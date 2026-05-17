Guatemala

El fiscal general de Guatemala rompe con política de puertas cerradas y promete apertura y transparencia en su gestión

La primera comparecencia pública de la nueva administración permitió un acceso pleno a los medios de comunicación, donde se anunciaron reestructuraciones internas y medidas inmediatas para fortalecer la confianza institucional y la rendición de cuentas

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Gabriel García Luna asumió como fiscal general de Guatemala y marcó el inicio de una gestión enfocada en la transparencia y el acceso a la información. (Foto cortesía Ministerio Público de Guatemala)
Gabriel García Luna asumió como fiscal general de Guatemala y marcó el inicio de una gestión enfocada en la transparencia y el acceso a la información. (Foto cortesía Ministerio Público de Guatemala)

La primera aparición pública del fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, frente a la prensa, marcó este domingo una ruptura significativa con la política de puertas cerradas de su predecesora y señaló el inicio de un periodo encaminado a “sanar” la Fiscalía tras ocho años caracterizados por el aislamiento y la desconfianza ciudadana. El funcionario asumió el cargo en una ceremonia austera que, además de cumplir con la normativa legal, fue el punto de partida para sus compromisos de recuperar la confianza institucional mediante acciones concretas y una relación renovada con la sociedad.

Por primera vez desde 2016, los medios de comunicación independientes tuvieron acceso pleno y directo al fiscal general, un cambio que se evidenció en el ambiente de la conferencia y en las demandas puntuales dirigidas a mejorar la relación entre la Fiscalía y la prensa.

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El fiscal general prometió recuperar la confianza ciudadana en la Fiscalía mediante auditorías internas y una relación renovada con los medios de comunicación. (Foto cortesía Ministerio Público de Guatemala)
El fiscal general prometió recuperar la confianza ciudadana en la Fiscalía mediante auditorías internas y una relación renovada con los medios de comunicación. (Foto cortesía Ministerio Público de Guatemala)

García Luna reconoció la gravedad del rezago. Al responder sobre sus primeras medidas, el funcionario anunció una reestructuración de la comunicación y el compromiso explícito de garantizar acceso a toda la prensa. Subrayó que no habrá trato diferenciado, rompiendo con la práctica anterior de restringir la información oficial solo a canales aliados.

El fiscal general señaló: “El primer paso para sanar una institución es tener la honestidad de ver exactamente en qué estado se encuentra”. Expresó así la determinación de revisar a fondo el funcionamiento de la Fiscalía y el modo en que se relaciona con la sociedad guatemalteca.

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Con la llegada de García Luna al cargo, la transición administrativa obedeció estrictamente los procedimientos de la Contraloría General de Cuentas, según relató en la conferencia. La transferencia del puesto ocurrió a la medianoche, sin incidentes ni actos intimidatorios, y fue catalogada por el fiscal como “cordial”. Declaró que una auditoría interna de los expedientes así como procesos está en curso, alineada con principios de transparencia.

García Luna redujo significativamente el esquema de seguridad de la ex fiscal Consuelo Porras Argueta como primer acto de su administración, basándose en criterios objetivos. (Foto cortesía Ministerio Público de Guatemala)
García Luna redujo significativamente el esquema de seguridad de la ex fiscal Consuelo Porras Argueta como primer acto de su administración, basándose en criterios objetivos. (Foto cortesía Ministerio Público de Guatemala)

Decisiones inmediatas y auditoría sobre la estructura heredada

En uno de los anuncios más esperados, García Luna confirmó que su administración aplicará una evaluación integral sobre el esquema de seguridad y los recursos asignados a la extitular. Señaló frente a los periodistas que “el esquema de seguridad que va a quedar actualmente para ella es mucho más reducido que lo que tenía”, decisión fundamentada en una evaluación de riesgos independiente a cualquier valoración sobre la gestión pasada. Añadió: “Lo que ocupó tendría que ser de acuerdo a eso, pero estoy seguro, por lo que se platicó en el marco de los informes de la Contraloría General de Cuentas, que es mucho menor que lo que había tenido, si es que ella se encuentra en el país”.

Asimismo, confirmó que el proceso de transición incluyó el escrutinio de toda la documentación exigida por los órganos de control del Estado. Enfatizó que la administración entrante no será influenciada “por presiones” y que la Fiscalía no se empleará como “arma al servicio de grupos específicos”.

Guatemala
Colectivos ciudadanos, estudiantes y autoridades indígenas celebraron en Ciudad de Guatemala la salida de Consuelo Porras Argueta y manifestaron expectativas de justicia y transparencia. (Cortesía:)

Énfasis en delitos prioritarios y autonomía institucional

Durante la comparecencia, el fiscal general planteó sus ejes estratégicos para recuperar el rol de la Fiscalía ante la población. Detalló que su gestión enfrentará con seriedad los delitos que más afectan al país, enumerando las extorsiones, los crímenes contra la vida, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y las maras (pandillas). Ratificó que el éxito en estos frentes debe medirse por los hechos, no por discursos.

A la vez, destacó que el objetivo esencial consiste en restituir la dignidad de la Justicia penal y “devolver la confianza en la justicia, pues durante años muchos guatemaltecos la perdieron porque la justicia dejó de creerles”.

El relevo en la Fiscalía ocurre en un contexto de amplia presión internacional. Porras Argueta, en dos periodos consecutivos al frente del Ministerio Público, acumuló severas críticas dentro y fuera de Guatemala, incluyendo señalamientos de corrupción por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Su administración fue protagonista de intentos de invalidar los comicios de 2023, así como de procesos judiciales contra figuras de la prensa, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.

El nuevo fiscal general anunció una auditoría integral de expedientes y procesos en la Fiscalía para garantizar objetividad y transparencia institucional. (Foto cortesía Ministerio Público de Guatemala)
El nuevo fiscal general anunció una auditoría integral de expedientes y procesos en la Fiscalía para garantizar objetividad y transparencia institucional. (Foto cortesía Ministerio Público de Guatemala)

Festejos y expectativas tras la salida de Consuelo Porras Argueta

En paralelo con el inicio del mandato de García Luna, numerosos colectivos ciudadanos, estudiantes y autoridades indígenas se congregaron frente al edificio central de la Fiscalía en Ciudad de Guatemala para celebrar la salida de Porras Argueta. La jornada, marcada por música y fuegos artificiales, reflejó el alto grado de expectativa social ante el cambio de titularidad.

Con la activación del nuevo equipo de comunicación y la apertura de los canales digitales a comentarios públicos, el compromiso de la nueva gestión quedó vinculado de manera directa a la recuperación de la transparencia y la interlocución con la sociedad. El fiscal general concluyó su primera intervención pública reiterando el propósito de “sanar las heridas profundas” de la Fiscalía.

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