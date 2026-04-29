Política

La multimillonaria multa que le aplicó el Gobierno a La Fraternidad por haber adherido al último paro general de la CGT

El sindicato ferroviario que lidera Omar Maturano deberá pagar $21.241.500.000 por desobedecer una conciliación obligatoria durante la huelga general del 19 de febrero pasado. Cuál fue la dura respuesta del sindicalista

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Paro de trenes en Retiro
Los trenes, paralizados en la estación Retiro por la huelga de la CGT (Foto: Adrián Escandar)

El Ministerio de Capital Humano impuso una multa récord de $21.241.500.000 al sindicato La Fraternidad por el no acatamiento a la conciliación obligatoria en su conflicto salarial y haber adherido al último paro general de la CGT, el 19 febrero pasado.

La sanción, según la cartera que encabeza Sandra Pettovello, se fundamenta en el incumplimiento de la orden oficial que exigía retrotraer el conflicto y evitar medidas de fuerza, “afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general”.

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Una sanción que sería incluso superior (de unos 70 mil millones de pesos) será anunciada en las próximas horas contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que también, según el Gobierno, incumplió la conciliación obligatoria el día del paro general de la CGT, aunque el sindicato que dirige Roberto Fernández argumentó que la conciliación había sido dispuesta únicamente para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los trabajadores del AMBA.

Sandra Pettovello y Julio Cordero
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero

La multa anunciada por Capital Humano surgió luego de constatar que La Fraternidad no respetó la conciliación obligatoria establecida el 5 de febrero de 2026, la cual tenía un plazo de 15 días para restablecer las condiciones previas al conflicto y suspender cualquier acción directa, según lo dispuesto por la Ley N° 14.786. Esta norma obliga a sindicatos y empleadores a abstenerse de cualquier medida mientras rige la conciliación, con el fin de proteger la continuidad del servicio y salvaguardar el orden público.

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Ante la consulta de Infobae, Maturano afirmó: “Lo veremos con nuestro abogado y seguramente iremos a la justicia porque para nosotros está mal aplicada (la multa)”. De todas forma, advirtió una posible reacción: “Haremos un paro por tiempo indeterminado”.

La medida oficial establece un precedente relevante en materia de sanciones por no cumplir con la conciliación obligatoria y podría escalar en un enfrentamiento de mayor intensidad entre el Gobierno y el sindicalismo.

Omar Maturano
Omar Maturano amenaza con un paro por tiempo indeterminado en rechazo de la multa del Gobierno

Se anunció, además, el día anterior a una movilización de la CGT a la Plaza de Mayo para conmemorar el Día del Trabajador, que tendrá una fuerte impronta opositora.

El 9 de marzo pasado, cuando el Gobierno confirmó que aplicaría multas a los dos sindicatos, la CGT atribuyó la medida a un acto de “persecución política y sindical”.

“Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el Gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones”, agregó.

Roberto Fernández, líder de la UTA (Foto: Luciano González)
Roberto Fernández, líder de la UTA (Foto: Luciano González)

La Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, verificó el desacato de ambos sindicatos a la conciliación obligatoria el 19 de febrero pasado y dio inicio a sumarios administrativos. Según Capital Humano, “las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado".

Ahora, el ministerio que dirige Pettovello precisó en un comunicado de prensa que la infracción atribuida a La Fraternidad fue categorizada como “muy grave” tras una investigación sumarial en la que se garantizó el derecho de defensa y la presentación de pruebas. Dijo que el sumario permitió confirmar que el incumplimiento no solo violó la resolución ministerial, sino que además alteró el normal desenvolvimiento de una actividad esencial, con consecuencias para el conjunto de la sociedad.

Interior de la Estación Constitución con techos abovedados y grandes ventanales. Una persona camina en un vestíbulo casi vacío, con puestos y torniquetes
La Estación Constitución, casi desierta durante el paro general de la CGT (Foto: Maximiliano Luna)

“La medida se adopta luego de haberse verificado el incumplimiento a lo dispuesto en el procedimiento de conciliación obligatoria”, señala el texto del Ministerio, donde además se destaca la magnitud económica de la sanción y la excepcionalidad de la infracción. En uno de los tramos centrales del comunicado se advierte: “La infracción imputada reviste carácter de muy grave de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente”.

Para finalizar, Capital Humano explicó que la decisión de sancionar a La Fraternidad apunta a “resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, en una señal de que se aplicarán con rigor los instrumentos legales para resolver conflictos laborales que afecten servicios estratégicos.

La resolución remarca el uso de las “facultades conferidas por la legislación aplicable” y establece un precedente en el manejo de conflictos gremiales, al aplicar una penalidad de más de 21 mil millones de pesos, cifra que impacta de lleno en la operatividad y el financiamiento del principal sindicato ferroviario del país.

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