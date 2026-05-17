Adabel Guerrero habló sobre su separación de Martín Lamela, su ex: “Todavía vivimos juntos”

La actriz contó en el ciclo de Juana Viale sobre cómo atraviesan la ruptura, la crianza de su hija y desmintió rumores de terceros (Video: Almorzando con Juana/ Eltrece)

En su paso como invitada del ciclo de Juana Viale, Adabel Guerrero se refirió en profundidad a su reciente separación de Martín Lamela, con quien compartió 17 años de pareja y una hija en común, Lola. En su visita a Almorzando con Juana (Eltrece), la actriz y bailarina describió el proceso de distanciamiento, cómo se transformó el vínculo y la convivencia actual, y desmintió versiones sobre infidelidades. Además, confirmó su nueva relación con Rodrigo Alenaz, director de una competencia de karting.

La exvedette relató que la decisión de separarse no fue repentina, sino el resultado de un largo proceso de reflexión y conversaciones internas. “Nunca me imaginé separada. La verdad es que sí lo había pensado varias veces porque no marchaba la relación, no funcionaba. Mucha incomunicación durante mucho tiempo, pero no me imaginaba separada”, expresó.

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“Nunca me imaginé separada, pero la incomunicación fue mucha y tomé la decisión”, se sinceró Adabel Guerrero (LAM, América TV)

A pesar de la ruptura, la convivencia con Lamela continúa en el mismo hogar. “Todavía Martín vive en casa, todavía vivimos juntos. Es una separación muy progresiva”, detalló. Según Adabel, ambos mantienen rutinas familiares y una relación respetuosa, priorizando el bienestar de su hija.

La artista explicó que el afecto no desapareció, sino que mutó hacia una forma filial. “El amor no se acabó porque sigue habiendo amor, pero desde otro lado. Vamos a ser familia toda la vida, va a ser el papá de Lola toda la vida”, afirmó. Destacó la importancia de mostrarle a su hija un ejemplo de respeto y cuidado, incluso en el contexto de una separación.

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La figura de Sex relató cómo abordaron el tema de la separación con Lola, de ocho años. “La palabra ‘nos separamos’ a mí me parecía dura, entonces utilicé su lenguaje”, contó. Decidieron explicarle que seguirán siendo sus padres y su prioridad, aunque ya no sean pareja. “Con papá nos seguimos amando, vamos a ser tus papás siempre, vas a ser nuestra prioridad siempre, pero no somos más novios”, le dijeron.

“Todavía vivimos juntos y priorizamos el bienestar de Lola en todo momento”, expresó la actriz

La convivencia cotidiana en la casa familiar permanece, con rutinas y desayunos compartidos. “Seguimos haciendo la vida habitual por ahora. Tenemos una buena relación”, subrayó. Guerrero destacó que el diálogo y la armonía son fundamentales para la crianza compartida, más allá de la ruptura sentimental.

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Durante la charla, Adabel se mostró molesta por los rumores sobre supuestas terceras personas involucradas en la separación. “Me molestó mucho, porque fue todo un invento”, aseguró. Aludió a versiones mediáticas que la vinculaban con vecinos, entrenadores o compañeros de trabajo. “¿Por qué tienen que meter cosas en el medio que no tienen que ver con lo que está pasando realmente, que es una pareja desgastada?”, planteó.

Adabel Guerrero en su papel en En el barro, la serie de Netflix

La artista señaló que los chismes llegaron incluso a su entorno barrial, generando situaciones incómodas. “Me llegan los chistes de mis amigas del barrio: ‘Che, mi marido está inflado porque dicen que estuvo conmigo’, boludeces. Pero la verdad es que no está bueno”, agregó. La actriz de En el barro (Netflix) enfatizó que la ruptura fue una decisión madura, producto del desgaste y no de infidelidades.

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En el mismo programa, Guerrero confirmó que se encuentra en una nueva relación con Rodrigo Alenaz, director de una competencia de karting. Aunque no profundizó en detalles sobre el vínculo, sí dejó en claro que tanto ella como Lamela no sienten urgencia por iniciar nuevas parejas y priorizan el bienestar familiar.

“Me molestan los rumores porque nuestra separación no tuvo que ver con terceros”, afirmó (Prensa Alejandra Benevento)

Adabel reflexionó sobre el modelo de familia que eligieron construir, donde la convivencia, el respeto y la ampliación de vínculos prevalecen por sobre los mandatos tradicionales. Recordó vacaciones compartidas con la expareja de Lamela y sus hijos, y celebró la posibilidad de mantener una familia extendida. “Se agranda la familia”, resumió.

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La bailarina consideró que el respeto mutuo y el acompañamiento son centrales, especialmente tras tantos años de relación y con una hija en común. “Seguimos acompañándonos”, concluyó.