interpretada por la mexicana Marina de Tavira, se encuentra absorta en la reedición de sus poemas eróticos.

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Maurel describe los vínculos familiares de la historia como disfuncionales y marcados por una idea de familia “posmoderna”. Explica que sus propios padres son de una generación de artistas que quisieron romper con los esquemas de autoridad, defendiendo la singularidad y la libertad de cada persona, aunque reconoce que a veces eso puede rozar la negligencia. Para ella, el mensaje central de la película es que “hay que aprender a soltar” y a aceptar a los otros tal como son, algo que considera “la cosa más difícil de hacer en una familia”.

La directora también incorpora su propia experiencia de regreso a Latinoamérica tras vivir en Europa, lo que genera un “desfase interno” y convierte el lugar de origen en algo periférico. Este tema de la biculturalidad será, según adelanta, el eje de su próximo proyecto.

‘Siempre Soy Tu Animal Materno’ compite en la sección ‘Una cierta mirada’, marcando un hito para el cine costarricense y latinoamericano. (Foto: cortesía Marina Tavira).
‘Siempre Soy Tu Animal Materno’ compite en la sección ‘Una cierta mirada’, marcando un hito para el cine costarricense y latinoamericano. (Foto: cortesía Marina Tavira).

El esoterismo presente en la historia le sirve a Maurel para reflexionar sobre la diferencia entre la visión europea, estrictamente racional, y la vida cotidiana en Costa Rica, donde “la religión y lo místico forma parte de la vida cotidiana”. Le interesa mostrar, sin juzgar, cómo la mirada europea puede ser condescendiente ante otras formas de entender el mundo.

‘Siempre Soy Tu Animal Materno’ compite en la sección ‘Una cierta mirada’, cuyos premios se anunciarán el viernes, en la víspera de la clausura del festival y la entrega de la Palma de Oro. La participación de Maurel es vista como un paso relevante para el cine costarricense y para una generación de creadoras que buscan abrirse espacio.

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