Sin actos ni proclamas, Panamá olvida el fusilamiento del líder indígena Victoriano Lorenzo

Mural con la imagen de Victoriano Lorenzo, en la fachada del mercado público de Penonomé, provincia de Coclé, Panamá. Foto/ Julio César Aizprúa

Victoriano Lorenzo, considerado el primer guerrillero de América, por la estrategia de guerrillas en vez de enfrentamientos directos con el ejército, fue fusilado en Panamá el 15 de mayo de 1903, a tres meses de que el istmo se separara de Colombia y fuera considerado como un país.

A 123 años de aquel evento, el país del Canal poco a poco olvida a uno de los líderes del campesinado, que según sus seguidores se alzó contra las injusticias sociales y territoriales cometidas por las élites locales y el gobierno central durante la época en la que Panamá era parte de Colombia.

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La historia registra que Lorenzo tuvo una destacada participación en la llamada Guerra de los Mil Días (1899-1902), un conflicto que inició en el departamento de Santander, Colombia, y que se extendió al istmo panameño.

“El conflicto se extendió por varias zonas del Istmo. La economía, aunque saludable, se vio afectada, especialmente en la región de Coclé, donde la explotación de la sal, un producto clave para los indígenas, fue objeto de impuestos y monopolio. Esto llevó a líderes como Victoriano Lorenzo a levantarse en armas en defensa de su pueblo”, registra una nota de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero.

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Lorenzo se unió al Partido Liberal, donde obtuvo el grado de General, convirtiéndose en el principal estratega y caudillo militar en el istmo.

A sus 36 años de edad el líder indígena es fusilado en Las Bóvedas de Chiriquí, hoy Plaza de Francia, en el casco antiguo de la ciudad de Panamá.

Tras la firma del Tratado de Wisconsin (1902), que puso fin a la contienda, el 30 de noviembre de ese año fue arrestado, acusado de rebeldía y traicionado por las élites políticas, tras negarse a entregar las armas.

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Lorenzo permaneció detenido a bordo del barco " Bogota", donde estuvo hasta el 24 de diciembre de 1902, de donde escapó, pero fue detenido al día siguiente, en lo que la historia señala que fue una trampa para que los jefes militares se llenaran de gloria.

Traicionado, se le acusó de crímenes atroces cometidos antes y durante la guerra, lo que motivó a quienes se decían testigos de esos hechos a pedir su fusilamiento, lo que no encajaba con la cláusula quinta del recién acordado Tratado de Paz, que estableció que cualquier delito común era competencia del poder judicial y no por un tribunal militar, indica el periodista e historiador Ricardo Fernández.

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El 15 de mayo de 1903, luego de un Consejo Verbal de Oficiales Generales, el gobierno conservador de Colombia lo condenó y a sus 36 años de edad fue fusilado en Las Bóvedas de Chiriquí, hoy Plaza de Francia, en el casco antiguo de la ciudad de Panamá.

Datos históricos reseñan que minutos antes de su ejecución, Lorenzo se puso de pie, rogó por la unidad de todos los colombianos y dijo “Señores, oíd una palabra pública. Ya sabéis de quién es la palabra. Victoriano Lorenzo muere... a todos los perdono... Yo muero como murió Jesucristo”.

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Victoriano Lorenzo, héroe para algunos y villano para otros, tuvo un papel destacado en la Guerra de los Mil Días.

Las autoridades se negaron a entregar su cadáver a sus amigos y familiares.

El 24 de julio de 1903, el periodista José Sacrovir Mendoza dedicó el número 85 de El Lápiz, semanario liberal editado en Ciudad de Panamá, al fusilamiento de Lorenzo. Cuando el general José Vázquez Cobo, jefe militar de la ciudad, se enteró de la publicación, ordenó que allanaran, destruyeran y sellaran la imprenta. Mendoza, director de El Lápiz, fue brutalmente golpeado.

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El 30 de enero de 1966 la Asamblea Nacional de Panamá declaró injusta la ejecución del general Victoriano Lorenzo y lo presentó como un auténtico dirigente popular.

Posteriormente, en 2023 el gobierno panameño creó la condecoración nacional “Orden general Victoriano Lorenzo, como un homenaje permanente a la heroicidad y valentía de unos de los hombres de origen indígena más connotados de Panamá”.

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