La UE festejó el Día de Europa, puso en valor el pacto con el Mercosur y anunció una inversión de 1.400 millones de euros para la región

Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina, junto a los representantes diplomáticos de todos los Estados miembros (Jaime Olivos)

La Unión Europea celebró el Día de Europa en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires con una ceremonia que reunió a los embajadores de los 27 estados miembros, empresarios y dirigentes de diversas fuerzas políticas, pero a la que se ausentó la plana mayor del gobierno nacional. El acto tuvo lugar días después de que el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y el Mercosur comenzara su aplicación provisional, el 1 de mayo, tras más de 25 años de negociaciones.

La senadora Patricia Bullrich (Jaime Olivos)

La senadora Patricia Bullrich fue uno de los centros de atención. Llegó junto a su pareja, Guillermo Yanco, y en medio de otra interna en La Libertad Avanza que la tiene como protagonista por su pedido explícito, y público, para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explique su patrimonio ante la justicia de manera inmediata.

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Asistieron, además, el secretario de Turismo, Daniel Scioli; la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; la ex canciller Diana Mondino; el ex ministro del Interior Andrés Ibarra; el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; el presidente del directorio y CEO de YPF, Horacio Daniel Marín; la diputada nacional Diana Fernández Molero; el senador Eduardo Vischi; el exembajador argentino en EEUU Jorge Arguello, el titular de Cascos Blancos, Eduardo Porreti, entre otros. El encuentro fue multitudinario.

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Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina, encabezó el discurso central de la ceremonia. El diplomático danés, quien asumió su cargo en septiembre de 2025, destacó la vigencia del proyecto europeo y la profundidad de los lazos históricos entre ambas regiones. “Europa y Argentina comparten una historia entrelazada, desde la generación de sus primeros europeos que cruzaron el Atlántico buscando oportunidades. Aquí encontraron un lugar que los recibió, los integró y se transformó con ellos", señaló.

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El embajador dedicó una parte central de su intervención al acuerdo UE-Mercosur, al que describió como el más ambicioso puesto en marcha hasta la fecha:31 países, 700 millones de personas y más de un tercio del comercio global. El pacto, firmado el 17 de enero de 2026 en Asunción, fue ratificado por Argentina —el Senado lo aprobó el 27 de febrero con sesenta y nueve votos a favor y apenas tres en contra— y entró en aplicación provisional el 1 de mayo. Høeg subrayó el compromiso de Argentina, del Gobierno, del Congreso y de los legisladores para ratificar el acuerdo.

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Respecto a la situación geopolítica global, Høeg se refirió a la guerra en Ucrania y sostuvo que la invasión rusa “es mucho más que un conflicto regional, es un desafío al orden internacional”, y agradeció el respaldo diplomático de Argentina en foros multilaterales y votaciones clave en organismos internacionales. “Argentina ha demostrado coherencia y compromiso. Este es un ejemplo que importa y lo valoramos”, añadió el embajador.

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En el plano de la cooperación técnica y científica, Høeg mencionó el programa Erasmus+, a través del cual cientos de estudiantes argentinos han realizado estancias en universidades europeas, y resaltó la participación argentina en el programa Horizonte Europa como muestra de la calidad del sistema científico del país. También hizo referencia al programa Euroregion, con inversiones en sectores como energía, transformación digital, industria y seguridad, y a iniciativas conjuntas en materia portuaria y economía circular.

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A diferencia de otros años, el discurso de Høeg fue el único. Y también a diferencia de otras ediciones, casi no hubo presencia del gobierno nacional: en 2025 asistieron Bullrich, Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Mariano Cúneo Libarona y Martín Menem, entro otros. Y en 2024 el acto por el Día de Europa contó con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. En esta ocasión, la ceremonia encuentra al gobierno con presidente Javier Milei recién llegado de Los Ángeles y con Pablo Quirno en la asunción de la nueva presidenta de Costa Rica.

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El acto en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se informó, marcó el inicio del Mes de Europa en Argentina, que prevé una serie de actividades culturales y académicas que se extenderán durante las próximas semanas. Junto con la bandera, la moneda, el lema y el himno europeos, el Día de Europa es uno de los símbolos de la Unión Europea, y celebra la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, considerado como el acto de nacimiento del bloque regio