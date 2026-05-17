Ruanda cerró el paso fronterizo de Rubavu con el este de la República Democrática del Congo por el nuevo brote de ébola

Un laboratorio confirma el primer caso de ébola en la ciudad de Goma, bajo control del grupo antigubernamental M23.

Las autoridades locales ruandesas han cerrado el paso fronterizo de Rubavu con el este de República Democrática del Congo por el brote de ébola declarado en el país vecino que ha dejado ya 80 posibles fallecidos y más de 200 presuntos afectados.

El cierre indefinido del paso de Rubavu, uno de los más transitados entre ambos países, ha sido ordenado por el alcalde del municipio, Mulindwa Prosper, quien ha matizado que el tránsito solo queda reservado a los ruandeses que crucen desde RDC, y previo examen médico.

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El temor a una mayor propagación aumentó cuando, el domingo, un laboratorio confirmó el caso en Goma, controlada por el grupo antigubernamental M23.

Un hombre es trasladado en ambulancia a su llegada al Hospital General de Referencia de Bunia tras la confirmación de un brote de ébola de la cepa Bundibugyo en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 16 de mayo de 2026. REUTERS/Victoire Mukenge/Foto de archivo

“Un caso positivo en Goma fue confirmado por pruebas realizadas por el laboratorio. Se trata de la esposa de un hombre que murió del virus del Ébola en Bunia, [y] que viajó a Goma después de la muerte de su esposo estando ya infectada”, declaró a la AFP Jean-Jacques Muyembe, director del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) congoleño.

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Según declaraciones recogidas por el periódico ‘Kigali Today’, el alcalde ha explicado también que ha dado orden de reforzar la vigilancia en las rutas transfronterizas ilegales, las llamadas “panya”, para impedir cualquier propagación a través de estos cruces prohibidos.

La de este domingo es la primera medida de este tipo adoptada por las autoridades ruandesas para detener la expansión de un brote que se ha internacionalizado con la declaración de un caso en Uganda y que ha alcanzado también en las últimas horas la zona de conflicto del vecino noreste de RDC, bajo control parcial de las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23).

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La Organización Mundial de la Salud declara el brote de ébola como emergencia de salud pública internacional, aunque descarta su categoría de pandemia.

Las milicias, vinculadas al Gobierno ruandés (si bien Kigali rechaza este extremo), suelen moverse entre la frontera de ambos países para recolocar efectivos o abastecerse de munición. Las capitales de la región nororiental de Kivu llevan meses bajo su control y son escenario de una situación humanitaria crítica donde la asistencia de ONG se ha dificultado enormemente desde entonces.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo estar muy preocupado.

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“He determinado que la epidemia constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional”, publicó Ghebreyesus en X. Añadió que por ahora “no cumple los criterios de emergencia pandémica”.

Imagen de los controles sanitarios en Costa de Marfil, uno de los países africanos afecados por el ébola. (Costa de Marfil, República Guinea) EFE/EPA/LEGNAN KOULA

Por el momento, la OMS, con sede en Ginebra, ha declarado el segundo nivel más alto de alerta, siendo la pandemia el máximo.

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La organización advierte de que se desconoce la magnitud del brote.

Hay “incertidumbre sobre el número real de personas infectadas y la propagación geográfica”, señaló la OMS.

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Una niña se desinfecta las manos frente al Hospital Musulmán de Kibuli, el sábado 16 de mayo de 2026, en Kampala, Uganda. (AP Foto/Hajarah Nalwadda)

La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó que prepara una “respuesta a gran escala”.

“La cepa de Bundibugyo no tiene vacuna ni tratamiento específico”, declaró el ministro de Salud de la República Democrática del Congo, Samuel-Roger Kamba.

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“Esta cepa tiene una tasa de mortalidad muy elevada, que puede alcanzar el 50%”, dijo.

El virus se transmite entre las personas a través de los fluidos corporales o la exposición a la sangre de los infectados, que solo son contagiosos una vez que presentan síntomas. El periodo de incubación puede durar hasta 21 días.

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(con información de EP y AFP)