Deportes

Mariano Navone logró una remontada épica ante Marco Trungelliti y se llevó el duelo de argentinos en Ginebra

La Nave revirtió un partido que parecía perdido, se impuso por 5-7, 7-5 y 6-1 en casi tres horas y avanzó a la segunda ronda del ATP 250 suizo, donde enfrentará a un ex Top 10: el británico Cameron Norrie

Guardar
Google icon

Mariano Navone volvió a dar otra muestra de su gran temporada y este domingo avanzó en el ATP 250 de Ginebra tras una gran remontada ante Marco Trungelliti, en el cruce entre argentinos por la primera ronda.

La Nave se impuso por 5-7, 7-5 y 6-1, luego de estar al borde de la eliminación, y en la siguiente fase se medirá con el británico Cameron Norrie, ex Top 10 y actual número 19 del mundo.

PUBLICIDAD

En una temporada marcada por su crecimiento sostenido y por su consolidación entre los mejores del circuito, Navone apeló a la paciencia y a la garra para sellar una victoria muy celebrada. El actual número 44 del ranking ATP atravesó momentos de extrema dificultad, especialmente en un segundo set, en el que Trungelliti (78°) llegó a sacar para partido con una ventaja contundente. Sin embargo, cuando el escenario parecía irreversible, el de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, reaccionó con una dosis de agresividad, convicción y fortaleza mental que cambió el desarrollo del encuentro.

El partido, primero entre ambos en el circuito profesional, fue parejo durante los primeros pasajes. Navone, sin embargo, golpeó primero y consiguió un quiebre temprano para adelantarse en el marcador.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Trungelliti, experimentado y siempre combativo, encontró respuestas desde el fondo de la cancha y logró recuperar terreno. Tras igualar el score, el santiagueño aprovechó una serie de errores de su rival en el tramo decisivo y cerró el primer parcial por 7-5.

La historia pareció inclinarse aún más para Trungelliti en el segundo set. Con un tenis sólido, profundo y aprovechando ciertas dudas de Navone, llegó a colocarse 5-1 y tuvo el saque para sellar una victoria resonante. Allí apareció el punto de quiebre emocional y tenístico del partido.

Navone cambió radicalmente su postura. Comenzó a jugar más agresivo, tomó mayor protagonismo con la derecha, ajustó la devolución y encadenó una remontada tan inesperada como demoledora. Ganó seis games consecutivos, quebró tres veces seguidas y transformó un escenario casi terminal en un 7-5 heroico que modificó por completo la dinámica del encuentro.

Mariano Navone golpea la derecha. El de 9 de Julio sigue sumando triunfos en la gira sobre polvo de ladrillo (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)
Mariano Navone golpea la derecha. El de 9 de Julio sigue sumando triunfos en la gira sobre polvo de ladrillo (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)

El impacto psicológico fue evidente. Trungelliti sintió el golpe de haber dejado escapar una oportunidad inmejorable, mientras que Navone ingresó al tercer set fortalecido, liberado y con impulso total. Allí no dejó margen para nuevas sorpresas: dominó desde el inicio, impuso el ritmo, aprovechó el bajón anímico de su compatriota para cerrar el parcial por 6-1 con autoridad.

La victoria no sólo le permitió avanzar en el ATP 250 de Ginebra, la última estación antes de Roland Garros, sino también reafirmar una característica central en su evolución: su capacidad para competir en contextos adversos.

Ante Norrie, Navone tendrá una prueba de exigencia superior, y una nueva oportunidad para seguir sumando ritmo y confianza para el segundo Grand Slam del año.

