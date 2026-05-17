La importante decisión del Cholo Simeone sobre su futuro en el Atlético Madrid: “Estoy pensando en mí”

Diego Simeone tomó una decisión con respecto a su futuro (REUTERS/Isabel Infantes)

El entrenador argentino Diego Simeone confirmó su decisión de continuar en el banco del Atlético de Madrid tras una temporada 2025/26 en la que el club, a pesar de una fuerte inversión y de alcanzar la semifinal de la Champions League, volvió a quedarse fuera de la disputa real por títulos.

El equipo madrileño, que tras su victoria por 1-0 contra el Girona por la jornada 37 de La Liga suma 69 puntos y aún aspira a finalizar tercero, llega al cierre de la campaña a 14 puntos del Real Madrid y a 22 respecto del campeón Barcelona.

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La afirmación del técnico llegó en los minutos posteriores al partido con Girona. Simeone expresó ante los micrófonos de DAZN: “Si soy honesto, estoy pensando en la próxima temporada. Estoy pensando en mí mismo. Voy a continuar, pero estoy pensando en cómo afrontar una nueva temporada”.

El Cholo continuará en el club (REUTERS/Isabel Infantes)

El equipo sufrió decepciones en los momentos clave de la temporada: cayó en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad en los penales y, aunque logró regresar a una semifinal de Champions por primera vez desde 2016, fue eliminado ante el Arsenal.

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Fue en ese contexto que el propio Simeone puso en duda su continuidad. “No, ahora no, seguro que ahora no”, respondió el Cholo sobre si tenía fuerzas para intentarlo una vez más luego de la eliminación frente al elenco inglés.

Vale recordar que el técnico argentino arrastra su periodo más largo sin ser campeón con el club español desde que tomó el cargo el 23 de diciembre de 2011. No gana un título desde el 22 de mayo de 2021, cuando se quedó con la Liga de España de aquella temporada.

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Para esta temporada, el club invirtió más de 230 millones de euros (más de 267 millones de dólares) en refuerzos, entre los que figuran nombres como Álex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri, Giacomo Raspadori y Ademola Lookman. El objetivo explícito de esta apuesta fue disputar de forma directa los principales títulos en juego, frente a rivales como Barcelona y Real Madrid.

De cara a la próxima temporada, el DT le puso algo de presión a la dirigencia. “Sería buenísimo (contar desde el principio con todos los jugadores). Veremos cómo va generándose el mercado, sabemos de las situaciones de salidas que pueden haber. Y de la búsqueda, que como a todos los equipos nos sucederá, tener que ir a buscar”, sostuvo en la conferencia de prensa previa al duelo con Girona. Entre las posibles salidas se encuentra Julián Álvarez, seguido de cerca por varios clubes, pero pretendido con mayor fuerza por el PSG.

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“Si trabajamos bien todos los ámbitos, el equipo seguirá creciendo. Y el club no hace falta decirlo, porque está en un lugar muchísimo más arriba de lo que está el equipo, que sigue buscando acercarse a todo este crecimiento que ha tenido el club y es maravilloso, nos ayuda, en todo el mundo somos reconocidos y nos genera ilusión”, manifestó hace unos días en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

El próximo compromiso para el Atleti será el domingo 24 de mayo frente al Villarreal. El duelo será entre dos equipos que llegan a la última fecha del certamen español con la misma cantidad de puntos, en el que el criterio de desempate favorece al Submarino Amarillo.

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