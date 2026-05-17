Mariano Navone logró una remontada épica ante Marco Trungelliti y se llevó el duelo de argentinos en Ginebra

Mariano Navone volvió a dar otra muestra de su gran temporada y este domingo avanzó en el ATP 250 de Ginebra tras una gran remontada ante Marco Trungelliti, en el cruce entre argentinos por la primera ronda.

La Nave se impuso por 5-7, 7-5 y 6-1, luego de estar al borde de la eliminación, y en la siguiente fase se medirá con el británico Cameron Norrie, ex Top 10 y actual número 19 del mundo.

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En una temporada marcada por su crecimiento sostenido y por su consolidación entre los mejores del circuito, Navone apeló a la paciencia y a la garra para sellar una victoria muy celebrada. El actual número 44 del ranking ATP atravesó momentos de extrema dificultad, especialmente en un segundo set, en el que Trungelliti (78°) llegó a sacar para partido con una ventaja contundente. Sin embargo, cuando el escenario parecía irreversible, el de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, reaccionó con una dosis de agresividad, convicción y fortaleza mental que cambió el desarrollo del encuentro.

El partido, primero entre ambos en el circuito profesional, fue parejo durante los primeros pasajes. Navone, sin embargo, golpeó primero y consiguió un quiebre temprano para adelantarse en el marcador.

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Sin embargo, Trungelliti, experimentado y siempre combativo, encontró respuestas desde el fondo de la cancha y logró recuperar terreno. Tras igualar el score, el santiagueño aprovechó una serie de errores de su rival en el tramo decisivo y cerró el primer parcial por 7-5.

La historia pareció inclinarse aún más para Trungelliti en el segundo set. Con un tenis sólido, profundo y aprovechando ciertas dudas de Navone, llegó a colocarse 5-1 y tuvo el saque para sellar una victoria resonante. Allí apareció el punto de quiebre emocional y tenístico del partido.

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Navone cambió radicalmente su postura. Comenzó a jugar más agresivo, tomó mayor protagonismo con la derecha, ajustó la devolución y encadenó una remontada tan inesperada como demoledora. Ganó seis games consecutivos, quebró tres veces seguidas y transformó un escenario casi terminal en un 7-5 heroico que modificó por completo la dinámica del encuentro.

Mariano Navone golpea la derecha. El de 9 de Julio sigue sumando triunfos en la gira sobre polvo de ladrillo (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)

El impacto psicológico fue evidente. Trungelliti sintió el golpe de haber dejado escapar una oportunidad inmejorable, mientras que Navone ingresó al tercer set fortalecido, liberado y con impulso total. Allí no dejó margen para nuevas sorpresas: dominó desde el inicio, impuso el ritmo, aprovechó el bajón anímico de su compatriota para cerrar el parcial por 6-1 con autoridad.

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La victoria no sólo le permitió avanzar en el ATP 250 de Ginebra, la última estación antes de Roland Garros, sino también reafirmar una característica central en su evolución: su capacidad para competir en contextos adversos.

Ante Norrie, Navone tendrá una prueba de exigencia superior, y una nueva oportunidad para seguir sumando ritmo y confianza para el segundo Grand Slam del año.

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El ATP 250 de Ginebra se juega sobre polvo de ladrillo y reparte 612.620 euros en premios. El estadounidense Taylor Fritz, número 7 del mundo, es el máximo favorito y el cuadro principal tiene a otros cuatro argentinos: Sebastián Báez (65°), Thiago Tirante (69°), Juan Manuel Cerúndolo (72°, desde este lunes será 54° tras su título en Bordeaux) y Francisco Comesaña (114°).