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Dos jóvenes murieron en un choque entre una moto y una camioneta en el sur de Córdoba

El hecho ocurrió en la Ruta Provincial 27 entre las localidades de Del Campillo y Nicolás Bruzzone. Las víctimas mortales tenían 19 y 21 años

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El siniestro ocurrió cerca de las 20.30 del sábado, en el kilómetro 81 de la Ruta Provincial 27 en el sur de Córdoba
El siniestro ocurrió cerca de las 20.30 del sábado, en el kilómetro 81 de la Ruta Provincial 27 en el sur de Córdoba

Dos jóvenes de 19 y 21 años residentes en Huinca Renancó, en el sur de la provincia de Córdoba, murieron este sábado por la noche en un choque entre una motocicleta y una camioneta en el sur de la provincia de Córdoba.

El siniestro ocurrió cerca de las 20.30 sobre la Ruta Provincial 27, a la altura del kilómetro 81, en el tramo comprendido entre las localidades de Del Campillo y Nicolás Bruzzone, a unos 60 kilómetros al norte de Huinca Renancó.

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Según informaron fuentes del caso, por causas que aún se intentan establecer, colisionaron una motocicleta Honda 110 cc y una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 29 años.

Las dos víctimas viajaban en la moto. Un varón de 21 años y una mujer de 19, ambos domiciliados en Huinca Renancó, fallecieron como consecuencia del fuerte impacto.

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Un servicio de emergencias se trasladó hasta el lugar y constató el deceso de ambos en el sitio del accidente.

La Fiscalía de Instrucción de Huinca Renancó tomó intervención en la causa. El organismo dispuso las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del siniestro de tránsito, que incluyó la recolección de evidencia en la escena del hecho.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron públicamente los nombres de las víctimas ni del conductor del vehículo. Las circunstancias exactas del choque permanecen bajo investigación, sin que se hayan establecido aún las causas que derivaron en la colisión.

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La niña de 12 años atropellada el pasado lunes frente a una escuela del barrio Guiñazú, en la ciudad de Córdoba, atravesó la primera etapa posquirúrgica sin deterioro en sus signos vitales, aunque su situación clínica sigue siendo crítica con pronóstico reservado.

“La paciente está estable, ha pasado una noche tranquila desde el punto de vista de los parámetros de sus signos vitales”, señaló Marín. El médico precisó que el sensor de presión intracraneal —uno de los indicadores que más atención requiere ante un traumatismo craneoencefálico grave— registró valores estables durante las horas más sensibles del posoperatorio, aunque advirtió que esa información debe tomarse con cautela.

Guadalupe permanece en la unidad de terapia intensiva en coma farmacológico, con asistencia respiratoria mecánica y bajo monitoreo permanente. Marín subrayó que “el accidente fue de una magnitud realmente inusitada por el impacto” y que la nena presenta “un traumatismo craneoencefálico grave que le afectó toda la parte parietal”. Por esa razón, se encuentra en aislamiento en un sector exclusivo del área de cuidados intensivos.

Una tomografía realizada antes de lo previsto arrojó resultados que los especialistas consideraron favorables. La intervención quirúrgica permitió descomprimir el cráneo y contener el proceso inflamatorio que podría haber ejercido una presión aún mayor sobre el tejido cerebral. “El equipo de neurocirugía me informó que el objetivo de la cirugía ha sido cumplido”, precisó el director del hospital. Según explicó, la descompresión se logró a través de un captor que redujo la presión acumulada dentro del cráneo.

Ella sigue en coma farmacológico, pero hoy intentaremos disminuir esas drogas y ver qué tipo de estímulos neurológicos puede presentar la niña. La idea es ir despertándola en períodos porque necesitamos que siga en reposo absoluto”, explicó Marín a Infobae. A eso se sumará el inicio de monitoreos electroencefalográficos para evaluar la actividad eléctrica del sistema nervioso de Guadalupe.

El médico fue enfático en que, a pesar de los indicadores positivos, “la paciente está en un estado crítico con un pronóstico reservado” y que el riesgo para su vida todavía existe. Superar las primeras 72 horas sin un empeoramiento del cuadro abre una expectativa dentro de una situación que los especialistas describen como todavía grave.

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