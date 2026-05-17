Guatemala capturó y expulsó del país a presunto pandillero salvadoreño

La policía de Guatemala capturó a Pedro E. M., miembro de Barrio 18, buscado por extorsión y delitos transnacionales en El Salvador. (Foto cortesía PNC Guatemala)

Las fuerzas de Guatemala lograron capturar a un presunto pandillero salvadoreño buscado por extorsión y señalado como miembro activo de la estructura criminal Barrio 18. El procedimiento se realizó durante la mañana del domingo en la colonia El Recreo, zona 4 de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, tras un operativo coordinado entre la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) y unidades de investigación táctica, según informó la policía guatemalteca. El sujeto se encontraba en Antigua Guatemala y fue arrestado en flagrancia.

Luego de la aprehensión fue trasladado a la frontera San Cristóbal, Jutiapa para los procedimientos legales correspondientes, reportó la DIPANDA al medio local.

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Durante el proceso de identificación, las autoridades guatemaltecas determinaron que Pedro E. M., conocido como alias “El Seco” o “Espanto”, había cubierto con tinta varios tatuajes en la espalda relacionados con la pandilla a la que pertenece. Este método, según la DIPANDA, tenía como finalidad evadir los controles policiales y dificultar su vinculación con la estructura criminal Barrio 18, con la categoría interna de “homeboy”. El sospechoso también proporcionó datos personales falsos al momento de su detención, lo cual motivó una coordinación adicional con el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de El Salvador. La participación del CAT permitió confirmar la verdadera identidad del arrestado e identificar su relación con redes de extorsión transnacionales, citó la DIPANDA.

El operativo en San Miguel Dueñas contó con la participación de DIPANDA y unidades de investigación táctica para detener al salvadoreño de 32 años. (Foto cortesía PNC Guatemala)

Pedro E. M. registra antecedentes penales tanto en Guatemala como en El Salvador. El acusado fue arrestado en septiembre de 2019 en la calzada Santa Lucía Norte, Antigua Guatemala, cuando intentaba recoger dinero derivado de actividades extorsivas. Medio locales señalaron que el sujeto cuenta con antecedentes por posesión y tenencia de drogas en territorio salvadoreño, con fecha del 9 de diciembre de 2012.

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La captura fue confirmada por el ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien detalló a través de su perfil oficial en la red social X que “Nuestra PNC, en coordinación con autoridades de Guatemala, capturó en flagrancia a Pedro E. M., miembro de la pandilla 18 Revolucionarios. Ahora, enfrentará un proceso por el delito de agrupaciones ilícitas y pagará con décadas en prisión por sus delitos cometidos”. Villatoro recalcó que la “Guerra Contra Pandillas sigue dentro y fuera de nuestras fronteras hasta encarcelar al último terrorista“, según la declaración recogida en X.

El Salvador mantiene una política de régimen de excepción desde marzo de 2022 para combatir pandillas como Barrio 18 y la MS-13. REUTERS/Jose Cabezas

Guerra contra las Pandillas en El Salvador

La lucha contra estructuras criminales se enmarca en una política que El Salvador ha mantenido desde el 27 de marzo de 2022, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción solicitado por el presidente Nayib Bukele ante la jornada más letal en 30 años: 62 homicidios cometidos en un solo día. El régimen, aún vigente y prorrogado mensualmente, permitió a las fuerzas armadas y policiales realizar detenciones sin orden judicial, una ampliación de las facultades legales diseñadas para desarticular organizaciones criminales.

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Con base en datos proporcionados por el gobierno, desde el inicio de la medida a la fecha, las autoridades informan la captura de más de 83,600 personas vinculadas a pandillas. Además, como parte del dispositivo institucional, se construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mayor prisión del país, con capacidad para 40.000 reclusos. Otras iniciativas incluyeron la reducción de la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 años y la introducción de juicios colectivos, junto con la aplicación de leyes antiterroristas de amplio alcance.

La creación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y la reducción de la edad penal forman parte de la estrategia salvadoreña contra las pandillas. REUTERS/Jose Cabezas

La política de endurecimiento y las operaciones continuas han conducido a una reducción significativa en la tasa de homicidios en El Salvador.

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