El ATP 250 de Ginebra se juega sobre polvo de ladrillo y reparte 612.620 euros en premios. El estadounidense Taylor Fritz, número 7 del mundo, es el máximo favorito y el cuadro principal tiene a otros cuatro argentinos: Sebastián Báez (65°), Thiago Tirante (69°), Juan Manuel Cerúndolo (72°, desde este lunes será 54° tras su título en Bordeaux) y Francisco Comesaña (114°).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoGinebraMariano NavoneMarco TrungellitiATPdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentinos Juniors le gana a Belgrano de Córdoba por la segunda semifinal del Torneo Apertura

El Bicho recibe al Pirata en La Paternal con televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El vencedor chocará contra River Plate en la final el 24 de mayo

Argentinos Juniors le gana a Belgrano de Córdoba por la segunda semifinal del Torneo Apertura

Lo que representa para LeBron James compartir la cancha con su hijo Bronny y celebrar en familia cada triunfo

Más allá de los récords, la leyenda del básquet entiende que el verdadero valor de su carrera reside en los momentos vividos y el orgullo compartido con cada miembro familiar en la NBA

Lo que representa para LeBron James compartir la cancha con su hijo Bronny y celebrar en familia cada triunfo

La importante decisión del Cholo Simeone sobre su futuro en el Atlético Madrid: “Estoy pensando en mí”

El entrenador argentino había puesto en duda su continuidad en el Colchonero

La importante decisión del Cholo Simeone sobre su futuro en el Atlético Madrid: “Estoy pensando en mí”

Juan Manuel Cerúndolo, campeón en Bordeaux: logró el título tras una batalla en la final y quedó al borde del Top 50

El argentino se coronó en el ATP 175 francés al vencer al belga Raphael Collignon por 5-7, 6-1 y 7-6 (4). Trepará al puesto 54° del ranking mundial, la mejor ubicación de su carrera

Juan Manuel Cerúndolo, campeón en Bordeaux: logró el título tras una batalla en la final y quedó al borde del Top 50

Joyas inmaculadas, nostalgia y emoción: las perlitas de la Recoleta-Tigre, la reedición de la primera carrera de autos en Argentina

Se cumplen 120 años de la competencia que despertó la llama del automovilismo en nuestro país. Un túnel del tiempo con 74 reliquias en acción

Joyas inmaculadas, nostalgia y emoción: las perlitas de la Recoleta-Tigre, la reedición de la primera carrera de autos en Argentina

DEPORTES

Argentinos Juniors le gana a Belgrano de Córdoba por la segunda semifinal del Torneo Apertura

Argentinos Juniors le gana a Belgrano de Córdoba por la segunda semifinal del Torneo Apertura

Lo que representa para LeBron James compartir la cancha con su hijo Bronny y celebrar en familia cada triunfo

La importante decisión del Cholo Simeone sobre su futuro en el Atlético Madrid: “Estoy pensando en mí”

Juan Manuel Cerúndolo, campeón en Bordeaux: logró el título tras una batalla en la final y quedó al borde del Top 50

Joyas inmaculadas, nostalgia y emoción: las perlitas de la Recoleta-Tigre, la reedición de la primera carrera de autos en Argentina

TELESHOW

Cris Morena agasajó a su nieta Azul a sus 20 años con fotos llenas de recuerdos y palabras de amor: “Taurina querida”

Cris Morena agasajó a su nieta Azul a sus 20 años con fotos llenas de recuerdos y palabras de amor: “Taurina querida”

Babuchas y tonos ámbar: el guiño de Juana Viale a la moda de otoño en su programa

Tini Stoessel se emocionó en su show en Salta al reflexionar sobre el acoso a las mujeres: “Anímense a hablar”

El blooper de Cami Mayan en el gimnasio: la fuerte caída que se volvió viral

Chechu Bonelli celebró el cambio radical que dio en su vida a partir de este fin de semana: “¡Otro triunfo en casa!"

INFOBAE AMÉRICA

El fiscal general de Guatemala rompe con política de puertas cerradas y promete apertura y transparencia en su gestión

El fiscal general de Guatemala rompe con política de puertas cerradas y promete apertura y transparencia en su gestión

Primera cineasta de Costa Rica en entrar en la selección oficial del Festival de Cannes: “Me siento muy honrada y con responsabilidad”

Guatemala capturó y expulsó del país a presunto pandillero salvadoreño

Sin actos ni proclamas, Panamá olvida el fusilamiento del líder indígena Victoriano Lorenzo

El régimen de Cuba amenazó con un “baño de sangre” si Estados Unidos ejecuta una acción militar contra la dictadura