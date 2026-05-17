Juan Manuel Cerúndolo, campeón en Bordeaux: logró el título tras una batalla en la final y quedó al borde del Top 50

Juan Manuel Cerúndolo posa con el trofeo (Crédito: X / @ATPChallenger)

Juan Manuel Cerúndolo atraviesa el mejor año de su carrera profesional y volvió a confirmarlo este domingo: en una final cambiante y cargada de dramatismo en el ATP Challenger 175 de Bordeaux, el zurdo argentino se coronó campeón al derrotar al belga Raphael Collignon por 5-7, 6-1 y 7-6 (4) en la final.

Para el menor de los hermanos no fue una consagración más. Cerúndolo consiguió una victoria que tendrá impacto inmediato en su presente: a partir de este lunes ascenderá 18 lugares en el ranking ATP, desde 72° hasta el 54° puesto, la mejor clasificación de toda su trayectoria.

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El zurdo supera ampliamente su marca anterior (67° hace un mes) y queda a las puertas del Top 50. Para un jugador que irrumpió con fuerza en 2021 al conquistar el ATP 250 de Córdoba con apenas 19 años, pero que luego atravesó etapas de irregularidad, lesiones y reconstrucción, esta conquista significa más que una semana inspirada: de confirmar lo que mostró en suelo francés, Cerúndolo llegará a Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, con una versión dominante, agresiva y consistente.

Collignon (68°), el rival, venía de eliminar al neerlandés Tallon Griekspoor y llegaba con confianza. El inicio mostró a un belga firme, agresivo y capaz de aprovechar algunos errores del argentino para quedarse con el primer set por 7-5 tras un quiebre clave en el tramo decisivo.

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Hasta ese momento, el panorama exigía reacción inmediata. Y Cerúndolo respondió como lo hacen los jugadores en estado de confianza. En el segundo parcial elevó drásticamente su nivel, tomó mayor protagonismo desde la devolución, aceleró con inteligencia y dominó por completo a su rival. Con dos quiebres y una postura ofensiva mucho más marcada, arrasó por 6-1 y reconfiguró el desarrollo del partido.

El tercer set condensó toda la tensión de una gran final. Ambos sostuvieron sus turnos de saque con autoridad, minimizaron errores y llevaron la definición a un tie-break donde el margen era mínimo. Allí apareció una de las mayores virtudes que el menor de los Cerúndolo fue moldeando en los últimos meses: la templanza en momentos límite. Con frialdad, lectura táctica y precisión, ganó los puntos decisivos para cerrar el desempate 7-4 y desatar el festejo tras más de dos horas y media de batalla.

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Juan Manuel Cerúndolo tuvo una gran semana en Francia (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)

En Bordeaux, Cerúndolo logró su título número 12 en el Challenger Tour, sobre 16 finales disputadas. Y fue en una de las citas más importantes de la categoría: los ATP 175 son los que entregan más puntos en el segundo circuito y suelen reunir a jugadores de nivel que quedan al margen de las instancias finales de los Masters 1000. El argentino dejó en el camino a rivales de peso, mostró recursos en distintos contextos de partido y ratificó una versión mucho más completa.

Con su mejor ranking histórico asegurado, Cerúndolo se posiciona como una de las grandes noticias del tenis nacional en 2026. Su ascenso al puesto 54 no solo lo transforma en el cuarto mejor del país en la actualidad -Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Mariano Navone, en ese orden, son los tres primeros hoy-, sino que le ilumina el panorama para los grandes torneos.

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