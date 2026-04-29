Política

Tras la presentación de Manuel Adorni en el Congreso, Javier Milei habla en un evento sobre economía

Poco después de respaldar al jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados, el mandatario brinda un discurso en el cierre de la Expo EFI 2026 en la Ciudad de Buenos Aires con críticas al kirchnerismo y al periodismo. Si bien evitó hacer referencia a la exposición del funcionario, reivindicó el modelo económico de su Gobierno

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Tras la presentación de Manuel Adorni en el Congreso, Javier Milei habló en un evento sobre economía
Tras la presentación de Manuel Adorni en el Congreso, Javier Milei habló en un evento sobre economía

Javier Milei habla tras la presentación de Adorni en el Congreso.Allí, el funcionario recibió el respaldo del mandatario durante la mañana. “No voy a aceptar la psicopateada de los kukas ni de los periodistas”, señaló si bien evitó hacer referencia a su presencia en la Cámara de Diputados durante la exposición del jefe de Gabinete.

Pusimos a funcionar la maquinaria del crecimiento”, indicó al defender su plan económico e insistió: “Volveremos a hacer grande a la Argentina”. El discurso del mandatario se dio en el cierre de la Expo EFI 2026 en la Ciudad de Buenos Aires durante la tarde de este miércoles.

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Durante la primera parte del discurso, el mandatario relacionó el crecimiento económico con el concepto de transición y afirmó: “Tiene que ver con la estabilidad. Es decir, ustedes tienen un punto de equilibrio y es cómo van hacia ese punto. Por lo tanto, cuando uno habla de transición y está con un modelo macro, que es un modelo de corto plazo, tiene que ver con esta cuestión de la coyuntura y la búsqueda de ese equilibrio”.

Milei junto a su hermana Karina, durante la exposición de Adorni en el Congreso
Milei junto a su hermana Karina, durante la exposición de Adorni en el Congreso

En tanto, el Presidente aclaró que “la economía argentina no crecía desde el 2011″ y resaltó los puntos de la crisis económica que se vivía en diciembre de 2023, que definió como “a punto de explotar”. “Si esa bomba explotaba, claramente eso nos llevaba a ser Cuba con una etapa intermedia en Venezuela. Eso era lo que había. Claramente, nosotros lo primero que tuvimos que hacer es estabilizar la economía”, enfatizó.

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“Nadie acá está diciendo que estamos en Suiza. En realidad, queremos ser mejores que Suiza, pero tengamos en cuenta de dónde venimos”, sostuvo el mandatario, que destacó que el ahorro que generaron las políticas macroeconómicas “va a financiar el sector privado, puede financiar consumo, puede financiar inversión”.

Es importante recordar que Milei, durante la mañana, estuvo en el Congreso de la Nación acompañado por la totalidad de los ministros de su gabinete para respaldar a Manuel Adorni. Siguió la exposición del Jefe de Gabinete desde un palco.

Manuel Adorni durante su presentación de informe de gestión en la Cámara de Diputados
Manuel Adorni durante su presentación de informe de gestión en la Cámara de Diputados

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