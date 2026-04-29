Política

Laura Rodríguez Machado analizó el informe de gestión de Adorni en el Congreso: “Dar la cara no es habitual”

La diputada nacional de La Libertad Avanza valoró en Infobae al Regreso la actitud del jefe de Gabinete al responder sobre su gestión y su situación personal ante los diputados, en medio de denuncias y cuestionamientos públicos

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Laura Rodríguez Machado valoró la exposición del jefe de Gabinete Adorni en Diputados como un informe de gestión impecable y transparente

En una entrevista exclusiva, Laura Rodríguez Machado valoró la exposición del jefe de gabinete en la Cámara de Diputados y sostuvo: “El informe de gestión estuvo impecable”.

En diálogo fluido con el equipo de Infobae al Regreso —integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Gustavo Lazzari— Rodríguez Machado describió el clima en el recinto: “Él cumplió un mandato constitucional. Tenía que presentarse ante la Cámara de Diputados, en su momento lo hará en el Senado, a dar un informe de gestión. Hizo el informe de gestión. No era su obligación hablar por sus temas personales, no lo era. Sin embargo, lo hizo también. Y también respondió a las preguntas que tenían que ver con ese tema”.

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La Libertad Avanza defendió la transparencia y la gestión de Adorni en Diputados

La diputada calificó la exposición del jefe de gabinete como “un informe muy sólido, con datos muy precisos sobre todos los aspectos”, y remarcó la actitud: “Lo que en Córdoba le llamamos dar la cara. Eso en las personalidades que en los últimos años estuvieron en el poder no es una cosa muy habitual”.

Sobre las sospechas patrimoniales que enfrenta Adorni, Rodríguez Machado fue enfática: “¿Es por eso culpable? Todavía no. Entonces, llama la atención, listo. Llama la atención, hay denuncias penales, las hay. Está la justicia investigando, sí”. Subrayó que la responsabilidad final recae en la justicia: “Las explicaciones son ante la justicia. Presentó todo ante la oficina de corrupción”.

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(Infobae en Vivo)
Rodríguez Machado diferenció el uso de subsidios del gobierno actual, destacando la introducción de líneas de crédito y permisos para facilitar la transición económica (Infobae en Vivo)

La legisladora pidió evitar el “linchamiento mediático y legislativo” y sostuvo que “el informe de gestión de Javier Milei de este gobierno es exitoso”. Agregó que, más allá de las percepciones, “el informe de gestión estuvo impecable. Ojo, que no pongamos adelante de no reconocer los logros de este gobierno una cuestión tal vez emocional de quien la dice”.

Economía, inflación y desafíos sociales según Rodríguez Machado

Consultada sobre las preocupaciones ciudadanas, la diputada identificó la inflación como el principal flagelo previo a la actual gestión: “La preocupación principal era la inflación. Y este gobierno bajó del 211% de inflación a un 30, 28% anual”.

Rodríguez Machado destacó también la reducción del intervencionismo estatal: “La imposibilidad de acceder al crédito, la imposibilidad absoluta de estar en el mercado, cambiar libremente, porque no se podía comprar moneda, todo eso era hace unos meses”. Admitió que persisten nuevos desafíos: “¿Hace falta más fuentes de trabajo? Claro que sí, se generan las condiciones, pero todavía falta. ¿Hace falta trabajar mucho más con que las pymes puedan generar empleos y funcionar? Sí, hace falta. Para eso está la ley de modernización laboral, que la frenaron”.

La diputada afirmó que “sacamos siete leyes que modificaron completamente el concepto que se tenía de la justicia”. Y transmitió el sentir de la calle: “Me dicen: ‘Lo volvería a votar a Milei, porque todas las preocupaciones que teníamos antes se solucionaron, o por lo menos la gran mayoría’. Vamos por más, por supuesto que vamos por más”.

(Infobae en Vivo)
La diputada de La Libertad Avanza destacó que Adorni cumplió su mandato constitucional al presentar el informe de gestión y responder cuestiones personales (Infobae en Vivo)

Alianzas, autonomía política y el rol del Estado en la transición económica

Rodríguez Machado explicó que integra el bloque de La Libertad Avanza manteniendo su afiliación al PRO: “En el bloque de La Libertad Avanza hay tres legisladoras que integramos el bloque, que apostamos a este gobierno políticamente, pero mantenemos nuestra afiliación”.

Consultada por posibles reparos internos, indicó: “El mismo Adorni reconoció hoy que no gustó el índice inflacionario del mes. El Gobierno también lo reconoce. Nosotros no tenemos una orden de que tenemos que decir solamente una cosa y no poder opinar”.

Sobre la transición económica y el impacto en las PYMES, la diputada remarcó: “El Estado usaba antes el término subsidio. El tema subsidio era una especie de: yo a vos te doy fondos para que no te mueras en este momento, pero yo no te aseguro cómo vas a sobrevivir el día de mañana porque no te genero las condiciones. Ahora se están generando líneas de crédito, permisos”.

Rodríguez Machado defendió la empatía del espacio liberal: “Sacar gente de la pobreza es empatía también. Terminar con la inflación es empatía. Todos los que intentamos desde distintos partidos sacarnos de encima el populismo tenemos empatía con la gente”. Y concluyó: “Nosotros los que somos liberales hacemos el foco en la persona, no en las instituciones o en el Estado. Y eso es empatía”.

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