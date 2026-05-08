Política

La UE festejó el Día de Europa, puso en valor el pacto con el Mercosur y anunció una inversión de 1.400 millones de euros para la región

La ceremonia, que se realizó anoche en la sede de la Bolsa de Cereales, congregó a diplomáticos, empresarios y dirigentes todas las fuerzas políticas. La primera plana del gobierno nacional estuvo ausente. Sí asistió la senadora Patricia Bullrich

Guardar
Google icon
Dia de Europa 2026
Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina, junto a los representantes diplomáticos de todos los Estados miembros (Jaime Olivos)

La Unión Europea celebró el Día de Europa en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires con una ceremonia que reunió a los embajadores de los 27 estados miembros, empresarios y dirigentes de diversas fuerzas políticas, pero a la que se ausentó la plana mayor del gobierno nacional. El acto tuvo lugar días después de que el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y el Mercosur comenzara su aplicación provisional, el 1 de mayo, tras más de 25 años de negociaciones.

Dia de Europa 2026
La senadora Patricia Bullrich (Jaime Olivos)

La senadora Patricia Bullrich fue uno de los centros de atención. Llegó junto a su pareja, Guillermo Yanco, y en medio de otra interna en La Libertad Avanza que la tiene como protagonista por su pedido explícito, y público, para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explique su patrimonio ante la justicia de manera inmediata.

PUBLICIDAD

Dia de Europa 2026
Jaime Olivos

Asistieron, además, el secretario de Turismo, Daniel Scioli; la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; la ex canciller Diana Mondino; el ex ministro del Interior Andrés Ibarra; el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; el presidente del directorio y CEO de YPF, Horacio Daniel Marín; la diputada nacional Diana Fernández Molero; el senador Eduardo Vischi; el exembajador argentino en EEUU Jorge Arguello, el titular de Cascos Blancos, Eduardo Porreti, entre otros. El encuentro fue multitudinario.

Dia de Europa 2026
Jaime Olivos

Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina, encabezó el discurso central de la ceremonia. El diplomático danés, quien asumió su cargo en septiembre de 2025, destacó la vigencia del proyecto europeo y la profundidad de los lazos históricos entre ambas regiones. “Europa y Argentina comparten una historia entrelazada, desde la generación de sus primeros europeos que cruzaron el Atlántico buscando oportunidades. Aquí encontraron un lugar que los recibió, los integró y se transformó con ellos", señaló.

PUBLICIDAD

Dia de Europa 2026
Jaime Olivos

El embajador dedicó una parte central de su intervención al acuerdo UE-Mercosur, al que describió como el más ambicioso puesto en marcha hasta la fecha:31 países, 700 millones de personas y más de un tercio del comercio global. El pacto, firmado el 17 de enero de 2026 en Asunción, fue ratificado por Argentina —el Senado lo aprobó el 27 de febrero con sesenta y nueve votos a favor y apenas tres en contra— y entró en aplicación provisional el 1 de mayo. Høeg subrayó el compromiso de Argentina, del Gobierno, del Congreso y de los legisladores para ratificar el acuerdo.

Dia de Europa 2026
Jaime Olivos

Respecto a la situación geopolítica global, Høeg se refirió a la guerra en Ucrania y sostuvo que la invasión rusa “es mucho más que un conflicto regional, es un desafío al orden internacional”, y agradeció el respaldo diplomático de Argentina en foros multilaterales y votaciones clave en organismos internacionales. “Argentina ha demostrado coherencia y compromiso. Este es un ejemplo que importa y lo valoramos”, añadió el embajador.

Dia de Europa 2026
Jaime Olivos

En el plano de la cooperación técnica y científica, Høeg mencionó el programa Erasmus+, a través del cual cientos de estudiantes argentinos han realizado estancias en universidades europeas, y resaltó la participación argentina en el programa Horizonte Europa como muestra de la calidad del sistema científico del país. También hizo referencia al programa Euroregion, con inversiones en sectores como energía, transformación digital, industria y seguridad, y a iniciativas conjuntas en materia portuaria y economía circular.

Dia de Europa 2026
Jaime Olivos

A diferencia de otros años, el discurso de Høeg fue el único. Y también a diferencia de otras ediciones, casi no hubo presencia del gobierno nacional: en 2025 asistieron Bullrich, Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Mariano Cúneo Libarona y Martín Menem, entro otros. Y en 2024 el acto por el Día de Europa contó con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. En esta ocasión, la ceremonia encuentra al gobierno con presidente Javier Milei recién llegado de Los Ángeles y con Pablo Quirno en la asunción de la nueva presidenta de Costa Rica.

