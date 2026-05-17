Lo que representa para LeBron James compartir la cancha con su hijo Bronny y celebrar en familia cada triunfo

LeBron James encuentra en su hijo Bronny el principal motor para alargar su carrera en la NBA, priorizando el legado familiar y deportivo (AP/Mark J. Terrill)

En una reciente conversación con Steve Nash en el pódcast especializado Mind the Game, LeBron James reveló que la posibilidad de compartir la cancha en la NBA junto a su hijo, Bronny James, se convirtió en su principal motivación para seguir manteniendo una mentalidad competitiva a los 41 años. El veterano alero confesó que vivir juntos la experiencia de los playoffs transformó su visión sobre la longevidad y el sentido de su carrera.

Para LeBron James, compartir vestuario y competición con Bronny va más allá de lo deportivo: es fuente de inspiración, un nuevo significado para sus logros y refuerzo de su legado familiar. Guiar a su hijo en este desafío profesional redefine el sentido de cada día en la liga, fusionando el orgullo heredado con el deseo de superación generacional.

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Durante su diálogo en Mind the Game, el referente de la NBA destacó que la conexión con el baloncesto se mantiene viva por el amor al juego y la capacidad de influir y servir de ejemplo para Bronny en el ambiente profesional. “Tengo la capacidad de inspirar y de seguir jugando este deporte a un nivel alto, y eso me sigue apasionando. Pero tener a Bronny en el vestuario, compartir ese espacio, me ayudó mucho también”, manifestó.

Compartir vestuario y competencia en los playoffs permite a LeBron James vivir una de sus experiencias más emotivas y significativas en el baloncesto profesional (Jayne Kamin-Oncea-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

LeBron subrayó que su responsabilidad consiste en mostrarle desde dentro lo que significa ser verdaderamente profesional: “Sí, él lo había visto desde fuera toda su vida, pero ahora lo vive por dentro, con las sesiones de video, los viajes en avión, todo lo que implica realmente ser un profesional”.

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La veteranía del jugador supone, además, una referencia para Bronny, y para sus compañeros, que pueden observar el compromiso diario y la preparación que anteceden a los partidos grandes de la NBA.

Motivación y legado familiar

El momento compartido por padre e hijo en los playoffs ocupa un sitio especial para LeBron. “Uno de los momentos que nunca voy a olvidar fue en el tercer partido, cuando anotamos diez puntos seguidos entre los dos. Ambos anotamos un triple y una bandeja, y yo pude lanzarle un pase para una canasta espectacular”, relató en Mind the Game.

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Ese mini-rally conjunto es, para el veterano, una de las escenas más valiosas de su carrera profesional e ilustra el valor tangible del legado familiar.

La conexión padre e hijo en la NBA redefine para LeBron James el significado de la longevidad y la motivación competitiva a los 41 años (Bill Streicher-Imagn Images/USA TODAY Sports via Reuters)

El impacto se intensificó por la presencia de toda la familia. “Creo que mencioné que mi madre estaba en el partido, viendo cómo su hijo y nieto jugaban juntos en playoffs. Mi esposa también estaba, la hermana de Bronny también, y Bryce había vuelto de la universidad para ver el partido. Son cosas que uno aprende a valorar con el paso del tiempo”, señaló LeBron.

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Al recordar la intensidad de ese episodio, explicó: “Siempre estuve concentrado, pero en ese instante, tras lanzar el pase y luego ver a Bronny encestar el triple, por un momento quedé en blanco y solo disfruté el momento. Para mí, como padre y como compañero de equipo, fue algo especial para toda la familia”.

Playoffs: la familia en la cancha

Ese tipo de vivencias, donde la presencia familiar se entrelaza con la exigencia competitiva, refuerza la motivación y la resiliencia de LeBron James en su vigésima primera temporada.

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La energía que recibe de Bronny, y la posibilidad de ver a Bryce alentando desde la tribuna, consolidan para el máximo referente de la liga una visión del deporte como experiencia integradora y generacional.

LeBron destaca la importancia de guiar a Bronny en la vida profesional, transmitiéndole el valor del compromiso y la ética del baloncesto (AFP)

La celebración colectiva de logros, como el citado mini-rally, cobra un sentido mayor cuando involucra a distintas generaciones de la familia, testigos y protagonistas de una carrera histórica.

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La dinámica padre-hijo y la longevidad de LeBron

LeBron reconoció con humor la dinámica padre-hijo en Mind the Game: “¿Bronny me hace caso? No. ¿Qué hijo escucha todo lo que le dices a los 21 años?. Cuando mi voz realmente le hace falta, él sabe dónde encontrarme. Solo busco hacer mi parte enseñando con el ejemplo y que él tome lo que le resulte útil”.

La insistencia en la longevidad deportiva refleja cómo el paso del tiempo afianzó la conexión de LeBron con el baloncesto, acentuando una mentalidad paciente y estratégica en el entorno cambiante de la liga. “El juego nunca se termina hasta que el reloj marca cero. Uno aprende a identificar los momentos y a influir desde la experiencia”, puntualizó.

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LeBron James resalta cómo la dinámica padre-hijo y el ejemplo cotidiano influyen en la formación profesional de Bronny dentro de la liga (AP/William Liang)

Lejos de erosionar su pasión, la madurez potenció la importancia de cada pequeño logro, acentuando el valor del legado que está construyendo, tanto en casa como en la NBA. LeBron se muestra agradecido por poder compartir esas escenas memorables junto a su familia: “No puedes imaginar un mejor guionista; todo esto supera cualquier ficción”.

El privilegio de acompañar el crecimiento profesional de Bronny y asumir la rutina diaria de la liga refuerzan para LeBron James el sentido profundo de su carrera. Cada partido compartido significa, en última instancia, celebrar una herencia familiar que sigue sumando capítulos únicos y memorables.

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