Dia de Europa 2026
Jaime Olivos

El acto en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se informó, marcó el inicio del Mes de Europa en Argentina, que prevé una serie de actividades culturales y académicas que se extenderán durante las próximas semanas. Junto con la bandera, la moneda, el lema y el himno europeos, el Día de Europa es uno de los símbolos de la Unión Europea, y celebra la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, considerado como el acto de nacimiento del bloque regio

Google icon

Temas Relacionados

Unión EuropeaArgentinaLibre ComercioRelaciones InternacionalesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El desafío de Milei: convertir los dólares de la energía en desarrollo para toda la Argentina

El Gobierno asegura que Vaca Muerta es la locomotora que nos trasladará al éxito económico. ¿Todos tenemos ticket para subirnos a ese tren? ¿Hay lugar para los once millones del Conurbano? ¿Es un viaje hacia Australia o a Angola?

El desafío de Milei: convertir los dólares de la energía en desarrollo para toda la Argentina

Milei reúne al Gabinete en plena interna por los dichos de Bullrich y la tensión que genera el caso Adorni

Los dichos de la senadora contra el jefe de Gabinete reactivaron las diferencias dentro del oficialismo y obligaron al Presidente a intervenir. El delicado equilibrio entre el orden y la necesidad

Milei reúne al Gabinete en plena interna por los dichos de Bullrich y la tensión que genera el caso Adorni

Jaime Bayly negó que Milei fuera liberal y consideró que “gobierna como un autócrata”

El escritor y periodista peruano envió un guiño a Mauricio Macri, a quien consideró como “un dirigente con aplomo”. “Me gustaría que volviera a la pelea”, sostuvo

Jaime Bayly negó que Milei fuera liberal y consideró que “gobierna como un autócrata”

Adorni dijo que Bullrich “es una fenómena” y ratificó que presentará su declaración jurada “lo antes posible”

El jefe de Gabinete, investigado por enriquecimiento ilícito, volvió a defender su inocencia y minimizó la interna con la senadora nacional. Dijo que ahora no puede aclarar las acusaciones porque sería obstrucción de la Justicia, pero desafió: “Cuando se aclare todo, voy a hablar mucho; esto no va a quedar en silencio”

Adorni dijo que Bullrich “es una fenómena” y ratificó que presentará su declaración jurada “lo antes posible”

La UBA reiteró que el Gobierno debe aplicar el financiamiento universitario: “No existe una sentencia que le dé la razón”

Tras la medida que concedió la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el vicerrector de la universidad, Emiliano Yacobitti, aclaró que el Ejecutivo “está obligado” a cumplir con la ley y apuntó: “Agotó las instancias ordinarias y acudió a la vía extraordinaria”

La UBA reiteró que el Gobierno debe aplicar el financiamiento universitario: “No existe una sentencia que le dé la razón”

DEPORTES

9 frases de Coudet tras el triunfazo de River: del malestar por el penal y la expulsión a la confianza de cara al duelo ante San Lorenzo

9 frases de Coudet tras el triunfazo de River: del malestar por el penal y la expulsión a la confianza de cara al duelo ante San Lorenzo

Tras el gran triunfo ante Carabobo, qué necesita River Plate para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Cabezazo de Meza y grito agónico de Salas: así fueron los goles que le dieron la victoria a River Plate frente a Carabobo

La lupa sobre las polémicas en Carabobo-River: de los penales al grave error en la expulsión a Beltrán

La recreación de la escandalosa pelea entre Valverde y Tchouaméni que un famoso programa español hizo con IA

TELESHOW

La advertencia de Gran Hermano por la que los jugadores podrían perder su intimidad: “No permitiré conductas tramposas”

La advertencia de Gran Hermano por la que los jugadores podrían perder su intimidad: “No permitiré conductas tramposas”

Eduardo Costantini llevó a su hija Kahlo a visitar a los carpinchos: el tierno video

Benjamín Vicuña contó cuándo volverá a ver a sus hijos en medio de los rumores de crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

Adabel Guerrero habló tras blanquear su separación y dio detalles de sus nuevos vínculos: “Se me acerca gente muy linda”

El elogio de Joe Jonas a Tini Stoessel tras su inolvidable actuación: “Qué honor cantar con vos”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV celebra el primer aniversario de su pontificado con una visita multitudinaria al sur de Italia

El papa León XIV celebra el primer aniversario de su pontificado con una visita multitudinaria al sur de Italia

Detectan un mecanismo para atacar al parásito de la malaria: por qué podría ser clave para nuevos tratamientos

El régimen de irán lleva a cabo ejecuciones de presos en secreto casi todos los días

Emiratos Árabes informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán

David Letterman y el fin de una era en la televisión de Estados Unidos: “Ya no es la máquina de hacer dinero que solía ser”